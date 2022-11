Dentro de la intensa agenda de actividades, los representantes de los países europeos pudieron conocer de primera mano el desarrollo económico y productivo de la provincia, en torno a las actividades agropecuaria, turística, de energía y minería.

Audio de la gerenta del Centro Pyme-Adeneu, Anabel Lucero Idizarri

El gobernador Omar Gutiérrez presidió el encuentro entre los embajadores de la Unión Europea y más de 40 representantes de las cámaras empresarias locales, empresarios y directivos de empresas del sector hidrocarburífero, de servicios y fruticultura, entre otras.

La reunión tuvo como objetivo presentar la actividad turística, productiva y de energía y minería que lleva adelante la provincia, para luego dar paso a un espacio de intercambio.

El gobernador aclaró que, más allá de la pandemia y la invasión rusa en Ucrania, “la Unión Europea quiere potenciar su relación con Neuquén”.

Gutiérrez adelantó que se está trabajando en convenios de cooperación entre la provincia, el gobierno nacional y la Unión Europea. “En ese sentido es que ellos decidieron venir por la escalabilidad y potencial de la actividad hidrocarburífera, y también por la necesidad de diversificar sus flujos de inversión también en Neuquén”, informó el gobernador.

Por este motivo, el gabinete provincial presentó el actual desarrollo de las diversas actividades económicas de la provincia y las posibilidades de inversión que Neuquén ofrece.

La introducción estuvo a cargo del ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González, y las presentaciones fueron desarrolladas por Facundo López Raggi, ministro de Producción e Industria, Sandro Badilla, ministro de Turismo, y Alejandro Monteiro, ministro de Energía y Recursos Naturales.

González destacó a Vaca Muerta, por ser la segunda reserva en gas no convencional y cuarta en petróleo no convencional. Indicó que “es un tema central de los diplomáticos, pero no es el único, y hemos compartido una semblanza de las oportunidades de inversión que Neuquén tiene en turismo, energías renovables, producción agropecuaria y en industria y que son objeto potencial de las inversiones europeas que necesitamos promover”.

Por su parte, Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europeo en la Argentina explicó que “no es común que los embajadores vengan en un número tan elevado” y que con la visita a Neuquén “vamos a intentar familiarizarnos con la provincia, conocer a las autoridades, su desarrollo productivo y turístico, y en todos los niveles, con la sociedad civil, universidad y Vaca Muerta”.

“Estamos en un período de acercarnos más desde la Unión Europea a América Latina. Pero qué duda cabe de que la invasión de Rusia a Ucrania hace que este acercamiento sea todavía más necesario” comentó Sánchez Rico y destacó que “compartimos un modelo de sociedad, pero queremos apostar también por un futuro más cercano”.

Luego, se abrió un espacio de intercambio en el que los empresarios y directivos de las principales empresas operadoras destacaron el trabajo mancomunado y acompañamiento que reciben de parte del gobierno provincial.

El gobernador invitó también a que las empresas locales comenten sobre las acciones e inversiones que están implementando en cuanto a la mitigación de la huella de carbono y la transición energética.