Se desarrolló el seminario “Sanidad y Genética en Salmónidos”, que apuntó a capacitar al sector acuícola y público interesado en temas claves para la producción.

A fin de capacitar y fortalecer el sector acuícola en la provincia, se realizó ayer el seminario “Sanidad y Genética en Salmónidos” en la Legislatura de la Provincia de Neuquén.

El ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi, dio la bienvenida y expresó que “sabemos la importancia que tiene la acuicultura y que va a tener hacia adelante. Es una de las actividades más preponderantes y con más potencial”.

Agregó que “la acuicultura es fundamental porque tiene 25-30 años pero los últimos años está cobrando una dinámica particular, con una intensión de acceder a los mercados externos. Tenemos hoy tanto el Embalse Piedra del Águila como el Alicurá reconocidos con un status sanitario óptimo a nivel internacional, que permite aprovechar esas ventajas competitivas en los mercados externos”.

Puntualizó que “tenemos nuevos proyectos que han entrado, agradecemos a quienes han invertido en Neuquén”. En ese sentido, sumó que “después de haber implementado varias políticas públicas en la provincia y en conjunto con Río Negro, también con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, estamos permanentemente tratando de apoyar al sector, acompañando a productores/as y empresarios/as para que les vaya cada vez mejor”.

En contexto del Seminario, evaluó que “es importante que nos vayamos actualizando. Hay muchas instituciones y organismos vinculados a la acuicultura que pueden avanzar, intercambiar, generar saber”.

Por su parte, la diputada Lorena Abdala manifestó que “hemos estado comprometidos todo este año con la materia, hemos sancionado dos declaraciones, una por la sanidad de la cuenca y otra por la Mesa Sectorial Acuícola, esto a través de una ley sancionada en esta Legislatura”. Agradeció a los presentes y equipos de trabajo y celebró “este espacio y quedamos a disposición”.

También, la subsecretaria de Producción, Amalia Sapag, expresó que continúan “muy abiertos a propuestas desde el sector privado, el académico, para seguir mejorando, aprendiendo y generando este tipo de espacios”. Destacó el trabajo conjunto “con Ambiente, Recursos Hídricos y la AIC, con los que estamos permanentemente acompañando el desarrollo de la acuicultura”.

Además, precisó que “nada se logra sin un espíritu colaborativo, y entre todas las partes del sector público, privado y las instituciones. Compartir errores y aciertos que le sirvan al otro, para seguir evolucionando en ese conocimiento tan necesario en este punto de inflexión en la acuicultura en Neuquén”.

Estuvieron presentes también las diputadas Ricomini, Murisi, los diputados Rivero, Pino y Cogiola; y la Gerenta de Centro PyME ADENEU, Anabel Lucero Idizarri, el Titular de la Regional Patagonia Norte de SENASA Ricardo Sanchez y otros organismos e instituciones vinculados al sector.

Oradores

Los oradores pudieron recorrer establecimientos productivos para comprender la manera de producir en la zona.

Jean Paul Lhorente, BenchmarkGenetics (Chile) disertó sobre “Mejoramiento Genético en Salmónidos: Estrategias de Abastecimiento de Productos Mejorados en la Industria de Peces» y sostuvo que “vinimos a conocer la realidad productiva de vuestra industria de truchas y a compartir desde este Seminario la experiencia de mejoramiento genético, cómo se ha desarrollado la industria y a aportar algunos elementos que puedan servirles para poder potenciar esta industria incipiente en argentina que nosotros vemos con mucho interés”.

Indicó que “tienen un potencial para desarrollar un tipo de producto distinto, que haga diferencia y convierta a este en un sector atractivo manteniendo la ventaja competitiva del status sanitario”.

La argentina Patricia Noguera, histopatóloga de Marine Scotland Science (Reino Unido), habló de los “Aspectos sanitarios en la producción de salmónidos”. Expresó que “después de veinte años de no estar en la región, me encuentro con que ese sueño que tuvimos muchos años atrás educando futuros acuicultores cuando no había industria, hoy se está haciendo, es una maravilla y está pasando en Neuquén”.

Concluyó que “hay mucho para hacer y estoy contenta de estar volviendo después de la experiencia de vivir afuera haciendo esta misma actividad, para devolver un poco de lo que me llevé de aquí y trayendo lo que aprendí allá”.

Finalmente, Carolina Peters, BenchmarkGenetics (Chile), quien disertó sobre “Genética: calidad y salud”, expresó que “la provincia de Neuquén tiene una excelente calidad de agua, y un status sanitario envidiable, es un patrimonio que deben cuidar”. Y agregó que “vinimos a Argentina a contar nuestra experiencia y como pudimos como empresa lograr acreditarnos un compartimento libre de enfermedades, que es una herramienta de gestión sanitaria aplicada aquí para poder tener el status sanitario que tienen actualmente”.

Los interesados en ver el seminario completo, podrán hacerlo en el canal de YouTube del ministerio de Producción e Industria.