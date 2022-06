Se realizó hoy el acto conmemorativo en el que participaron camarógrafos, camarógrafas y autoridades provinciales.

La provincia del Neuquén fue sede de la conmemoración nacional del Día del camarógrafo que se conmemora en Argentina desde 1989 en homenaje a Leonardo Henrichsen, periodista y camarógrafo argentino fusilado en Chile en 1973. El hecho tomó relevancia internacional ya que Leonardo registró con su cámara el momento en que un uniformado le disparó causándole la muerte.

La ceremonia contó con la presencia del gobernador Omar Gutiérrez, camarógrafos y camarógrafas de distintas provincias, la hija de Leonardo, Josephine Henrichsen y representantes de organizaciones no gubernamentales.

Gutiérrez destacó la presencia de la hija de Leonardo Henrichsen, Josephine, en la ceremonia. “Es el acompañamiento a trabajadores que construyen las bases de la democracia, los quiero felicitar por esta iniciativa porque es la manera de rendir honores a quien entregó hasta el último segundo de su vida y su testimonio hay que difundirlo”, expresó.

El mandatario también recordó que “lo que pasó en Chile en 1973 no es una película sino una triste historia verídica. Las nuevas generaciones tienen que tener presente eso para que no pase nunca más, porque alguna vez pasó”. En este sentido indicó que “cuando alguien dice que hace 40 años que pasó el conflicto de Malvinas, es una falta de respeto. No se resuelve una diferencia bombardeando y menos que menos matando personas”.

El gobernador destacó que “rendirle honores a Leonardo es decirle no a la dictadura militar. Cuando uno dice que hay que rescatar la historia, hay que rescatar lo bueno de la historia, y lo malo tenerlo presente para saber que no es con eso con lo que se construye porvenir y futuro. Eso también es rescatar la historia: decirle no a las dictaduras, no al autoritarismo”.

Finalmente, Gutiérrez manifestó: “Queremos salir adelante porque queremos dejar un mundo mejor, queremos salir adelante porque no queremos que nunca más esas cosas se repitan. No es una película, es algo que pasó y es verdad”.

Josephine Henrichsen comentó que hoy “es un día especial, lo acompañé a trabajar muchas veces a mi papá y conozco el trabajo puntilloso que realizan y el coraje de apretar el gatillo, registrar y publicar imágenes”.

Sobre la causa indicó que “a mi papá le tocó filmar a sus propios asesinos, y en ese entonces yo tenía ocho años y con el paso del tiempo fui juntando información y pruebas, e inicié la querella para hacer justicia por mi padre” y agregó que “gracias a esa filmación sabemos los nombres de los asesinos, y aunque todavía no hay justicia estamos tratando de que la causa sea caratulada como crimen de lesa humanidad, con el objetivo de sentar precedente para que estos crímenes no queden impunes y en un futuro se proteja a todos los camarógrafos de estos asesinatos”.

Sergio Pérez, miembro de la Comisión permanente de homenaje a Leonardo Henrichsen, señaló que “es la primera vez que un mandatario acompaña el acto por el Día del camarógrafo argentino y añadió que “Leonardo (Henrichsen) nos marcó el camino, esta es la senda que queremos transitar”. Recordó su llegada a Neuquén “con 17 años e ingresé a Canal 7 mintiendo en la edad, me encontré con la generosidad de los neuquinos que me permitieron abrazar esta profesión”.

También destacó el ingreso de las mujeres en la profesión: “Las mujeres son excelentes camarógrafas, aportan gran sensibilidad” y agregó que “nuestra profesión se ha transformado en el oficio más consumido del mundo pero una cosa es ser camarógrafo y otra es operar una cámara porque si en una toma se nos va la vida por denunciar algo, bien vale la pena perder la vida en esa toma, ese día nos transformamos en camarógrafos”.

Como parte del acto, hubo entrega de reconocimientos a camarógrafos y camarógrafas retirados y en actividad y a familiares de: Carlos Chato Junge, Lorenzo Kelly, Ramón Carbonel, Omar Arancon y Nelson Rojo.

La ceremonia se realiza cada 29 de junio en las distintas provincias. Convoca a camarógrafos de todo el país y constituye un motivo de encuentro entre quienes trabajan en medios de comunicación audiovisual, productoras y agencias de noticias.