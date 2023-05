Se trata de equipamiento para las áreas pediátricas del HPN que favorece la atención de pacientes con infecciones respiratorias agudas graves.

El Hospital Provincial Neuquén (HPN) “Dr. Eduardo Castro Rendón” recibió cinco generadores de alto flujo de oxígeno. Tres de ellos destinados al Servicio de Pediatría, uno para Neonatología y otro para Terapia Intensiva Pediátrica. Con la utilización de esta aparatología, también denominada CAFO (Cánula Nasal de Alto Flujo de Oxígeno), se favorece la respiración de los pacientes en infecciones respiratorias agudas graves o patologías severas que lo requieran.

Al respecto, la jefa del Servicio de Pediatría, Mariana Casullo y la jefa del sector de Neumonología Infantil del hospital, Lina Abram, explicaron la importancia de la incorporación de esta nueva aparatología.

Lina Abram es referente nacional y provincial del Programa de Infecciones Respiratorias Agudas desde el 2003. En esta oportunidad, sostuvo que “a través del programa provincial se gestionó la adquisición de los cinco nuevos CAFO para el hospital”, y agregó “es una tecnología que les da otra manera de aplicarles oxígeno a los pacientes”.

Por su parte, Mariana Casullo explicó que “en el año 2019, previo a la pandemia, empezamos a hacer un trabajo con Lina Abram y gestionamos la llegada de dos equipos CAFO desde Nación, fuimos pioneros en el hospital Castro Rendón en la utilización de esta aparatología”. Agregó que “utilizándolos pudimos demostrar que a través de este equipamiento conseguimos una buena respuesta en nuestros pacientes con bronquiolitis, con estos equipos nuevos sumamos tecnología al servicio”.

Lina Abram precisó que “los CAFO le dan la oportunidad al paciente de tener una atención que muchas veces impide una escalada y que llegue a la terapia intensiva donde puede ser intubado, por eso es importante tenerlo y lo más importante es que están en la sala de internación de pediatría”. Además, detalló que “es una cánula que le administra a los pacientes un flujo de oxígeno estandarizado, humidificado y calentado que les favorece la respiración en las infecciones respiratorias agudas graves o severas”.

Capacitación

Para la utilización del nuevo equipamiento, Casullo afirmó que “nos capacitamos todos, Enfermería, Kinesiología, Pediatras y Residentes para poder utilizarlos” y agregó que “esta entrega de equipos CAFO es parte de un plan que hicimos desde el servicio de pediatría, que respondió muy bien”.

También, explicó que “los CAFO no cuentan con batería, por eso en un trabajo conjunto con Electromedicina y Mantenimiento generamos nuestra propia cuna de traslado con batería, para poder trasladar los pacientes en forma intra hospitalaria, fue un trabajo multidisciplinario”. Casullo detalló que “si un paciente ingresa en CAFO y no mejora, no hace falta sacarlo de ahí porque podemos utilizar la cuna de traslado a la terapia intensiva, lo mismo si ingresa uno a la guardia de emergencia y debemos subirlo, tenemos la cuna hecha en nuestro hospital por gente de nuestro hospital”.

Los equipos

La bioingeniera del servicio de Electromedicina del HPN, Cecilia Molina, expresó que el nuevo equipamiento es “de alto flujo, lo que permite dar una mayor concentración de oxígeno que necesita el paciente” y agregó “estos equipos se usaron mucho en pandemia porque era una terapia que era muy útil con los pacientes de COVID que no tenían buena oxigenación”.

Molina precisó que “el CAFO humidifica el aire con una concentración de oxígeno, tiene una entrada para el oxígeno”. Indicó que “cuando uno tiene que ventilar el paciente, pero no con ventilación mecánica y hacerle ingresar el aire con alta concentración de oxígeno ya ingresa con características muy parecidas a lo que haría el circuito respiratorio del paciente”.

Por último, Molina dijo “este tipo de equipos se pueden usar para pacientes pediátricos y adultos, depende el circuito que se conecte, lleva un vaso con agua que hace que se humecte el aire, tiene sensor de temperatura y garantiza que al paciente le llegue el oxígeno con una temperatura óptima”.