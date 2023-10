El gobernador acompañó al intendente Bertoldi en el acto central que se realizó en la Plaza San Martín de la localidad. Destacó el avance en obras de recuperación del patrimonio cultural, la infraestructura cloacal y de saneamiento y anticipó que en noviembre se inaugurará la pista internacional de Speedway y Flat Track en el predio del Autódromo Parque Provincia del Neuquén.

El gobernador Omar Gutiérrez presidió esta mañana el acto por el 101º aniversario de Centenario, junto al intendente Javier Bertoldi, autoridades provinciales y municipales y vecinos de la localidad. La ceremonia se realizó en la plaza central, que fue recientemente remodelada y restaurada manteniendo su valor patrimonial histórico. Tras la entonación de los himnos nacional y provincial por parte del intérprete local Tomás Leiz, el gobernador lo invitó formalmente a participar el 10 de diciembre de la asunción de las nuevas autoridades provinciales en Casa de Gobierno como representante de Centenario.

“Elijo hablar también, al igual que Javier, desde el cariño, el afecto. Dicen que el amor es la memoria del corazón. Centenario es un pueblo que me educó, que me crió. Fue mi segundo lugar en la provincia”, expresó el gobernador, y afirmó que “guardo el mejor de los recuerdos y el aprecio por la ciudad y el pueblo y les estoy eternamente agradecido en la posibilidad y oportunidad que me brindaron de construir agenda juntos”.

En su discurso, el gobernador destacó también el avance del proyecto del EPEN para la normalización de la Estación Transformadora Centenario 132/33/13,2kV, que fue dañada severamente tras un incendio. La adecuación del sistema de distribución y del sistema de transporte tendrá una inversión estimada de 11.984.014 dólares, que serán financiados por el Estado provincial con un plazo de ejecución de 12 meses. En este momento se está elaborando el pliego y se está realizando el relevamiento de las instalaciones.

Las obras comprenderán la provisión y montaje de dos Transformadores de Potencia de 132/33/13,2kV 30MVA, provisión y montaje de dos Reactores de Neutro Artificial, reemplazo de tablero de Celdas Primarias de 13,2 kV, reemplazo de cable subterráneo de 13,2kV y de cables de baja tensión, la provisión de un Nuevo Centro de Distribución de 13,2kV y la reparación de la Sala de Celdas con un nuevo sistema de control y comunicaciones y nuevos cargadores y bancos de baterías.

“Vamos a estar presentando la ley de presupuesto el día martes y vamos a incorporar esos 11 millones de dólares para poder llevar adelante la inversión que necesita el EPEN para garantizar y afianzar la seguridad de todo el pueblo de Centenario. Quiero agradecer al EPEN, a los trabajadores y a las trabajadoras que se pusieron al frente de una situación imprevista, pusieron la cara y pudimos salir adelante”, expresó Gutiérrez.

También elogió la decisión municipal y el acompañamiento provincial en “la decisión de rescatar, afianzar y fortalecer respetando la historia de la plaza central de nuestro querido pueblo de Centenario, y la posibilidad de haber podido ir en búsqueda de recuperar, afianzando y custodiando el patrimonio histórico y cultural del Cine Teatro San Martín, que hoy es de todo el pueblo de Centenario y de la provincia de Neuquén”.

Esta última obra, la remodelación y refuncionalización del Complejo Cultural Multidisciplinario ex Cine San Martín se está ejecutando con un presupuesto de 149.000.000 pesos y un avance del 57 por ciento. La primera etapa de remodelación comprende las obras del ingreso, boletería dos salas de teatro. Contará con 550 butacas, vestidores y escenario con telón.

También destacó las obras cloacales y de saneamiento que se están realizando en conjunto con el Enhosa y la red de desagües cloacales sobre la calle Graziano Cavalli, Pablo Neruda, Juan Pablo II, Juan B. Justo, Felipe Sapag, Mario Bertoldi y Calle 1 (sin nombre), con una inversión de 47.734.932,40 pesos. “Es una obra que para mí es fundamental y que a veces no se visibiliza”, dijo el mandatario, y aseguró que “hoy Centenario tiene una planta cloacal ejemplar que le da sustentabilidad y sostenibilidad al desarrollo de nuestra comunidad y nuestro pueblo”.

Anunció que en noviembre se inaugurará la pista internacional de Speedway y Flat Track en el predio del Autódromo Parque Provincia del Neuquén. Será la segunda pista más austral del Mundo después de Nueva Zelanda. La obra cuenta con un 80 por ciento de avance y una inversión de 9.999.659 pesos.

Al respecto, Gutiérrez aseguró que este nuevo aporte a la infraestructura del complejo “me enorgullece cada vez que hay una competencia automovilística y viene el país a Centenario, y por qué no, los países también limítrofes, porque afianzamos y fortalecemos el desarrollo de la revolución deportiva y cultural”.

Por último, expresó su reconocimiento “a todos los que trabajaron para enfrentar la pandemia, a los trabajadores del Sistema de Salud Público y Privada, a los empleados municipales, a los trabajadores del Sistema de Seguridad, a todos a quienes construimos y trabajamos para enfrentar esa guerra contra ese enemigo invisible que fue el COVID”.

Por su parte el intendente Bertoldi aseguró que tras sus tres gestiones al frente de la localidad “es época de agradecer” por la oportunidad de “transformar desde el 2007 a la fecha nuestra ciudad tan querida de Centenario”.

Entre otras obras, mencionó la remodelación de la Plaza céntrica, la planta de saneamiento, obras de asfalto y de cloacas. “La primera vez que asumí Centenario era una foto en blanco y negro. Hoy en día tenemos una foto en colores, se ha transformado una ciudad, ha tenido protagonismo, ha tenido muchísimo crecimiento y también tiene muchísimas necesidades. Pero, trabajando duro, se va avanzando y se va mejorando la calidad de vida de los vecinos”, aseguró.

También participaron en este acto el Jefe de Gabinete, Sebastián González; la secretaria de Seguridad de la Provincia Marianina Domínguez y la ministra de Mujeres y Diversidad María Eugenia Ferraresso, funcionarios provinciales, municipales y miembros de la comunidad educativa.