Se desarrollará este miércoles a las 20 por el canal de YouTube del ministerio de las Culturas.

Este miércoles 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde el ministerio de las Culturas, junto con la Comisión de Género de la AMI se presentará el primer festival realizado desde la Comisión de Género por músicas y poetas de la provincia.

La cita será a las 20 por el canal de YouTube del ministerio.

“Este es el primer festival organizado por la Comisión de Genero de la AMI y fue producido en su totalidad por integrantes de la comisión, compañeros y compañeras de AMI. Fueron muchos días de tarea ardua por todo lo que implica organizar un festival pero acá está. Estamos orgullosas de lo que logramos”, expresó Rocío Carbajo, integrante de la comisión.

“La comisión de género de la AMI comenzó su trabajo a través de talleres de género abiertos para los músicos y músicas y en esta oportunidad presenta el Festival por el día internacional de la no violencia contra la Mujer”, indicó Rocío.

El miércoles 25 a las 20 por el canal de Youtube del Ministerio de las Culturas son parte de este festival por el Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer, las músicas: Rocío Carbajo, Laureana Maggio, Naíta, Marina Pacheco, Cecilia Nacinovich, Monique Passalacqua, y la poeta Yamila Ivana Cerda. En escenografía Ana Jorgelina Sotelo, fotografía y filmación AILUZ y en voz en off Marina Pacheco.

Repertorio del Festival

Las canciones del festival serán: Lavandera Mapuche (Marina Pacheco), Los Pájaros (Naita), Como Un Zombie Voy (Rocío Carbajo), Anuro Despota (Laureana Maggio), Femicidio (Naita), Me Alcanzo Pero No Me Mato (Rocío Carbajo), Las Palabras Perfectas (Laureana Maggio), Mujer (Sebastián Morro)(Rondaluna), y Mujeres De Alma Libre (Marina Pacheco).

Las poesías incluirán: El espejo (libro: “Cosechando nuestros valores” edición 2014), Arco iris (libro: “Luces en el alma” edición 2013), Disparo de palabras (libro: “Tiempo de arena” edición 2017), Protestando unidas (libro: “Voces del silencio” edición 2019), El filo de tu lengua (libro: “Voces del silencio” edición 2019), Mujer emprendedora (libro: “Voces del silencio” edición 2019), y Llena de luz tu encanto (libro: “Luces en el alma” edición 2013).