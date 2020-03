Dirigentes del gremio docente fueron recibidos por las ministras de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, y de Educación, Cristina Storioni. Durante el encuentro dialogaron sobre temas de infraestructura.

Las ministras de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, y de Educación, Cristina Storioni, se reunieron esta mañana con representantes de la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN).

Storioni señaló que “hoy hablamos sobre infraestructura” y recordó que “también se los recibió ayer en el Consejo Provincial de Educación (CPE), donde se les informó sobre plan que nos está exigiendo el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para revisar el sistema de gas en las escuelas”.

La ministra indicó que solamente son cinco escuelas con algún problema y precisó que “dos de ellas sufrieron incendios y deben repararse los edificios, por lo cual estamos buscando alternativas para que los chicos no pierdan días de clases”.

Storioni explicó que “la escuela primaria en Aguada del Overo está siendo atendida con una obra mayor, en tanto que en la escuela Nº 175 de Parque Industrial, y los CPEM Nº 2 y Nº 62 de Neuquén capital todavía se están haciendo algunos arreglos”.

Señaló que “se están poniendo en condiciones algunos playones deportivos pero eso no significa que no se puedan dictar clases en esas escuelas” y anticipó que “en los establecimientos donde no haya posibilidad de utilizar la cocina, el CPE preparará refrigerios alternativos”.

En otro orden, Storioni aseguró que el acatamiento a las medidas de fuerza del gremio rondó el 50 por ciento, por lo que “la mitad de los docentes está trabajando, alentamos a que sigan las clases y podamos establecer los proyectos institucionales en cada escuela”.

Por su parte, la ministra Merlo manifestó que “la propuesta que hizo el gobierno es superadora” y resaltó que “Neuquén es una de las únicas provincias en el país que sigue apostando a la actualización salarial por el Índice de Precios al Consumidor (IPC)”.

“Esperamos que esa propuesta sea valorada; para nosotros siempre generar el espacio de diálogo es importante y en ese camino seguimos”.