Se trata de una propuesta que trabaja con niñas y niños en la identificación de malos tratos y acoso entre pares (bullying),invitando a reflexionar sobre sus vínculos y el impacto negativo que conllevan estas prácticas.

El programa “Niñeces Libres de Violencias” es una iniciativa de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia dependiente del ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía que surge como política pública para prevenir el maltrato y el acoso entre pares, también conocido como bullying. En los últimos meses, se desarrolló con más de 250 niñas y niños de diversas escuelas de la zona Confluencia.

Mediante la utilización de dinámicas lúdicas con formato de taller se trabaja con las niñas y niños para que reflexionen e identifiquen cómo se vinculan entre sí, qué modalidades predominan y a partir de allí, poder construir nuevos modos de vinculación, que resulten saludables y fomenten la convivencia, construyendo acuerdos colectivos. Entre otros tópicos que surgen se remarca la importancia de resolver los conflictos a través del diálogo, como herramienta privilegiada. También, se trabaja sobre la importancia de que las niñas y niños puedan recurrir a las personas adultas, si están viviendo una situación de acoso o maltrato.

“Tanto el maltrato, como su forma particular en el bullying, representan un problema social complejo que no es exclusivo del ámbito escolar y se puede dar en diferentes espacios”, explicó la subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Carolina Guajardo.

“La propuesta aborda la importancia de construir vínculos sanos, solidarios y respetuosos, desde la aceptación de que todas las personas somos diferentes, únicas y tenemos cualidades particulares que nos definen”, mencionó. De esta manera, se promueve “el derecho a la integridad física, psicológica y sexual de niñas y niños”.

Algunas de las expresiones que surgen en esta propuesta muestran cómo ellas y ellos identifican y reconocen diferentes formas de maltrato y cómo éste impacta en su estado anímico y en su subjetividad: “a veces te dicen muchas cosas lindas, pero cuando te dicen dos cosas feas tiene más peso que las otras lindas», “cuando te decían cosas feas daban ganas de dejar de comer”, “a veces no me insultan pero no me escuchan y eso me pone mal».

Los ejes que orientan el abordaje del maltrato entre pares están definidos por: Perspectiva de Derechos, Perspectiva de género y diversidades, Educación Sexual Integral, Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas, Educar en la Igualdad: prevención y erradicación de la violencia por motivos de género.