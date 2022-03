“Esta Cámara (de Diputados) tiene la posibilidad de entrar en la historia”, subrayó Omar Gutiérrez.

La reforma del Código Procesal Civil, Laboral, Comercial, Administrativo y de Familia en la que ya ha comenzado a trabajar la Legislatura neuquina -para agilizar los tiempos y reforzar la eficacia de esta herramienta jurídica-, fue abordada por el gobernador Omar Gutiérrez, este martes, durante su discurso de apertura del LI Período de Sesiones Ordinarias.

“Así como se llevó adelante en su momento la reforma del Fuero Penal, estoy convencido de que el nivel de consenso que ha adquirido esta Cámara (de Diputados) y el nivel de apertura que ha llevado adelante Marcos (Koopmann) hacia la sociedad civil y las distintas organizaciones”, más “el aval y acompañamiento de todos los bloques” permitirán “saldar esta gran deuda” que es “la reforma del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Administrativo”, señaló.

Sostuvo que eso se logrará “haciendo centro en las personas y abriendo las puertas para la participación ciudadana” para lograr una Justicia eficiente y eficaz. Pero “ojo con mirar a la Justicia y entender que es tan solo una responsabilidad de quienes integran el Poder Judicial; es una responsabilidad mancomunada y solidaria de los tres poderes del Estado de las distintas organizaciones y de toda la sociedad civil”, explicó.

“Vamos a trabajar escuchando y voy a participar personalmente como lo hice en la apertura de las distintas ponencias, visiones e ideas”, dijo el gobernador y agregó: “Habremos de llevar adelante este trabajo buscando los consensos que permitan este gran cambio y transformación”. “Yo confío en esta Cámara; es esta cámara la que tiene la posibilidad de entrar en la historia con esta reforma, nosotros en el lugar en el cual estamos vamos a acompañar, vamos a apoyar activamente; es muy importante y también es la manera de honrar a quienes fueron precursores en la reforma de lo Penal”, señaló.

El gobernador, también expresó lo siguiente: “Sé que hay distintas escuelas, orientaciones e ideas, pero tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, creativos, serios y maduros para construir los consensos que hoy la sociedad demanda; y en ese senito quiero agradecerle a la Cámara todo el acompañamiento que no se trata tan sólo de decir que sí, muchas veces han dicho que no, pero siempre poniendo una propuesta, una alternativa -crítica constructiva- y nos han dado las herramientas, me han dado las herramientas durante casi seis años y medio de ocho para poder gobernar”.

“Para ustedes (los diputados) sería un gran logro poder concretar esta reforma y para mí también sería un gran logro que esta Cámara sancione el nuevo Código Procesal Civil y voy a trabajar para ello”, concluyó.