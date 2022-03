La comunidad de El Alamito recibió a familias, vecinos, autoridades provinciales y del Gobierno local para celebrar un nuevo aniversario de la institución educativa.

Ayer El Alamito se vistió de fiesta para celebrar los 100 años de la Escuela Primaria N°77 «Juliana Ortiz de Álvarez», junto a sus más de 30 estudiantes, directivos, docentes, auxiliares, familias, vecinos del paraje El Alamito, Villa Curi Leuvú, y Chos Malal, y autoridades provinciales y locales.

Con la visita del vicegobernador, Marcos Koopman, la presencia del presidente de la Comisión de Fomento de Villa Curi Leuvú, Horacio Vázquez, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Ruth Flutsch, supervisores y la directora Cristina Millañanco, el acto tuvo diferentes momentos emotivos. Los estudiantes Thiago y Maia compartieron poemas de su autoría y también hizo lo propio la ex directora Cristina Miranda, el supervisor Alejandro Mansilla, docentes y familiares de ex alumnos.

Flutsch, destacó: “estamos celebrando 100 años de historia, donde las familias y la comunidad educativa han transitado por la escuela, dejando huella. Esto habla de identidad, de pertenencia, de arraigo, y también, de sus proyectos pedagógicos. Hoy miramos la institución y está llena de proyectos para cada ciclo, para cada estudiante”, y destacó “el compromiso del equipo que conduce la institución, de las y los docentes, y de la comunidad toda”.

A su turno, la directora de la escuela, Cristina Millañanco, repasó el proyecto de investigación “Rumbo a los 100 años” por el aniversario del establecimiento, trabajado con las y los niños de la escuela. “Cuando uno escribe una idea se tiene que concretar, y lo hicimos. Este proyecto me hizo amar más a la escuela, por todo lo que hizo por la comunidad, por todos los docentes que han transitado en esta institución”.

Millañanco recordó que durante la pandemia aprovecharon todos los cursos brindados por el Consejo Provincial de Educación para la realización de los actos virtuales, agradeció la creación de Maestros de Educación Digital y valoró el trabajo con las radios locales, en articulación con la Comisión de Fomento, para que los niños y niñas pudieran contar sus proyectos. “Quiero agradecer el compromiso de toda la comunidad, del equipo docente, auxiliares, y familias, al acompañamiento de supervisores, para que los proyectos institucionales cobren vida”.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Fomento y ex alumno de la escuela, Horacio Vázquez, con emoción expresó: “cómo no querer esta escuela donde yo me formé, donde se formó mi madre, mi abuelo, que junto con los abuelos de los chicos que están acá fueron fundadores de este lugar”. Aprovechó para felicitar al cuerpo docente, auxiliares y a la directora por el aniversario y por la trayectoria de la institución educativa en El Alamito.

En el marco de los festejos, Educación hizo entrega de diferentes presentes: cinco notebooks que se suman a otras cinco entregadas con anterioridad -que permitirán avanzar en aprendizajes de ciudadanía digital-; material del Centro de Documentación e Información Educativa “Alicia Pifarré” del CPE y juegos del Taller Didáctico.

El acto finalizó con un almuerzo popular y el corte de torta tradicional, donde la comunidad celebró la oportunidad del encuentro y este momento histórico para la institución educativa. En dicha oportunidad, el vicegobernador, Marcos Koopman saludó a toda la comunidad presente y destacó la importancia de la educación para formar a quienes forjarán el futuro de nuestra provincia.

Historia del nombre de la Escuela

Por resolución 1802 del 7 de noviembre de 1989, la escuela primaria Nº 77 lleva el nombre de la primera docente de la institución, Juliana Ortiz de Álvarez. Nacida en Chos Malal, llevó a cabo su trayecto laboral durante 20 años en este establecimiento del norte neuquino.