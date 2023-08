El mandatario participó de la segunda edición de Neuquinas con Impacto, con la presencia de 331 mujeres.

Con el objetivo de propiciar espacios de impacto en la toma de decisiones en emprendimientos propios, ámbitos políticos y sociales, se desarrolló hoy la segunda edición de Neuquinas con Impacto en el Espacio Duam. La actividad contó la participación de 331 mujeres de 32 localidades de la provincia.

Además del gobernador Omar Gutiérrez, también estuvieron presentes la presidenta de la Fundación Potenciar, Andrea Segovia; las ministras de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, Sofía Sanucci Giménez; de Mujeres y de la Diversidad, María Eugenia Ferraresso; el ministro de Turismo, Sandro Badilla; el intendente de Villa El Chocón, Nicolás Di Fonzo; y la referente de ONU Mujeres a través de la plataforma Zoom, Dalia Virgili Pino.

El mandatario expresó que “la materia prima, lo principal está acá, son ustedes. Entonces, los que nos tenemos que correr un paso y a veces dos, somos nosotros los hombres. A mí me parece importante que cada una de ustedes, cuando vuelva a su lugar, empoderada, convencida de que hay un proceso de transformación colectivo, lo contagien y lo irradien para que sean cada vez más mujeres y hombres que se alineen y se encolumnen en este proceso de transformación”.

Asimismo, destacó que “hay 40 millones de dólares que están vigentes operativamente a partir del lunes, del BID, con tasas subsidiadas en las cuales hay hacia las mujeres, hacia todos los proyectos que crean trabajo para las mujeres y que conducen y emprenden y gerencian esos proyectos las mujeres”. Y agregó que “no son privilegios, son normativas que construyen y realizan estricta justicia e igualdad de mismas posibilidades y oportunidades de mujeres”.

“Este es un espacio revolucionario, este es un espacio al igual que muchos otros, que en silencio están trabajando y batallando por un proceso de transformación. Se dice que Neuquén es ejemplo en esto. Nosotros cuando firmamos con la ONU, confiamos en la ONU. Cuando consensuamos y conveniamos con Potenciar, confiamos en Potenciar”, aseguró Gutiérrez.

Por otra parte, la ministra Sanucci Giménez resaltó que “con Neuquinas con Impacto, nosotros sabíamos lo que no queríamos. No queríamos enseñar liderazgo. Queríamos trabajar la capacidad de las personas para fomentar ese liderazgo que hace al proyecto de vida de cada una de las mujeres. No queríamos decir cómo, qué se hace, qué, porque eso es irreal, sino que descubrir cada proceso interno que llevan las mujeres y cómo con ese proceso interno podemos fortalecerlo”.

Además, afirmó que “es un espacio que nos permite primero autoconocernos y luego exteriorizar eso que estuvimos aprendiendo. Yo siempre digo que Neuquinas con Impacto nos permite pensarnos desde tres puntos claves, que es la desigualdad de género, la inserción laboral y la construcción de redes”.

En tanto, la ministra Ferraresso, indicó que “espero que en esta segunda cohorte sigamos generando identidad, que sigamos fortaleciendo esta red de mujeres maravillosas”. Agregó que “Los liderazgos no se enseñan, se construyen desde lo personal y desde lo colectivo”.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Potenciar, Andrea Segovia, expresó que “tenemos un placer y un orgullo muy grande desde Fundación Potenciar, una fundación liderada por mujeres, ser nosotras las encargadas del trayecto formativo porque nuestra función es el desarrollo de las personas”.

Por último, la representante de ONU Mujeres, Dalia Virgili Pino, dijo que “este proyecto se fundamenta en la necesidad global de impulsar la participación y el liderazgo de las mujeres en la política y en la vida pública”.

La actividad incluyó paneles con diversas temáticas como por ejemplo “Realidades y desafíos para mujeres líderes, qué aporta la perspectiva de género al liderazgo de las mujeres”; mujeres líderes en política, empresas y emprendimientos; y una actividad de visualización.

La master class denominada “Realidades y desafíos para las mujeres líderes ¿Qué aporta la perspectiva de género al liderazgo de las mujeres?”, estuvo a cargo de la referente de ONU Mujeres, Dalia Virgili Pino. Luego se realizó el panel “Liderazgos locales”, a cargo de las egresadas de la primera edición del programa Emilia Nerla, Noelia Boticelli y Rocío Martínez. Para finalizar, se llevó adelante el de “Mujeres Líderes”, en el que participaron la vicegobernadora mandato cumplido Ana Pechén; las integrantes de Mola Muebles Rocío Silka y Andrea Puppio; Lila Gibson, profesional de Recursos Humanos con 14 años de experiencia en empresas productoras de petróleo y gas; y Paola Venturino, líder de los comités de Diversidad e Inclusión y de Sustentabilidad en SPE Patagonia, y parte del Comité Diversidad, Equidad e Inclusión de IAPG Seccional Comahue.

La formación tendrá una duración de cuatro meses e incluirá dos jornadas presenciales y encuentros virtuales sincrónicos y asincrónicos semanales. Neuquinas con Impacto cuenta con un triple alcance: aborda las problemáticas sociales de desigualdad de género, la inserción en el mercado laboral y la construcción de redes productivas a nivel social y comercial.

Esta capacitación se enmarca en la carta de intención firmada entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Argentina y el Gobierno de la Provincia del Neuquén en noviembre de 2021, mediante la cual se acordó privilegiar la cooperación técnica en diversas áreas. En uno de sus puntos, se estableció trabajar en la formación en liderazgo y conducción para mujeres con el objetivo de empoderar y potenciar su participación en la toma de decisiones en materia de ciudadanía, detectando y mitigando las barreras sociales a la participación política, económica y social.