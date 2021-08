El gobernador informó que la secretaría de Energía de la Nación sigue sin enviar el borrador de la nueva ley petrolera. “No vamos a ceder ni un solo recurso”, aseveró Gutiérrez.

“Tenemos esta oportunidad para promover, para dar seguridad y para dar garantías; pero no es menoscabando, vulnerando, ni atropellando las autonomías provinciales -hidrocarburíferas, impositivas y de regalías- como se construye”, sostuvo el gobernador Omar Gutiérrez sobre el proyecto de Ley de Promoción a las Inversiones en Hidrocarburos, que supuestamente está a la firma del presidente Alberto Fernández y cuyo borrador aún no ha sido oficialmente enviado a la provincia del Neuquén.

La secretaría de Energía de la Nación se había comprometido a enviarlo, pero hasta el mediodía de hoy no lo había hecho. Es por eso que durante una conferencia de prensa que ofreció este lunes, el gobernador subrayó: “Neuquén no es ni una isla ni una colonia; nosotros no pretendemos quedarnos con lo que no es nuestro, pero que nadie venga a querer sacar agua de este molino de la provincia para llevarlo afuera”.

Durante la conferencia que compartió con funcionarios y funcionarias en el ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud, el gobernador también anunció que el tema volvería a ser abordado, este lunes, en una reunión virtual de la Organización Federal de Estados Productores Hidrocarburos (Ofephi) que comenzó a los pocos minutos de terminada la conferencia.

“Cinco funcionarios nacionales me han salido a responder cuando dije que no conozco el proyecto de ley, y lo vuelvo a decir: no conozco el proyecto de ley”, sostuvo el gobernador y agregó que “reuniones hubo muchas, diálogo un montón, pero lo que se me prometió no se cumplió”.

“La Ofephi tiene el derecho de acceder al proyecto de ley y de ninguna manera vamos a entregar muestras autonomías, ni nuestro poder de competencia en materia de impuestos, de regalías y de administración de los recursos no renovables”, expuso el gobernador y subrayó que, en este momento, “la provincia de Neuquén es productora de entre el 55 y el 60 por ciento del gas que se produce en el país, y aporta más del 30 por ciento del petróleo”.

“Yo no desconozco los diálogos; pero de un proyecto de 5 capítulos y 155 artículos no leí ni un solo artículo”, dijo el gobernador y explicó que le llegó una copia, pero desconoce si es la versión actualizada. “Lo que quiero anticipar es que no vamos a ceder, no vamos a regalar ni un solo recurso”, enfatizó.

“Está claro que esta ley viene a promover nuevas inversiones y que no vulnera la Ley Corta”, pero que las provincias no participen de la comisión que supuestamente crea esta norma “es vulnerar sus autonomías, la administración y la propiedad de los recursos hidrocarburíferos”, señaló.

“Acá se nos comprometió por la secretaría de Energía” que el proyecto llegaría a las provincias antes de que sea firmado por el presidente y antes de que sea enviado al Congreso; entonces “me he visto en la obligación de aclarar que no lo he recibido”, dijo el gobernador y subrayó que ya pasaron diez días de la fecha de una reunión a la que lo habían convocado pero que jamás se hizo.

Respeto de la producción, Gutiérrez informó que a lo largo de julio se exportó más del 7 por ciento de la producción de crudo de la cuenca neuquina, lo que representa 471 mil barriles.