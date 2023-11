Durante la última gestión de gobierno se llevaron adelante distintas acciones en materia de abordaje de consumo de sustancias, así como también para promover ciudades y comunidades sostenibles, seguras, inclusivas y accesibles.

La subsecretaría de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos del ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía realizó un balance de los últimos cuatro años, donde se destacan acciones en materia de prevención de consumos problemáticos y también en otros ámbitos como ambiente, salud y abordajes comunitarios.

La creación de la subsecretaría, en 2017, implicó la decisión política que la temática se trabaje desde la intersectorialidad, ya que plantea en la articulación una forma de pensar la problemática no dependiendo de un organismo especializado, sino del aporte (específico o no) de los distintos actores. Asimismo, la articulación y el trabajo en conjunto con más de 20 organizaciones de la sociedad civil potencian el desarrollo de actividades de mujeres emprendedoras, mercados de proximidad, campañas de despapelización, centros de tratamiento y jornadas de cambio climático.

En este sentido, el subsecretario de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos, Hernán Ingelmo, destacó que “es un orgullo haber llevado esta gestión, impulsada por el gobernador Omar Gutiérrez, asumiendo el diseño y ejecución de políticas públicas de prevención de los consumos problemáticos de sustancias desde una perspectiva de derechos humanos y enfoque de género”.

Entre las acciones de esta gestión se destaca la realización de tres ediciones del Congreso Internacional de Políticas Públicas y el Problema de las Drogas, en los cuales participaron más de 4.500 personas de manera virtual y presencial, y en especial el Tercer Congreso Internacional sobre “Abordaje integral, cuidados colectivos y derechos humanos”, realizado en la Legislatura en septiembre de 2022 que tuvo más de 1.600 participantes de forma presencial y virtual de 30 localidades de Neuquén y de 12 provincias. En las disertaciones participaron 160 expositores regionales, nacionales e internacionales.

En el ámbito formativo, se pueden resaltar también las siete ediciones que tuvo la Diplomatura en Prevención de Consumos Problemáticos, donde participaron más de 750 personas entre docentes, asesores pedagógicos, auxiliares de asesores pedagógicos, preceptores, referentes comunitarios y promotores de salud que se desempeñan en instituciones con servicios de atención comunitaria relacionados con el abordaje de la temática, de más de 20 localidades de la provincia.

A raíz de las diplomaturas, en 2021 nacen los Proyectos Preventivos en Acción (PPA), con el objetivo de brindar financiamiento para materializar los proyectos elaborados por los y las cursantes de dichas diplomaturas. En este sentido, se contó con el financiamiento de Pan American Energy y el apoyo técnico y administrativo de Fundartox.

Entre agosto de 2021 y junio de 2022 se seleccionó, a través de procesos participativos con el Consejo Provincial de Juventud (Co.Pro.Juv.), un proyecto por microrregión, siendo cinco proyectos en total por un importe total de 400 mil pesos. En conjunto, los proyectos alcanzaron un total de 350 personas de manera directa e indirecta. En 2022 se seleccionaron siete propuestas para implementar acciones en distintas localidades pertenecientes a las cinco microrregiones. En conjunto, en todos los proyectos participaron más de 800 estudiantes y 140 docentes de instituciones educativas, recibiendo más de 786 mil pesos en total.

Desde comienzos de la gestión se ha trabajado en articulación con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar). A raíz de ese trabajo conjunto se encuentran las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAACs), espacios comunitarios que funcionan como lugares de primera escucha para dar respuestas integrales no solo a los consumos problemáticos sino a las diversas problemáticas que se presentan en el territorio. En Neuquén hay 16 CAACs que trabajan con personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y de riesgo frente al consumo problemático de sustancias.

Otras acciones

En 2020 se creó el Observatorio de Consumos Problemáticos (OCP) para generar y recopilar información sobre consumos de sustancias psicoactivas en la provincia. Hasta el cierre de gestión, el OCP realizó ocho estudios entre los que se destacan el “Informe estadístico: consumos de sustancia psicoactivas en la provincia del Neuquén”, “Consumo de alcohol en siniestros viales 2020, 2021 y 2022” y “Barreras de accesibilidad de personas usuarias de dispositivos comunitarios de la provincia del Neuquén a tratamientos por consumos problemáticos”.

En relación con el cuidado del ambiente, durante 2021 y 2022 se llevaron a cabo cuatro campañas de reciclaje denominadas “Despapelizate”, en las que se juntaron 17 toneladas de papel y cartón recaudando más de 280 mil pesos, que fueron destinados a distintas organizaciones que tienen por objeto el cuidado del ambiente, el deporte, la protección de animales, comedores comunitarios y campañas de educación ambiental.

También, el programa Voy en Bici Neuquén apunta a ser un puente entre quienes tienen una bicicleta que ya no utilizan y quienes necesitan un medio de transporte y no pueden acceder a él a través de las donaciones de rodados. Desde 2022 hasta la fecha se entregaron 115 bicicletas en 14 localidades y parajes (San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Picún Leufú, Plottier, Zapala, Neuquén, Cutral Co, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Junín de los Andes, Piedra del Águila, Ruca Choroi, Tres Chorros y Cipolletti -Río Negro-) y se capacitaron a 150 personas en cinco cursos de reparación de bicicletas.

Por otra parte, la subsecretaría adaptó la metodología de Fútbol Callejero para crear Fútbol Valorado. Más de 350 adolescentes y jóvenes de Neuquén, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Rincón de los Sauces, Zapala y Ruca Choroi participaron de distintos procesos de la metodología, con el fin de reforzar los vínculos sanos dentro de la población adolescente, valorando la cooperación y el compañerismo al tiempo que se construyen estrategias de intervención capaces de generar condiciones de disfrute.

Además, la subsecretaría organizó el Segundo Encuentro Patagónico de Fútbol Valorado en la ciudad de Neuquén en noviembre de 2022, del cual participaron más de 160 participantes entre adolescencias, juventudes y personas adultas acompañantes de Río Negro, Chubut y del interior provincial nucleadas en nueve delegaciones de Viedma, Ingeniero Huergo, Puerto Madryn, El Bolsón, Zapala, San Martín de los Andes y Ruca Choroy (Aluminé).