La formación orientada a Promotores de Participación Infantil, culminó este viernes con el egreso de 44 estudiantes de localidades y comunidades mapuche de la Provincia.

Audio Omar Gutiérrez, gobernador de la Provincia del Neuquén.

Audio Antonela Mobilio, egresada de Plaza Huincul.

Audio Sofía Sanucci Giménez, ministra de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía.

La Diplomatura en Niñez y Participación Ciudadana finalizó este viernes su cuarta cohorte con 44 egresadas y egresados de 15 localidades, dos Comisiones de Fomento, dos parajes y tres comunidades mapuche. Neuquén es pionera en el mundo con esta capacitación que al formar Promotores de Participación Infantil (PPI), apunta a garantizar espacios de participación para la niñez en todo el territorio.

La propuesta educativa es impulsada por el ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, a través de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia, en convenio con la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y el Laboratorio Internacional del Proyecto “La Ciudad de las Niñas y los Niños”. En sus cuatro ediciones se formaron 187 Promotores de Participación Infantil en la provincia.

A partir de la adhesión de la Provincia en 2018, por voluntad política del gobernador Omar Gutiérrez al proyecto impulsado por el pedagogo Francesco Tonucci, se creó esta iniciativa académica a fin de contribuir a la generación de políticas públicas y prácticas institucionales que promuevan y garanticen el ejercicio del derecho de todas las niñeces a la participación, a ser oídas, a que sus opiniones sean tenidas en cuenta y al juego libre en el espacio público como aspectos fundamentales para su desarrollo integral.

Durante el acto de egreso, que se realizó en el salón Azul de la Biblioteca de la UNCo, Gutiérrez expresó su reconocimiento a “este espacio de integración” que es un ejemplo –dijo- de lo que es el federalismo de integración y coordinación.

“Para que podamos escuchar y fortalecer el territorio es necesario que esté la adhesión política de las instituciones –opinó-. No estaríamos acá si no fuese por una serie de actores que, alineados, decidimos cambiar un paradigma, porque la sustentabilidad y la sostenibilidad no vienen dadas de las sociedades en cuanto a lo económico sino también por la construcción de políticas públicas que cambien el paradigma”.

En ese sentido explicó que fue importantísimo “ir en búsqueda del decisorio de las niñeces. Poder escucharlas directamente, cuando no las estábamos escuchando, va en línea con ser coherentes con este concepto de que la niñez no es el futuro sino el presente y el futuro y no decidamos nunca más por ellos”.

Precisó que, al cabo de cuatro ediciones, se pudo formar y capacitar a 187 promotores quienes buscan ser “la llave que abra la puerta a la prevención, a la promoción, al fortalecimiento de las niñeces”.

Por último, consideró que “estos temas forman parte también de lo que se denomina la transición. Estos son temas que hay que hablar, hay que llevarlos a la mesa de esa transición para que estas políticas públicas tengan continuidad, volumen y fortalecimiento”.

La ministra de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, Sofía Sanucci Giménez, resaltó que “esta formación es una herramienta para el mundo adulto, para que interactúe con los niños y las niñas, escucharlos para poder actuar en el territorio. A través de la participación ciudadana de niñas y niños encontramos herramientas claves para trabajar la prevención en las localidades, fue el propio territorio el que nos enseñó el camino a recorrer”.

Agregó que “a través de los espacios de los Consejos hemos podido trabajar el cuidado del ambiente, malos tratos, la violencia en todas sus formas, la intervención en el espacio público, la autonomía, el juego; que son derechos de las niñeces y que hay que poner en valor. A los egresados y egresadas les queda un gran trabajo; estoy convencida que en sus comunidades van a llevar bien alto la bandera de la participación”.

Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, destacó que “las diplomaturas son la posibilidad de intervenir e impactar en la sociedad de una manera de conectarnos a aquellos actores fundamentales. Esta diplomatura tiene un sello especial para la universidad y en lo conceptual, porque si hay un rostro que nos demuestra la desigualdad son las niñeces.”

Francesco Tonucci, creador del Proyecto “Ciudad de Niñas y Niños”, destacó que “es un privilegio que hayan podido hacer en este largo tiempo asumiendo una responsabilidad importante, que nosotros consideramos fundamental para nuestro Proyecto y que es la capacidad de ponerse a la escucha de la infancia en nombre y por cuenta de sus intendentes e intendentas, quienes asumieron el compromiso de escucharlos y tener en cuenta lo que piden, lo que desean, lo que sienten y lo que necesitan”.

Antonella Mobilio, alumna de Plaza Huincul, remarcó que “esta es una de las diplomaturas más descontracturada y a la vez más rica, así que estoy muy contenta de todo lo que se ha logrado; nuestro municipio adhirió al proyecto de Ciudades y en este momento contamos con el primer Consejo de Niñez que se formó en Plaza Huincul”.

Malvina Rosas, alumna de la comunidad mapuche Quilapi, de Chorriaca, destacó que “esta es una experiencia nueva para la comunidad, ya que no hay mucha participación activa de los niños en Chorriaca. Tenemos muchos proyectos que se van a hacer con la compañía del lonko y del intendente, así que tenemos el apoyo incondicional de ellos. Tenemos mucho por hacer por delante”.

Las alumnas y alumnos de la cuarta cohorte de la Diplomatura Niñez y Participación Ciudadana son de Aluminé, Andacollo, Chorriaca, Comunidad Mapuche Kilapi, El Cholar, Guañacos, Las Coloradas, Neuquén Capital, Paraje Epu Pehuen – Comunidad Mapuche Hiengueihual, Paraje Ruca Choroi – Comunidad Mapuche Aigo, Picún Leufú, Piedra del Águila, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, San Patricio del Chañar, Tricao Malal, Villa la Angostura y Zapala.

Impacto en el territorio

Desde la realización de las distintas ediciones de la diplomatura se conformaron 16 Consejos de Niñas y Niños Ciudadanos, se fortalecieron 4 ya existentes y se creó la Red Provincial de Ciudades de Niñas y Niños con el fin de multiplicar y colectivizar las acciones realizadas por las localidades.

En conjunto surgieron distintas acciones con el fin de fomentar la participación a escala provincial, el juego y la autonomía de las niñeces y se implementaron políticas públicas surgidas a través de los Consejos de Niñas y Niños vinculadas a temáticas como ambiente, prevención de los malos tratos, diseños participativos de intervención en el espacio público, participación de las niñeces en medios de comunicación, promoción de su autonomía, de la participación ciudadana y derecho al juego y promoción.

La primera cohorte de esta formación se realizó de manera presencial en 2019 y finalizó con 51 diplomados. A partir del contexto de pandemia la segunda y tercera edición se desarrollaron de manera virtual, contando la primera con 40 egresados y la tercera con 49.