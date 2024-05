[►] Desde el norte neuquino, Figueroa valoró el esfuerzo para sostener la educación y los puestos de trabajo

Nota gobernador del Neuquén, Rolando Figueroa

Nota delegado de la Región Norte, Gustavo Coatz

Nota secretaria de Obras Públicas, Tania Coletti.

Fue durante los actos por el aniversario de El Cholar, cuyos festejos encabezó acompañado por la intendenta Silvia Canales.

Desde una tierra con 114 años de historia, el gobernador Rolando Figueroa resaltó esta mañana desde el norte neuquino el esfuerzo que realiza el Estado provincial para sostener la educación en todos sus niveles, la capacitación y la generación de empleo para neuquinas y neuquinos.

Figueroa anunció la incorporación de cuatro personas a la industria petrolera: “Es algo prioritario entender que tenemos que generar fuentes genuinas de trabajo y que los programas de empleo sean programas de oportunidades. A veces nos duele cuando no tomamos esos trabajos. Por eso, que cuatro personas ya estén ingresando en la industria del petróleo es alentador para nosotros, pero tenemos que trabajar para que muchos más jóvenes en la región norte puedan trabajar en el petróleo, en la construcción; puedan formarse y capacitarse para ocupar los puestos laborales que están motorizando la Argentina”.

En ese sentido, la intendenta Silvia Canales agradeció la labor conjunta con el ministerio de Trabajo, que cristalizó en la incorporación de cuatro vecinos al sector hidrocarburífero; y anticipó también “prontamente vamos a inaugurar la oficina de empleo en la municipalidad, porque las necesidades laborales siguen existiendo”.

Fue durante los actos por el aniversario de El Cholar, cuyos festejos encabezó acompañado por la intendenta Silvia Canales, la ministra de Desarrollo Humano, Julieta Carroza; de Salud, Martín Regueiro, intendentes regionales, autoridades de Vialidad Provincial y de la policía, delegados regionales y responsables del área de Tierras.

También se entregaron ocho viviendas, se firmaron convenios y se inauguraron obras en el ingreso a la localidad.

Responsabilidad y realidad

“Tenemos que tener la responsabilidad de saber qué es posible y qué no. Estamos viviendo en un momento muy particular de nuestro país. Cuando uno ve por televisión los anuncios que se hacen, que se han cortado los recursos para la obra pública, que viene menos coparticipación, que no viene más el fondo para los docentes, no es que esto es para otras provincias, son medidas concretas que impactan en Neuquén. Por eso acá en Neuquén tenemos un equipo de gobierno que prefiere es priorizar las cuestiones necesarias y se prepara para poder llevar adelante este temporal”, aseguró el gobernador Figueroa.

“El Estado debe estar acompañando para que ese chico esa niña pueda poder progresar y pueda poder seguir estudiando por eso en el caso del Cholar además de becas iniciales y de primaria y de secundaria, aquí tenemos 26 becas para alumnos que están estudiando en la universidad”, explicó.

En cuanto a obras, indicó que se está buscando el financiamiento para hacer las prioritarias, “que tienen que estar planificadas en forma regional e impactar directamente en tener mejor salud, seguridad, educación y la infraestructura que necesitamos”.

La secretaria de Obras Públicas, Tania Coletti, anticipó que se está trabajando “para reactivar las obras toda la obra pública, especialmente las obras de salud, educación y seguridad”. En ese sentido informó que, junto al ministro de Salud, Martín Regueiro, “realizaron una recorrida por la ampliación del hospital y ya estamos pronto a inaugurar esta obra, así que en unos días más tendremos buenas noticias”.

La obra sanitaria consiste en la ampliación del sector guardia del hospital, con nuevo acceso peatonal y refuncionalización dentro del edificio existente de los sectores shockroom; y office limpio y sucio. Actualmente está en marcha un proceso de renegociación con la empresa que lleva adelante la obra para su culminación.

Durante el aniversario se recorrieron las obras civiles y edilicias institucionales en la sede del EPEN, que mejoran tanto las condiciones de trabajo y seguridad de los trabajadores como la mejora de la atención a sus clientes. El servicio eléctrico existente se amplió sumando 38 metros cuadrados. En total la superficie del servicio eléctrico asciende a 99,74m2.

El EPEN también instaló 20 luminarias LEDs -en total son 171 artefactos de última tecnología- con una inversión de $8,6 millones; y se culminó el suministro de energía eléctrica para el lote oficial 14, que beneficia a 14 familias con una inversión de $8,1 millones.

El EPAS realiza también su aporte en la comunidad con el reacondicionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que actualmente está fuera de servicio; y el mantenimiento de las redes de la localidad, que funciona de manera deficiente.