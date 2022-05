Los participantes pusieron a prueba sus ideas-proyecto y sus modelos de negocio. El programa es organizado por Centro PyME-ADENEU y Shell Argentina.

Luego de poco más de dos meses de implementación y doce encuentros online, 15 emprendedores de la región finalizaron su participación en la segunda edición del programa de pre-incubación “Diseña tu idea”.

La iniciativa se basa en el design thinking o “pensamiento de diseño”, una metodología de innovación centrada en el usuario que permite, en muy poco tiempo, testear hipótesis y crear una cultura creativa e innovadora dentro de las empresas.

El proceso de pre-incubación es organizado a través del programa Desafío Emprendedor, que impulsan en conjunto el Centro PyME-ADENEU -dependiente del ministerio de Producción e Industria- y Shell Argentina. Los contenidos estuvieron a cargo de Fundación Empretec.

Los 15 emprendimientos participantes apuntan a diversas actividades económicas, como servicios para el sector hidrocarburífero, diseño de distintos productos, elaboración de alimentos y emprendimientos turísticos, entre otros.

Uno de los emprendedores, Cristian Fuentes, habló acera de su proyecto “Insectum granja de insectos”. “Las personas generalmente tienen mascotas como perros y gatos, que necesitan alimento. Pero existen mascotas que son exóticas como reptiles, erizos, arañas, peces y algunos pájaros que requieren otro tipo de alimentos, ya sea como alimento principal o como suplemento alimenticio, que es el alimento vivo e ‘Insectum’ justamente provee este alimento vivo para esos animales”, explicó.

Respecto del programa, destacó: “me permitió validar lo que venía haciendo y, por otro lado, me ayudó a centrarme en que el principal actor de la empresa es el usuario final. Siempre venía con la idea de mejorar alguna cosa para la empresa, y cuando el enfoque estuvo puesto en el usuario, me di cuenta es otro el valor que da y me hizo dar cuenta del impacto social que tenía en las personas. Te abre la cabeza y te hace salir del cuadrado en el que uno está metido, hacer contacto y nutrirme de las perspectivas de otros emprendedores.

Erico Chiappero es ingeniero en telecomunicaciones y con un socio lleva adelante la empresa Duomotica. “Me acerqué al Centro PyME para que me ayuden en el desarrollo del proyecto y me ofrecieron este programa para tener en cuenta la visión de los usuarios y los clientes con los cuales yo podía salir al mercado, tomando ese punto de vista”, contó.

Agregó que a través de su empresa crean viviendas inteligentes, “porque cualquier espacio es susceptible de ‘domotizarse’: empresas, comercios y edificios. Diseñamos proyectos, los ejecutamos y los entregamos llave en mano”.

Domótica se denomina al conjunto de sistemas y tecnologías capaces de automatizar una vivienda mediante la gestión inteligente de la energía, las comunicaciones, la iluminación, la seguridad y todos los elementos de una vivienda o edificación con el fin de aportar seguridad, bienestar y confort.