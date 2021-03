Después de trabajar en conjunto con productores, técnicos y funcionarios, el proyecto de reglamentación fue enriquecido con aportes de todos y todas y va camino a definirse esta semana.

El Ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi, la Subsecretaria de Producción, Amalia Sapag, y sus equipos de trabajo se reunieron hoy de manera virtual con apicultores de la provincia, para cerrar una etapa preliminar al armado del proyecto de reglamentación de la Ley Provincial Apícola N°3255.

“Pusimos en común lo trabajado hasta ahora y lo que quedó plasmado en el proyecto de reglamentación. Quedamos con los productores en que lo van a ver y devolver en dos días, para ya cerrar el documento definitivo con el que iniciaremos la última parte del proceso, que es administrativa, para que luego pueda ser firmado por el gobernador Omar Gutiérrez”, detalló la Subsecretaria de Producción, Amalia Sapag.

El ministro López Raggi manifestó que “la intención es trabajar en conjunto, ir construyendo y, sobre todo, impulsar el desarrollo económico y social de la provincia”. “La mirada es de cadena de valor: entran los chicos, medianos y grandes productores”, especificó. “Todos tenemos que estar empujando cada una de las actividades que tenemos. No sirve si crece solo un sector, hay que impulsar a todos para arriba, si no la cosa no funciona”, añadió.

Aseguró que “para el desarrollo económico y social tanto la ley como el decreto son herramientas que se pueden ir ajustando a las necesidades que vayan surgiendo. Es interesante ir pensando en iniciativas que apunten a crecer, mejorar y avanzar, para eso vamos a estar siempre”.

En la apertura de sesiones legislativas del 2020, el gobernador Gutiérrez presentó la actualización de la ley Apícola provincial (Nº 1796), que acompaña las nuevas regulaciones a nivel nacional, al igual que los desafíos que en la actualidad presenta la apicultura neuquina. De esta forma se busca brindarle seguridad jurídica al apicultor y crear un cuerpo representativo de la realidad apícola provincial para discutir y consensuar participativamente las políticas públicas con el sector. También creará el Fondo Provincial Apícola.