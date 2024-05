Con un desayuno reconocieron a deportistas neuquinos

Representaron a la provincia en atletismo, natación, básquet, taekwondo, judo, patín, canotaje, ciclismo y bádminton.

El ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres agasajó este miércoles a deportistas neuquinos que representaron a la provincia en atletismo, natación, básquet, taekwondo, judo, patín, canotaje, ciclismo y bádminton.

Se trató de un reconocimiento por su trayectoria y desempeño. La actividad fue con un desayuno del que participaron 70 personas e incluyó también a los familiares.

El encuentro fue encabezado por la ministra Julieta Corroza y se llevó a cabo en el Espacio Duam, con la participación de deportistas de nivel olímpico, paralímpico, mundial, panamericano y sudamericano, como así también quienes participaron recientemente en la última edición de los Juegos ParaAraucanía, competencia destinada a deportistas con discapacidad.

“Escuchábamos acá que muchas veces los logros de las personas que compiten en una disciplina es gracias al apoyo de la familia y de sus amistades y muchas veces no del Estado. Nosotros y nosotras venimos a cambiar eso, realmente queremos ser un Estado presente en la vida de los deportistas, que brinde las mismas oportunidades para todos y todas”, señaló Corroza.

La ministra explicó que “venimos trabajando con la subsecretaría de Discapacidad en una Guía de Accesibilidad, y con políticas públicas claras que determinen la igualdad para las personas, para que las personas con discapacidad no sean limitadas para hacer algo. Vamos a tomar el compromiso para que lo nuevo que se haga en la Ciudad Deportiva sea con perspectiva de accesibilidad”.

Por su parte, la secretaria de Deportes y Juventudes, María Fernanda Villone, resaltó que “el deporte tiene que ver con la familia, con los valores, es muy importante en la sociedad. Por eso necesitamos profundizar las políticas públicas en cada uno de los rincones de la provincia con el deporte, con la cultura, con la recreación”.

Lautaro Aguilar Tracana, atleta que participó de los Juegos ParaAraucanía, celebró el encuentro que reunió “a personas con y sin discapacidad” en un mismo espacio y recordó que ”detrás de las competencias hay un entrenamiento muy duro, en el que se resignan muchas cosas, priorizamos nuestras vidas en base al deporte y poder contar esto me enorgullece mucho”, remarcó.

“Quiero decirles a todos que se puede. Tengo 81 años, entreno doble turno y el mensaje es ese, que se puede. El único título que me faltó ganar fue el olímpico, después he ganado títulos americanos, sudamericanos, panamericanos y mundiales. Me siento saludable, con ganas”, relató el destacado ciclista Miguel Ángel Messineo.

De la actividad participaron además el subsecretario de Deportes, Ignacio Russo, integrantes de su equipo de trabajo y entrenadores, entre otros.