En los últimos 30 días los estatales neuquinos accedieron a un 25 por ciento de aumento y, gracias al alivio del Impuesto a las Ganancias, 1000 millones de pesos por mes han estado circulando en la provincia.

Audio Omar Gutiérrez, gobernador de la Provincia del Neuquén.

El gobernador Omar Gutiérrez encabezó esta mañana la firma del acuerdo salarial con el gremio docente ATEN. De esta manera, el ciclo lectivo en la provincia comenzará con normalidad en la Provincia.

La firma se realizó en la Sala Lafitte de Casa de Gobierno. Contó con la participación del ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo; el ministro de Economía e Infraestructura, Guillermo Pons y del secretario general del gremio ATEN, Marcelo Guagliardo. Previamente, el gobierno provincial había acordado con los gremios ATE, UPCN y Viales.

Al respecto, Gutiérrez precisó que se trata de “un acuerdo que blinda los salarios para enfrentar la inflación, que es fruto de una serie de desencuentros de políticas macroeconómicas nacionales”. Agregó que “es un acuerdo superador al del año pasado, reconstruye y genera verdadera recomposición salarial”.

Asimismo, agradeció “el trabajo conjunto. Un proceso que demandó, que llevó, y en que invertimos tres meses”.

Aceptada la propuesta, las y los docentes neuquinos pasarán de cuatro a ocho actualizaciones. La recomposición salarial es en blanco e impactará en el aguilando. Además, se crean 1070 cargos para el nivel inicial, primaria y modalidades, con el fin de garantizar más docentes en las escuelas que acompañen las trayectorias de las y los estudiantes.

La recomposición salarial se realizará por actualización IPC. Además, habrá un bono extraordinario por única vez de 80 mil pesos de bolsillo de carácter no remunerativo a abonar en dos cuotas mensuales y consecutivas de 40 mil pesos cada una los días 7 y 17 de marzo, respectivamente. El sector pasivo lo recibirá en las proporciones establecidas por ley. En este punto, Gutiérrez destacó que “en los 12 meses de pago de salarios de este año, en 9 e esos 12 meses, los salarios se van a ver incrementados, es un espiral salarial ascendente que vamos a tener durante todo el año para enfrentar la inflación”.

Por otra parte, este miércoles el gobernador presentará un proyecto de ley para proteger los salarios estatales del impacto de Ganancias. El 1 de marzo próximo, en la apertura del nuevo período ordinario de sesiones legislativas de la provincia, Gutiérrez presentará un proyecto de ley destinado a establecer -de modo definitivo- las modificaciones que aliviaron el impacto del impuesto a las Ganancias en los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial.

“Este primero de marzo vamos a presentar el proyecto de Ley para que la desgravación del salario, demostrándonos todo que el salario es uno de los grandes motores del desarrollo económico en la provincia de Neuquén y no es ganancia, quede vigente para siempre. Que no esté supeditado y condicionado al buen clima, al buen humor o no de algún funcionario de turno, que quede la Ley establecida de acá para adelante”, afirmó el gobernador.

La medida que hizo descender el volumen de retenciones y en consecuencia hizo subir los haberes alcanzados por dicho impuesto, pero está atada a la Ley de Presupuesto 2023 (Nº 3365) por lo que su alcance es perentorio.

Los acuerdos alcanzados les han permitido a las trabajadoras y trabajadores del Estado neuquino acceder a un 25 por ciento de aumento en los últimos 30 días y, gracias al alivio del Impuesto a las Ganancias, han quedado 1000 millones de pesos por mes circulando en la provincia. Gutiérrez explicó que “entre el aumento del mes pasado y este aumento, todos los trabajadores y las trabajadoras de la Administración Pública tienen una recomposición salarial del 25,5 por ciento y esto es fruto del consenso”. Agregó que “esos 1000 millones este mes en vez de irse a Buenos Aires, quedan en Neuquén, quedan para el consumo y la generación de desarrollo económico y social en la provincia de Neuquén”.

Por último, durante la firma del acuerdo, Llancafilo sostuvo que “creo que hemos logrado un acuerdo que pone nuevamente a la provincia de Neuquén como la que mejores salarios está pagando en términos estatales en todo el país. Por su parte, Marcelo Guagliardo, expresó que “la firma de este acuerdo es producto de un proceso de discusión donde en la agenda no sólo estaban cuestiones vinculadas al salario sino también a las condiciones de trabajo, de aprendizaje”.