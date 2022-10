Fue en el auditorio de Casa de Gobierno, con la presencia del gobernador Omar Gutiérrez, el ministro de Producción e industria, Facundo López Raggi y subsecretarias y ministras del gabinete provincial.

Mujeres de la ruralidad neuquina de 60 localidades y parajes se dieron cita ayer en Neuquén, en el día de la Mujer Rural. Algunas de ellas arribaron a la capital neuquina el día anterior y pudieron hacer un tour en el colectivo de la municipalidad. Con el resto se encontraron el sábado en el auditorio de Casa de Gobierno para vivir una jornada de diversas actividades que comenzó a las 10 y se extendió hasta la tarde.

El gobernador Omar Gutiérrez destacó: “Nos sentimos agradecidos que nos hayan hecho parte de este proceso de desarrollo”. “Me parece muy importante que se replique en otras instancias el eje transversal de esta temática con espíritu colaborativo con el cual se viene trabajando”, añadió.

Compartió con los y las presentes que “nuestras mujeres hijas de familias pioneras rurales, van a poner en funcionamiento el primer parque fotovoltaico de El Alamito en el norte neuquino, o que otra mujer gerencia y administra el primer parque eólico en Bajada Colorada- entre Piedra del Aguila y Junín de los Andes, o que una mujer acá, está a semanas de poner en valor la administración y restauración de un espacio cultural en Neuquén capital, quien conduce la escribanía general de gobierno es una mujer y quienes conducen en la más alta cúspide de gobierno son mujeres; es un proceso en el cual no hay límites, las necesitamos”.

“Tengan la certeza y la seguridad que las vamos a acompañar siempre”, señaló Gutiérrez e invito a cuidar “este proceso ejemplar que viene haciendo Neuquén”. Recordó que hace un tiempo dijo que un hombre iba a integrar la formula de candidatura y que también iría una mujer, hoy es Ana Pechen”.

También gradeció a las mujeres rurales “el haber sido ayuda fundamental defendido el arraigo, la integración cultural, educativa, productiva, energética y sanitaria”, entre otras.

El ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi, expresó que “esta es una síntesis del trabajo hecho todo el año” y agradeció a las presentes, junto a las colegas del gabinete.

“El tema de género en todas las actividades lo venimos trabajando hace un tiempo, inicialmente con organismos de crédito como el Banco Mundial nos planteaba la participación de mujeres”, indicó.

“Un encuentro como este genera confianza, poder conocerse para potenciarse y proponer temáticas”, señaló y agregó que como funcionarios “somos responsables de generarles ámbitos, de propiciar situaciones y condiciones para que ustedes desarollen su actividad de la mejor manera”.

“El desarrollo es dinámico, lleva hacia adelante y tenemos el desafío de pensarlo con esa modalidad. El desarrollo lo es en tanto tengamos crecimiento e inclusión de manera sostenible. Queda mucho por hacer”, concluyó.

La ministra de las Mujeres, María Eugenia Ferraresso, dijo que “es un día para que aprovechemos desde distintas actividades para conocernos y escucharnos en las distintas experiencias y desafíos”. “Para reforzar el trabajo que venimos haciendo desde las distintas áreas del gobierno provincial, acompañando a mujeres que trabajan desde la ruralidad, que se empoderan y se desarrollan para sostener a sus familias”, agregó.

“El trabajo que hacemos desde la provincia es darles las herramientas, ustedes tienen el poder de seguir desarrollándose y creciendo. La provincia de Neuquén es un ejemplo, esta es la revolución de las mujeres rurales”, sostuvo Ferraresso.

La subsecretaria de Producción, Amalia Sapag, abrió el 5° encuentro expresando que “la idea del evento es jugar, atravesar distintas instancias y proponer nuevas acciones”. Indicó que “este es un merecido festejo y quiero agradecerles a ustedes y a mis jefes el ministro y al gobernador. Con el empuje de todas las mujeres del gabinete vamos logrando muchas cosas como leyes, proyectos, capacitaciones, etc”. También agradeció “a los gobiernos locales que colaboraron para traerlas”.

“Me alegra ver que ya hay muchos avances, ver cómo han mejorado sus producciones, cómo se animan y participan en organizaciones de base, el aporte que van haciendo a esas organizaciones”, expresó.

La productora de Mariano Moreno, Belén Salgado, compartió que “soy hija de papá criancero y mamá ama de casa, tengo dos hermanos que estudiaron; yo me quedé a producir”. “Hago con mucha felicidad lo que hago, tengo el potencial de crecer y hacer. Las herramientas están, de distintas maneras”, aseguró.

“En el campo se es patrona y empleada, si no trabajas no hay ingreso para ser autosustentable y para excedente de comercialización”, agregó. “Las mujeres rurales seguimos buscado el agua potable, que algunas aun no tienen, el gas, a veces nos calefaccionamos a leña, pero somos dignas de vivir de lo que hacemos. Valoro mucho el trabajo de la mujer y del hombre también, que dejó de decir ¨vos no podes hacer esto o lo otro¨, si, nosotras podemos capar, esquilar, vacunar y todo lo demás”, señaló bajo el aplauso encendido de las asistentes.

En la jornada, también estuvieron presentes las ministras de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciiudadanía, Sofia Sanucci Giménez; de Salud, Andrea Peve; la Coordinadora de la Secretaría de Seguridad, Efigenia Di Benedetto, y la Gerenta de Centro PyME ADENEU y la titular del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer (CEDEM), Anabel Lucero Idizarri, la subsecretaria de la Juventud, Natalia Garay, de las Mujeres, Patricia Maistegui, el Director de la Regional Norte de INTA, Carlos Magdalena, el Intendente de Guañacos, Fabián Semper, y la Ex Diputada nacional, Alma Sapag.

Las mujeres rurales asistieron desde parajes y localidades de Los Hornos, Mariano Moreno, Zapala, Mallín de los Caballos, El Cristo, Mallín del Rubio, Mallín del Muerto, Santo Domingo, Los Alazanes, Bajo La Guanaca, Covunco Abajo, Laguna Blanca, Macho Negro,Mariano Moreno, Fortin 1° de Mayo, Carro Quebrado, Barda Negra, Laguna Miranda, El Ministerio, Ñireco, Paso Aguerre, El Portezuelo, La Pileta, Leuto Caballo, TricaoMalal, Chapúa, Aquihuecó, El Cholar, La Salada, EL Chacay, Vilu Mallín, Cajón de Almaza, Mallín del Toro, Cajón del Manzano, Huarenchenque, Huncal, Picaihue, Naunauco, Casa nuestra, Tres Chorros, El Cholar, y Buta Ranquil, Villa Traful, Cuyín Manzano, Santa Rosa, El Salitral, Manzano Amargo, Andacollo, Guañacos, Varvarco, Pje. Trabunco, Siete Lagos, Chorriaca, Senillosa, Aguada San Roque, Añelo, Kilka, Pje. La Angostura, Abra Ancha, Moquehue, Lonco Luan, Ruca Choroi Aluminé, Poi Pucón-Las Horquetas, Villa Pehuenia, entre otros.

La jornada transcurrió con juegos a cargo de técnicos de la subsecretaría de Producción, conversatorios con mujeres del gabinete provincial y dinámicas diseñadas y ejecutadas por NQNLab. También se premio a las ganadoras del concurso de proyectos y se lanzó “el camino de la mujer rural neuquina” con un eslabón inicial comprendido en el sur de la provincia que se irá expandiendo hacia todos los puntos, reforzando la red de agroturismo desarrollado por mujeres rurales.