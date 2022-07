Organizadas por el diario Río Negro, el evento convoca a los principales actores del sector hidrcarburífero del país.

El gobernador Omar Gutiérrez participó esta mañana de la apertura de la novena Jornada de Energía organizada por el diario Río Negro que reúne a los principales actores del sector hidrocarburífero.

Durante la apertura de la jornada el gobernador realizó una exposición en la que se refirió a una variedad de temas relacionados con el sector. En relación con el transporte de la producción, se refirió al oleoducto trasandino y dijo que “ojalá las pruebas den bien. Ahí tenemos 100 mil barriles para transportar, tanto para refino de consumo interno de Chile como para exportación de ultramar”.

El ducto entre el yacimiento Puesto Hernández y la ciudad chilena de Talcahuano dejó de operar hace 15 años. Otasa y Oldelval firmaron un contrato para la inspección, adecuación y puesta en servicio, con el objetivo de abrir nuevos destinos para el petróleo de Vaca Muerta.

Por otro lado, se refirió a la construcción del nuevo oleoducto -paralelo a Bahía Blanca- y solicitó a las operadoras que “empujen esto, que lo acompañen y lleguen a un acuerdo con el gobierno nacional que permita la construcción, con una inversión de aproximadamente 600 millones de dólares, que tiene un plazo de ejecución esa obra de 18 meses, pero que por etapas se puede ir habilitando. Esto es transporte de petróleo”.

Gutiérrez consideró que “no es casualidad que podamos alcanzar casi 90 millones de metros cúbicos día de gas y en esto poder construir y afianzar permisos ininterrumpibles de gas, lo que va a generar es más inversión y más gas para el mercado interno y el mercado internacional”.

En este sentido, aseguró que “es falaz y contradictoria la discusión respecto de mercado interno o mercado internacional” porque “si nosotros no hubiésemos desarrollado en el medio de la pandemia, explorando los mercados internacionales, hoy 15 de cada 100 barriles no se estarían produciendo, porque Neuquén exporta el 15 por ciento de los barriles de petróleo”.

“Neuquén canaliza su producción excedente en el mercado internacional, si no hubiésemos penetrado en los mercados internacionales, hoy tendríamos cerrado el grifo de esos pozos y sería menos trabajo, menos recaudación, menos crecimiento”, indicó y agregó que “entre el 3 y el 5 por ciento del gas se está exportando y hay áreas que están pendientes de desarrollar en materia de gas y tenemos mercados locales”, por lo que consideró que “hace falta no un gasoducto, sino cinco gasoductos”.

El mandatario remarcó que en el contexto económico es necesario “establecer normativa específica para la minería, los hidrocarburos, el hidrógeno, para el amoníaco, esas inversiones de largo aliento, que requieren y exigen a partir de una baja tasa de retorno de un plazo más largo y prolongado en el tiempo, para acceder al financiamiento que requiere esa inversión. Por eso es necesario un diseño normativo específico”.

En otro segmento Gutiérrez se refirió a los precios internos del gas, del petróleo y de la energía hidroeléctrica y aseguró que “Neuquén, al igual que Río Negro, somos tremendamente solidarios con el país”. Por este motivo pidió la restitución de la tarifa Comahue que surgió como la compensación a partir de la utilización de los recursos naturales de Neuquén y Río Negro, para poner en valor, a partir del desarrollo energético, el desarrollo económico y social del país.

“No es una inequidad, es un acto de estricta justicia redistributiva y un derecho”, enfatizó, porque forma parte de “cuidar nuestros recursos y hoy el agua es un recurso escaso. El calentamiento de la tierra es una realidad existente que avanza todos los años”.

Por esto, “lo que tenemos que hacer, son más represas. No alcanza la generación hidroeléctrica de nuestras represas y Neuquén está haciendo con mucho esfuerzo una de las represas que gestionó y que dio sus primeros pasos Pedro Salvatori sobre el río Nahueve”, además del parque fotovoltaico y de los parques eólicos “que nos habían dicho que no eran posibles porque no estamos cerca del mar”, dijo.

“Neuquén produce el 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país, Neuquén es una de las responsables de que tengamos una economía bastante descarbonizada y hay que avanzar en cómo se desarrolla y se explora el gas en Vaca Muerta con vistas al 2030 porque nuestro objetivo es llegar a tener esos 700 mil barriles/día de petróleo que es duplicar la producción de hoy en día”.

En este sentido, felicitó “a todos los directivos de las compañías locales que creyeron en la provincia y se quedaron cuando la situación no era del todo buena”.

Se refirió también a la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) que tiene capacidad para producir 200 toneladas de agua pesada, insumo necesario para el desarrollo de energía atómica, pero “al no estar produciendo, le están comprando a Rumania”, dijo.

“Este año el gobierno nacional invirtió 1.400 millones de pesos”, en tanto que “para que se vuelva a producir hace falta una inversión de 10 mil millones de pesos, 5.000 millones de pesos el año que viene y otros 5.000 millones de pesos en el 2024 para que nuestra planta de agua pesada vuelva a producir”, especificó.

Además, recordó que se está trabajando “junto a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para buscar otras fuentes de financiamiento, esto permitiría poner en valor la planta de agua pesada, que tiene otra línea de producción”. Esta otra línea de producción está orientada a la posibilidad de desarrollar hidrógeno, amoníaco, y fertilizantes, entre otros.

Estuvieron presentes además, la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras; el intendente de Neuquén Mariano Gaido; los ministros Jefe de Gabinete Sebastián González; y de Energía Alejandro Monteiro; además de representantes de empresas del sector.