Así lo aseguró el gobernador Omar Gutiérrez. Explicó que mediante comunicación telefónica, por chat, por correo e incluso personalmente se pretende avisar a la población para completar los esquemas de vacunación sanitaria.

El gobernador Omar Gutiérrez convocó a completar el esquema de vacunas contra el coronavirus e informó que “a partir de hoy el Sistema de Salud sale a buscar a las personas que están pendientes de vacunación con una estrategia focalizada de comunicación, porque es imperioso que nuestro proceso de vacunación se siga fortaleciendo y tenga continuidad”, aseveró.

En este sentido, Gutiérrez indicó que los contactos se realizarán “a través de comunicación telefónica, por chat, por mail y de manera personal”. En la provincia, “tenemos el 74 por ciento de la población con el esquema completo de vacunas, es una tarea continua que no hay que aflojar”, detalló.

Para la población inmunizada hasta el 5 de junio pasado, “hay 45 mil personas que se encuentran en condiciones de recibir la segunda dosis y para el refuerzo de la tercera dosis, 62.816 personas, de las cuales se vacunaron 20.603”, señaló el mandatario. Agregó que “si computamos las 42.200 personas que se encuentran en condiciones de aplicar el refuerzo, y le sumamos las 45 mil personas que deben la segunda dosis, hablamos de cerca de 87 mil personas que tienen que completar esquemas”.

Frente a este panorama, “lo único que tenemos que hacer es vacunarnos, lo hemos hecho de manera extraordinaria”, manifestó Gutiérrez y convocó a “aplicarse la vacuna, no tenemos pandemia de no vacunados y no queremos tener pandemia de no vacunados”.

El Sistema de Salud “los está esperando porque esta tarea es prioritaria y es un gesto de solidaridad y de coherencia y amor con la gente que ha estado al frente de este operativo histórico de vacunación”, expresó Gutiérrez e indicó que “si no nos vacunamos en tiempo y forma vamos a tener más contagios, más internaciones, más fallecimientos y vamos a estresar al sistema de salud”.

En este sentido, aseguró que “están establecidos los dispositivos, los tiempos, los lugares para aplicar las vacunas”. También aseguró que la provincia del Neuquén “es ejemplo mundial, el proceso de vacunación tiene una diferencia de más del diez por ciento por arriba de lo que viene pasando en el país, por eso quiero agradecer el trabajo ejemplar que se hace en la provincia”.

El gobernador indicó que “aún no apareció la cura del coronavirus por eso tenemos que evitar el contagio, para que cuando llegue la próxima variante no sea lo mismo estar vacunados, debemos estar firmes, estar inmunizados, esto nos permite dar continuidad a la economía y tener nuevos puestos laborales”.

Frente a esto, “no podemos distraernos ni darnos por dormidos, esta es una actitud de responsabilidad, nos hemos llenado la boca hablando del sistema de salud, de sus agentes y tenemos que ser nobles con ellos”, manifestó y agregó que “si bien el proceso de vacunación no es obligatorio, no queremos aplicar restricción en las actividades como ocurre en otros países, por eso convocamos a la vacunación”.