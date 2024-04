El CPE recibió a la comunidad de la Escuela 207

Se trata del establecimiento que quedó expuesto al incendio de un depósito privado en Neuquén. El Gobierno provincial realizó acciones para garantizar las clases en otro edificio.

La comunidad educativa de la Escuela primaria N° 207 fue recibida esta tarde por las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE), para informarle respecto de la reubicación transitoria del establecimiento en instalaciones del Centro Nayahue, a fin de garantizar la continuidad del dictado de clases.

Este establecimiento, ubicado en el barrio Belgrano de Neuquén, es una de las construcciones lindantes al galpón que sufrió un siniestro en forma reciente. El estado actual de dicha infraestructura implica un inminente riesgo para quienes asisten a dicha institución, ante una eventual contingencia que pudiera producirse en el lugar.

En el encuentro del que participaron directivos, familias y docentes de la escuela junto a las autoridades de educación, se detalló que el edificio escolar no estuvo expuesto a altas temperaturas y no ha sufrió daños estructurales; sin embargo, el galpón incendiado tiene riesgo de implosión no controlada, por lo que no puede establecerse cuándo y cómo se producirá. También que el área legal del CPE intimó a los propietarios del galpón a hacer las intervenciones necesarias para desmantelar sus instalaciones.

Por otro lado, se dejó expuesto que las clases se suspendieron preventivamente desde un primer momento; el día 8 de abril, luego de una reunión con las áreas de Mantenimiento y Seguridad e Higiene del CPE con autoridades municipales de Obras Particulares, se tomó la decisión del traslado completo de la comunidad educativa a otro espacio, ante el peligro potencial que representa el galpón lindante a la institución.

Luego de evaluarse diferentes alternativas se decidió su reubicación en parte del Centro educativo Nayahue, que, por espacios, radio escolar y posibilidades de albergar, se consideró el lugar más conveniente.

Finalmente, se informó que ya se iniciaron las obras para acondicionar los espacios propios del Centro Nayahue destinados a la escuela. También que se trabaja en la contratación de módulos móviles, de manera que pueda funcionar en un mismo espacio toda la institución. Se acordó una nueva reunión con la comunidad para el 29 de abril, a fin de informar de los avances para la reubicación del establecimiento.

Participaron de la reunión la presidenta del CPE, Glenda Temi, la directora de nivel Primario, Mariela Roat, el vocal de rama Inicial y Primaria, Leandro Policani, el director de Mantenimiento Escolar, Luciano Saborido, y del Área de Seguridad e Higiene, Macarena Rivera, y la directora de la escuela N° 207, Lorena Alonso.