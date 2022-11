Se conmemoran 201 años de la fundación de la fuerza policial. Durante el encuentro se reconoció la labor del personal y se recordó al oficial ayudante Kevin Silva.

El gobernador Omar Gutiérrez participó hoy del acto por la semana de la Policía Federal en el que se conmemoran 201 años de historia. Estuvo acompañado por el jefe de Policía, comisario mayor Raúl Ricardo Albarracín; el jefe del Departamento Investigaciones Federales Neuquén, comisario inspector Sergio Brizuela; y el juez federal, doctor Gustavo Villanueva; además de vecinos.

Al respecto, Gutiérrez precisó que “cuando uno desestructura hechos ilícitos, también está permitiendo que no haya economías irregulares en contra del fortalecimiento de la salud, la educación, de la seguridad, del desarrollo y el porvenir”.

Expresó que “sigamos construyendo equipo en unidad de las distintas miradas y pensamientos”, y agregó “es destacable que acá está presente el juez federal. Gracias porque a veces no sabemos apreciar todo lo que se realiza”.

Durante su discurso, el gobernador saludó al comisario Brizuela en su cumpleaños y recordó la tarea del oficial ayudante Kevin Silva, fallecido en accidente de tránsito hace un año luego de un operativo realizado en Bariloche.

“Luchamos para que cada día no sea necesario que haya más efectivos, o sea que haya una responsabilidad con ustedes en particular. Es con paz, con respeto, con armonía, con tolerancia que se construye porvenir, no es con violencia, no es con delito”, afirmó Gutiérrez.

Por su parte, el jefe del Departamento Investigaciones Federales Neuquén, comisario inspector Sergio Brizuela, sostuvo que “este año hemos tenido grandes resultados, hemos desbaratado grandes organizaciones que se dedican a la comercialización de drogas”. Agregó que “hemos desbaratado un punto importante de desarme de vehículos, en el cual se vendían autopartes en una condición que no está regulada”.

También, explicó que “además, una de las funciones que cumplimos es ser auxiliares de la justicia y articulamos con los organismos internacionales por intermedio de Interpol”. Por último, recordó al personal caído en actividad, en particular al oficial Kevin Silva.