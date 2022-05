Las vacantes son limitadas y el plazo de inscripción es hasta el 10 de junio.

La Policía provincial informó que a partir de hoy comienzan las inscripciones para la carrera de Técnico Bombero. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 10 de junio.

La propuesta académica tiene 5 meses de duración y cuenta con 30 vacantes disponibles, solo para la ciudad capital. La modalidad de cursado es externado, de lunes a sábados de 7 a 19 horas. El dictado comienza el 1° de julio.

En la actualidad, el cuerpo de Bomberos está integrado por 98 técnicos (42 mujeres y 56 varones) quienes cumplen funciones en los 7 cuarteles que están distribuidos en la provincia: Neuquén capital (cuartel central); cuartel Nº 1 del Aeropuerto; cuartel Nº 2 Bº Gregorio Álvarez; cuartel Nº 5 de San Patricio del Chañar; cuartel Nº 6 de Villa Hipódromo; cuartel de Zapala y cuartel Aeropuerto Chapelco. La dirección Bomberos ya cuenta con 2 promociones.

“Pudimos notar mucho interés por parte de jóvenes tanto en la ciudad capital como en el interior por formar parte de este 3° curso; por otra parte, estamos trabajando en el proyecto de habilitar otro cuartel para Zapala para contar así con más infraestructura”, explicó Gonzalo Poblete, a cargo de la dirección Bomberos de Policía. “Los contenidos del plan de estudios giran en torno a lo que es manejo del fuego, legislación policial, y también en todo lo vinculado a derechos humanos”, acotó.

Los requisitos a cumplir son: tener entre 18 y 28 años, contar con estudios secundarios, tener domicilio en la ciudad capital; no poseer antecedentes penales nacionales y/o provinciales; no estar inscripto en los registros de violencia de género familiar ni en los registros de deudores alimentarios; además de reunir las condiciones físicas y psicológicas (examen exhaustivo para la formación del bombero), y no llevar tatuajes en zonas visibles con uso regular de uniforme.

Para más información comunicarse con el área de división Reclutamiento y Selección: Lanín y Saavedra de la ciudad capital, o al teléfono 299 – 4571992, o visitar https://www.policiadelneuquen.gob.ar/