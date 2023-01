Patricia Pérez, directora provincial administrativa, contable y financiera de la Upefe destacó que la Provincia contó por primera vez con un financiamiento directo de un organismo internacional y que participaron del presupuesto con perspectiva de género.

La directora provincial administrativa, contable y financiera de la Upefe, Patricia Pérez, se refirió al trabajo realizado por el organismo en el último año, destacando que “es la primera vez que la Provincia recibe un crédito externo directo, estamos empezando el segundo año con excelentes resultados”. Otro de los ejes que mencionó fue la participación en el presupuesto con perspectiva de género de la Provincia de Neuquén, “todas las obras lo tienen en cuenta”, dijo.

Pérez explicó que el área a su cargo maneja las finanzas, los pagos a los proveedores por la ejecución de las obras y la contabilidad de las cuentas. “Todo debe estar coordinado –afirmó-. Manejamos el presupuesto, es un circuito amplio que debe estar aceitado para que no haya demora en alguno de los pasos. No obstante, los fondos que manejamos no son directos si no que pedimos autorización a la tesorería general, articulamos no solo en la Upefe con cada uno de los sectores, sino con el ministerio de Economía e Infraestructura”.

La dirección provincial administrativa, contable y financiera está integrada por el área de presupuesto, el área contable, otra de finanzas, rendición de uepex -que es un sistema que maneja Nación para el financiamiento externo-, tesorería, contrataciones, recursos humanos, recepción y servicios generales.

Como aspecto a destacar, indicó que “este año tuvimos un préstamo importante de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina que es directo y lo manejó la Upefe íntegramente, ya no hubo intermediarios como por ejemplo algún préstamo que lo administra el Fondo Fiduciario. Esto fue directamente de Provincia, con Upefe administrándolo. Se realizó la primera auditoría externa del Banco de Desarrollo y ha sido excelente. Tuvimos un buen desempeño, por ello estoy agradecida a mi equipo, era la primera vez que lo hacían, con la responsabilidad que ello implica, son fondos externos y hay que ser muy cuidadosos con las rendiciones y con los pagos”.

Este financiamiento de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina corresponde al programa de mejoramiento de la conectividad vial territorial del Neuquén que incluye las rutas que se están ejecutando actualmente en Confluencia (RP 67), Villa Traful (RP 65) y Añelo (RP 7 y 17), además de la adquisición del equipamiento vial para la Provincia del Neuquén y el proyecto ejecutivo de la pavimentación de la ruta de Moquehue a Ñorquinco (RP 11).

Pérez expresó que “durante el 2022 fuimos parte del presupuesto con perspectiva de género. La Provincia de Neuquén fue pionera a nivel nacional y la Upefe participó con todo su equipo. Todas las obras incluyeron la perspectiva de género”.

En cuanto a las expectativas para este 2023, Pérez indicó que “las metas tienen que ver con continuar fortaleciendo nuestra estructura, tenemos un año importantísimo con muchas obras. La provincia, más allá de las complicaciones del país, cumple”.