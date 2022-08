Trabajadores del sistema de Salud Público y privado asistieron a la formación tendiente al abordaje del ACV. Se trata de la segunda causa de discapacidad en nuestro país.

Organizada por el Comité de ACV del Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón, se brindó una capacitación sobre atención de Accidente Cerebro Vascular (ACV) dirigida a los trabajadores de Salud del HPN, del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén) y de otros efectores de la provincia tanto públicos como privados. El ACV es la segunda causa de discapacidad en nuestro país.

Con unos 150 participantes, se realizó una instancia virtual que fue el primer módulo el 25 de julio pasado, mientras que el 1 de agosto se concretó la segunda etapa en forma presencial, en la sede del Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Neuquén.

En la apertura de la jornada presencial estuvieron el director general del HPN, Adrián Lammel, y la directora Asociada de Servicios Médicos, Adelaida Goldman.

Lammel dijo “hay tres causas importantes como problemas de salud, que son los problemas oncológicos, los cardiovasculares y el trauma” y agregó “con respecto a los cardiovasculares y específicamente con el ACV ustedes saben que es algo de mucha importancia, tanto en la morbimortalidad como en la discapacidad, es algo que para nosotros es importante acreditar y en esa línea de acreditación es que se están haciendo estas capacitaciones”.

“Quiero agradecer a los invitados, a los capacitadores y también a Angels por la logística y el apoyo para que se puedan realizar estas jornadas y a todo el equipo del Castro Rendón desde los diferentes servicios, la guardia, las terapias, neurología, neurocirugía, y el departamento de enfermería, que también acompañan esta problemática que tanto nos preocupa” dijo Lammel y agradeció “puntualmente al servicio de guardia que empezó a introducir este tema en el Castro Rendón, y para que estas jornadas se hicieran hubo mucha gente trabajando, de informática, de la guardia, del SIEN, y especialmente agradecerle a Adelaida y a su grupo de trabajo por el esfuerzo realizado, y acompañarla porque me llena de orgullo”.

Por su parte, Adelaida Goldman comentó “no solo están los médicos, lo enfermeros, hay psicólogos, nutricionistas, hay farmacéuticos, kinesiólogos, que suman a este encuentro, los saberes son horizontales cuando hablamos de ACV, y no sirve que esté un neurólogo experto o el cirujano vascular porque si ellos saben mucho pero nosotros no podemos identificar un ACV y hacer lo que tenemos que hacer en un paciente en las diferentes instancias el resultado no será el mejor” y agregó “necesitamos resultados mejores porque el ACV es la segunda causa de discapacidad en el país, es muchísimo, debe estar puesto en agenda de las capacitaciones la atención de estos pacientes, porque ante las complicaciones si se da un tratamiento oportuno son mucho menores y no quedan con secuelas”.

“En el hospital empezamos con un camino de certificación y para esto formamos un comité de ACV, que lo integran diferentes jefes de servicios y los que no los son, porque atravesamos horizontalmente la atención de pacientes con ACV agudo y de hiperagudo, dentro de ese equipo está la multidisciplina y eso nos fortalece como comité” dijo Goldman.

La directora Asociada de Servicios Médicos comentó “los objetivos que tenemos son saber qué hicimos hasta ahora, saber cuáles fueron los pacientes que estrombolizamos y los que no, y usar nuestro sistema informático para mejorar nuestros registros y saber qué y cómo lo estamos haciendo” y agregó “también nuestro objetivo es la capacitación y certificar nuestro hospital, que lo podremos hacer con ciertas normas de calidad, para saber que le estamos dando a nuestra población lo mejor que tenemos con lo que tenemos, y eso depende de nosotros”.

La capacitación

Durante la capacitación la temática fue: “Presentación de la actualización Protocolo hospitalario HPN”.

En la clase virtual fue brindada por Andrea Aranzabe y Gilda Casagrande, ambas médicas emergentólogas del HPN, mientras que Martín Irigoyen, neurólogo, expuso sobre ACV Isquémico.

Por otra parte en la clase presencial en el segundo módulo los temas fueron: Capacitación en Enfermería; Capacitación Prehospitalario e Hiperagudo; y Casos Clínicos.

Los disertantes de la jornada en el Museo Nacional de Bellas Artes fueron el Dr. Adolfo Savia jefe del servicio de Emergencias del Hospital San Juan de Dios y coordinador de Acudir Emergencias Médicas, y la Licenciada en Enfermería, Florencia Díaz.

La capacitación fue auspiciada por Iniciativa Angels, una organización internacional de salud.