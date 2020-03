El gobernador Omar Gutiérrez llamó al sindicato docente a no abandonar el diálogo para superar las diferencias, pero al mismo tiempo les pidió “cumplir con los acuerdos vigentes”.

Durante su mensaje ante la Legislatura, el gobernador Omar Gutiérrez llamó al sindicato docente a no abandonar el diálogo para superar las diferencias, pero al mismo tiempo les pidió “cumplir con los acuerdos vigentes”, con un acuerdo de actualización trimestral por inflación que incluye a los salarios de marzo a pagar en abril.

“Nosotros cumplimos con un acuerdo que firmamos, no antepusimos la caída de recursos por el congelamiento en boca de pozo de nuestros recursos hidrocarburíferos para no poder cumplir. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo y la variable de ajuste no son las niñas y los niños. No obstante eso, en el marco de la inestabilidad y la incertidumbre que reina en el país, asumimos el desafío y la responsabilidad de sentarnos a dialogar”, manifestó el mandatario.

“Dialogamos, dimos las distintas posibilidades y alternativas, y en ese diálogo llegamos a un pre acuerdo de un trimestre más. Y al momento de firmar me solicitaron dos trimestres más, con lo cual hasta el salario del mes de septiembre que se paga en octubre, esta es la única provincia en el país que va a llevar adelante este acuerdo, que está vigente”, dijo.

“Cuando empezaba el año me pidieron la posibilidad de empezar a dialogar el tema salarial del empleo público este año atento a la situación de incertidumbre. Esa misma situación se vivió el año pasado y cuando estábamos a un paso de llegar a un acuerdo, la cobertura salarial alcanzaba hasta diciembre, los gremios solicitaron que esa cobertura sea hasta marzo para garantizar el inicio del ciclo escolar. Está establecido cómo debe liquidarse el sueldo de marzo, que se paga en abril. La discusión y el debate es en torno a cómo ha de liquidarse el sueldo de abril que se paga el 5 de mayo; y el 2 de mayo son dos meses después del 2 de marzo, que es el inicio del ciclo escolar”, detalló Gutiérrez.

“Tres de los cuatro sindicatos lo aceptaron, las niñas y los niños no pueden quedar en medio de discusiones y enfrentamientos internos de un gremio (…) Nosotros no tenemos empleados públicos de primera, de segunda o de tercera. Nosotros tenemos un acta acuerdo vigente, que estamos cumpliendo y que tiene vigencia hasta el 31 de marzo”.

“Convoco a seguir dialogando, vamos a seguir dialogando todo lo que sea necesario. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante (…) Estamos seguros de que los docentes habrán de concurrir masivamente a las escuelas, porque tenemos un convenio de partes que tenemos que cumplir. Nosotros lo estamos cumpliendo y hemos otorgado con previsibilidad seis meses más. Agradezco y reconozco el esfuerzo de las distintas dirigencias sindicales en buscar y encontrar un acuerdo. Sigamos dialogando todo lo que haya que dialogar pero no afectemos los derechos de las niñas y de los niños”, puntualizó.

Usurpaciones

Durante su mensaje, el gobernador se refirió también a las usurpaciones de tierras en Neuquén y Centenario: “Lo primero que hay que decir es que la toma de terrenos es un delito. Evidencian un intento de lucrar con la necesidad de la gente. Hay muchas familias con necesidad de vivienda, pero solo una minoría realiza estas acciones. Muchas son instigadas y parte de nuestro compromiso es trabajar con la Justicia para identificar a quienes se aprovechan de la buena fe de quienes tienen carencias. Durante febrero hemos desarticulado seis tomas en Neuquén y Centenario”, sostuvo.

Hantavirus

El mandatario destacó también la labor de los equipos sanitarios del sistema de salud pública de la provincia que se ocupan del hantavirus: “No tenemos ninguna víctima fatal por hanta”, valoró Gutiérrez. Agregó que la Provincia está aplicando además protocolos de prevención por coronavirus en diferentes puntos de acceso y egreso de la provincia.