La obra se inaugurará en abril y está ubicada en Toma Norte de la capital neuquina. Cerca de 100 productores podrán utilizarla.

El gobernador Omar Gutiérrez visitó esta mañana la obra de una sala de elaboración de productos alimenticios ubicada en el barrio Toma Norte de Neuquén capital. Estuvo acompañado por el intendente Mariano Gaido; el intendente de Zapala, Carlos Koopmann; y la secretaria de capacitación y empleo municipal, María Pasqualini.

La obra cuenta con un financiamiento de 16.997.400 pesos y se inaugurará en abril. “Es muy importante ver esta sala que permitirá que nuestros productores tengan las comodidades para producir y contar con las autorizaciones y los sellos de calidad para poder comercializar sus productos”, afirmó Gutiérrez. Agregó que esto permite “fomentar y ampliar la matriz económica y productiva”.

Destacó que “no es menor la ubicación donde se está realizando esta obra, ya que se está concretando en el corazón de los sectores más vulnerables, en pleno oeste de la ciudad de Neuquén” y agregó: “allá donde no había luz, llevamos la luz; donde no había agua, la fuimos a buscar a Mari Menuco; allá donde todavía no hay cloacas, estamos a meses de que todo el sector del oeste de la ciudad tenga acceso al servicio de saneamiento, tratamiento y transporte de los residuos cloacales”.

El mandatario recordó que “en estos momentos el EPAS está abriendo los sobres para empezar a hacer realidad una obra importantísima, que la contención y tratamiento de líquidos cloacales en barrio Huiliches y que se complementa con la colectora del oeste, con una inversión de más de 72 millones de pesos, que va a respetar el empleo y el compre local y acelerar la recuperación y el desarrollo económico”.

Por su parte, Gaido explicó que la sala de elaboración “es para que los micro emprendedores puedan producir y vender sus productos de manera organizada y legal”. Precisó que cuenta con 300 metros cuadrados y está destinada para cien nuevos productores.

También anunció que “en poco tiempo más vamos a iniciar una nueva obra, donde emprendedores elaborarán productos para celíacos en el barrio Melipal”.

En tanto, Koopman indicó que firmó un convenio de colaboración con la municipalidad de Neuquén para realizar una obra similar en su localidad. “Se trata de un trabajo muy importante, porque no sólo va a beneficiar a los ciudadanos de Zapala sino también a localidades aledañas, comisiones de fomento y productores rurales”, explicó.

Por último, María Pasqualini precisó que “hoy tenemos una sala pequeña en calle Reconquista para cerca de 15 productores. Esta sala nos va a permitir recibir a cien emprendedores, y vamos a incorporar embutidos”.