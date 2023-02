Apunta a darle vigencia continuada a la medida que alivia el impacto del Impuesto a las Ganancias en los sueldos de la administración pública.

Audio del gobernador Omar Gutiérrez

El 1 de marzo próximo, en la apertura del nuevo período ordinario de sesiones legislativas de la provincia del Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez presentará un proyecto de ley destinado a establecer -de modo definitivo- las modificaciones que aliviaron el impacto del impuesto a las Ganancias en los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial.

La medida que hizo descender el volumen de retenciones y en consecuencia hizo subir los haberes alcanzados por dicho impuesto, se implementó en diciembre último pero está atada a la Ley de Presupuesto 2023 (Nº 3365) por lo que su alcance es perentorio.

Así lo explicó este lunes el propio gobernador durante una conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno. “Hemos despejado el temporal, pero me parece importante despejar una nube chiquita que queda pendiente. Ante la ausencia de resolución por parte de los diputados (nacionales), la Ley provincial 3369 vino a ocuparse de un tema importantísimo, que es el impacto que el impuesto a las Ganancias tiene en el bolsillo de la clase trabajadora”, destacó.

“El salario no es ganancia”, sostuvo el gobernador, y tras destacar el trabajo del vicegobernador Marcos Koopmann y de los diputados provinciales, subrayó que en diciembre pasado “la Legislatura sancionó la Ley 3369, que desgrava de forma automática una parte importantísima del salario”, para que los aumentos no sean devorados por dicho impuesto y no se tornen ficticios.

Mencionó que, como forma parte del Presupuesto 2023, esa ley sólo tiene vigencia este año; y es por eso que “he tomado la decisión de presentar, el 1 de marzo, un proyecto de ley para que esta desgravación del impuesto a las Ganancias en el sueldo de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública tenga vigencia todos los años y que no quede circunscripta a las discusiones anuales”.

“Seguro que habremos de contar con el respaldo de los diputados provinciales, que se están ocupando de temas que no debieron haber resuelto ellos (sino sus pares nacionales); así que los felicito y les agradezco”, concluyó.