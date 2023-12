Encabezó una mesa de diálogo con miembros de diferentes sindicatos y gremios, quienes integran la CGT, para conversar sobre la situación actual del área y articular acciones.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, acompañado del subsecretario de Trabajo, Pablo Castillo, se reunieron con integrantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) local, para acordar líneas de trabajo y fortalecer las prestaciones del Ministerio en pos de las y los trabajadores.

En cuanto a las conclusiones del encuentro Castelli señaló que “la crítica unánime hacia el gobierno anterior fue que la subsecretaría no mantenía un funcionamiento continuo, no se realizaban controles y los trabajadores estaban desprotegidos”. En este sentido agregó que se “les manifestó que no solo estamos poniendo a punto el área, sino que existe la firme decisión de que haya pleno desempeño de cada sector”.

Participó de la de la reunión el diputado provincial y presidente de la comisión de trabajo en la Legislatura, Francisco Lepore, junto a representantes de los gremios UTHGRA, U.S.I.M.R.A., UTEDYC, Sindicato de Empleados de Comercio, Sindicato de Empleados de Edificios, AEFIP, Unión del Personal de Seguridad Privada, Sindicato de Peones de Taxis, UPCN, La Fraternidad, sindicato de Trabajadores Pasteleros, Sindicato de Panaderos, FOECYT, Camioneros, SOESGyPE y sindicato de Empleados de Casino de Neuquén y Río Negro.

Al finalizar la reunión, Castelli resaltó que el encuentro permitió coordinar acciones en conjunto y agradeció la predisposición de cada uno, “se pusieron a disposición por cualquier necesidad y demanda, de manera que la ejecución sea inmediata”, concluyó.