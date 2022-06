El gobernador reclamó a Nación la vuelta de la Tarifa Comahue, más la construcción de oleoductos y gasoductos.

Audio de Omar Gutiérrez, gobernador del Neuquén.

“Neuquén es solidario con el país y ahora nosotros necesitamos dos oleoductos más y cinco gasoductos más”, sostuvo el gobernador Omar Gutiérrez y también volvió a reclamar el regreso de la Tarifa Comahue en el transporte y distribución de la energía eléctrica.

El gobernador hizo estas declaraciones durante una recorrida por la obra de construcción del centro de convenciones, en el Paseo de la Costa de la ciudad capital.

“Algunos que por ahí están saliendo al turismo electoral no conocen la provincia; entonces me parece importante también destacar, en toda esta discusión de las concesiones (de las represas) hidroeléctricas y la Tarifa Comahue, que no sé si todos tienen claro, pero por ahí quien levanta la voz y critica puede gestionar para que salga un decretito nacional y poder tener nosotros la Tarifa Comahue como corresponde o que nos paguen las regalías que nos corresponden, ya que hoy recibimos un tercio de ellas”, sostuvo.

El mandatario agregó: “a mí me da la sensación, ojalá esté equivocado, de que lo que se está haciendo acá es marear a la gente, para que no termine pasando nada y en el último minuto se renueven las concesiones” que vencen en 2023. “Es un reclamo administrativo, y si no vamos a una instancia legal; estamos esperando la respuesta de la secretaría de Energía del gobierno nacional”, subrayó el gobernador.

“Nosotros estamos pidiendo equidad y justicia; y les decimos no al centralismo y al unitarismo”, sostuvo y señaló que “por ahí para algunos el 20 por ciento de una tarifa es poco, pero para la gran mayoría de los argentinos es un montón, no es un capricho lo que está embanderando Marcos Koopmann en la defensa de la Tarifa Comahue; no lo es porque es un acto de estricta injusticia social, económica y de construcción de una lamentable asimetría que a quienes producimos la luz nos cobren un 20 por ciento más”.

“No es un capricho lo que se está pidiendo, es un precio diferencial como bien lo ha explicado Marcos; es el precio que nos corresponde a nosotros y que tenemos que pagar por ser los generadores de energía eléctrica y por ser el ejemplo de construcción, para el país, de una matriz descarbonizada”, dijo y acotó: “Estamos pagando un precio agravado, nos están sancionando por producir la energía”.

“Nosotros subsidiamos el petróleo y el gas durante décadas, si usted hoy quiere salir a comprar petróleo o gas (en los mercados internacionales) sale muchísimo más de los que nos pagan a los neuquinos y las neuquinas”, sostuvo Gutiérrez y explicó que “el oleoducto paralelo que tiene que construir Oldeval (Oleoductos del Valle) lo necesitamos imperiosamente, que el gobierno Nacional acuerde las condiciones porque esa concesión vence en 2028 y es un estrangulamiento que vamos a tener el año que viene en la producción récord, que no es por arte de magia”.

Concluyó que “los dos proyectos políticos (nacionales) una y otra vez han manifestado su reconocimiento a que gracias a Vaca Muerta podemos tener un horizonte, ahora lo que les pedimos es que sean coherentes, que aprueben rápidamente el oleoducto que necesita llevar adelante Oldelval”.