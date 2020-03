Señor vicegobernador, Marcos Koopmann; diputados nacionales, provinciales; autoridades del Tribunal Superior de Justicia; gobernadores y vicegobernadores mandato cumplido; intendentes y presidentes de comisiones de fomento; representantes de las Fuerzas de Seguridad; representantes del Consejo de la Magistratura; ministros, secretarios; rector de la Universidad Nacional del Comahue -Gustavo Crisafulli-; funcionarios del gabinete provincial y municipal; representantes de empresas; autoridades de Cuentas; cónsules; circulo de legisladores; representantes gremiales; medios de comunicación; invitados especiales; pueblo de la provincia del Neuquén.

Vengo en el marco de lo preceptuado y establecido un artículo 180 14 inciso 9 de la Constitución Provincial a rendir cuentas de la gestión del período 2019, que ustedes ya cuentan y dejo a cada uno de los diputados y diputadas.

En el año 2019 hemos tenido 9147 cambios de domicilio y radicación de otras provincias y 10 mil nacimientos, en total casi 20 mil nuevas personas se sumaron al pueblo neuquino, 52 personas por día hemos incorporado en la provincia del Neuquén. Una provincia que en los últimos 60 años se ha sextuplicado la densidad por kilómetro cuadrado en la provincia, pasando de 1,16 a casi 8 habitantes por kilómetro cuadrado.

La provincia que a partir de la edición pionera y fundadora del desarrollo entre otras cuestiones, del Sistema de Salud que este año cumple 50 años, cuando teníamos una de las tasas de mortalidad infantil más alta, hoy tenemos la tasas de mortalidad más baja de nuestra historia y del país; similar por ejemplo a la de Estados Unidos. De la misma manera con otro indicador como es la tasa de mortalidad materna, la provincia del Neuquén tiene la mayor esperanza de vida de hombres y de mujeres.

La provincia del Neuquén tiene un producto per cápita del 37 por ciento más que la media del país. Una provincia con 98 mil kilómetros cuadrados. Una provincia en la cual su pueblo es joven, tan solo el 8 por ciento del pueblo neuquino tiene más de 64 años, y un tercio del pueblo neuquino tiene una edad inferior de hasta 14 años.

La provincia del Neuquén, nuevamente, cuando en el resto del país el año pasado hubo retrocesos y recesión económica volvió a crecer. La provincia del Neuquén por estas causales en la cual fue en la que más se invirtió, más se consumió. A partir de esta planificación que nosotros tenemos y hemos presentado a la comunidad de estos próximos cinco años y estamos trabajando y ratifico que el último acto de gobierno será dejar la planificación al 2030. Ha sido motivo de expectativas, de radicación, de desarrollo y de progreso.

Vamos ampliar el sistema digital Ser Neuquén para incorporar también digitalmente las defunciones; vamos a incorporar nuevos maletines móviles y vamos adquirir un nuevo registro civil móvil. Felicitar, de las 630 mediaciones comunitarias alcanzamos acuerdo en un 65 por ciento.

En materia de Seguridad tenemos 450 integrantes de la Policía más que cuando comenzábamos la gestión hace cuatro años; estamos cercanos a los 7 mil efectivos. Creamos una Oficina de Atención a las problemáticas de género.

En materia de infraestructura realizamos obras en los destacamentos, centros de monitoreo y cámaras y comisarías, y reacondicionamos los edificios de Plaza Huincul, Junín de los Andes, Plottier, Rincón de los Sauces, Salón de Usos Múltiples en Añelo, Sala de Monitoreo y Comando Radioeléctrico en Zapala próximo a inaugurarse, y polideportivo en la Jefatura en la calle Richieri.

El Sistema de Seguridad está instalado en ocho ciudades de la provincia, con un total de 447 cámaras. Estamos instalando el sistema en Zapala y avanzaremos en los proyectos de Picún Leufú, San Patricio del Chañar; planificado también lo tenemos y lo vamos a ejecutar en Plaza Huincul, Piedra del Águila, Senillosa, Aluminé, Añelo, Vista Alegre y otras localidades del interior. Entregamos 374 botones anti pánico y 26 dispositivos electrónicos duales.

En materia de Ciudadanía, el Dispositivo de Atención a Varones atendió en las ciudades de Neuquén, Centenario, Senillosa, Plottier y San Patricio del Chañar. Y continua funcionando la Línea 148, vamos a seguir descentralizando dichos programas.

En materia de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos de las Mujeres, continuamos con el Programa de prevención de las violencias en el noviazgo Pintó Enamorarse. Logramos la adhesión, el debate y la promulgación de la Ley Micaela, en el marco del cual hemos realizado una capacitación obligatoria se realizó una capacitación en género.

Hemos sancionado aquí, la Cámara agradecer y felicitar la Ley de Equidad de género – Corrimiento electoral. Al Observatorio de Violencia contra las Mujeres se incorporaron este año recientemente pasado los municipios de Plottier y Rincón de los Sauces. También quiero agradecer al Poder Judicial que sin tener obligación en la normativa y legislación vigente se sumó voluntariamente y es generador de información para el trabajo en dicho obrservatorio.

Desde octubre de 2016, 21.324 mujeres solicitaron asistencia por situaciones de violencia. De ellas, 6.713 mujeres se registraron en 2019, y unas 2.223 ya habían solicitado asistencia en años anteriores.

Implementamos el servicio de confección y producción de transcripciones en braille en materia de la política pública de inclusión y de discapacidad que estamos llevando adelante. Realizamos en el marco del transporte accesible 268 traslados. Evaluamos a 5.300 personas para la entrega del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Conformamos las Juntas Evaluadoras de la zona Norte y las áreas de Discapacidad a nivel local en todos los municipios. Consolidamos el Consejo Provincial de Adultos Mayores e iniciamos el dictado de la Diplomatura de Atención Gerontológica Integral.

Pusimos en marcha cinco Casas de atención y acompañamiento comunitario; un Dispositivo Integral de Abordaje Territorial en San Martín de los Andes, y cinco camas de internación para mujeres. Unos 50 nuevos Diplomado/as universitario/as en Consumo Problemático de Drogas se han sumado a la red de profesionales disponibles en la región para luchar contra estos flagelos.

Vamos a implementar el Modelo de Gestión de Espacios Deportivos Comunitarios para aprovechar y capitalizar toda la infraestructura deportiva que hemos construido a lo largo y a lo ancho en esta gran revolución deportiva en la provincia.

Tres mil ciudadanos se han capacitado para trabajar en materia de Defensa Civil y Protección Ciudadana.

Vuelvo a solicitar la posibilidad que se debata la creación de un proyecto de ley presentado hace tres años, el Instituto Provincial por la Igualdad y No Discriminación (InPI). Es la herramienta, una de las cuales nos permitirá potenciar ciudades libres de discriminación, con más igualdad y más justicia social.

Jerarquizamos el área de Niñez, Adolescencia y Juventud con rango ministerial por primera vez en la historia de la provincia, formalizamos de esta manera la mirada, el pensamiento y el sentimiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a las acciones que se generan desde el Estado neuquino.

Creamos la Diplomatura en Niñez y Participación Ciudadana. Esta capacitación se dictó por primera vez en el mundo y Neuquén se convirtió así en pionera. Quiero agradecer la adhesión de 29 municipios y 21 comisiones de fomento al Proyecto Ciudades de Niñas y Niños. En Mayo, seremos sede por primera vez organizadora de la Reunión y Asamblea Latinoamericana del Programa Ciudades de Niños y Niñas.

Pusimos en marcha las mesas interinstitucionales e interministeriales de lucha contra el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, y sobre entornos favorables para combatir este nuevo flagelo los suicidios adolescentes.

Quiero resaltar la importancia del presente proyecto de ley que está aquí en la Cámara, que presenté el 10 de diciembre y para que no haya ninguna susceptibilidad porque sé que por ahí lo pudo haber generado, si quieren cambiémosle el título porque la palabra observatorio por ahí no es la más adecuada, no se trata de observar sino de actuar activamente, seriamente y responsablemente. Es una sugerencia que me hicieron llegar.

El plan es un plan integral para mejorar la detección, atención y los circuitos de restitución de derechos para re direccionar y redefinir las políticas públicas en marcha en la lucha contra el abuso sexual infantil.

Creamos el gabinete joven del cual estoy tremendamente agradecido y feliz de poder participar todas las semanas. Tienen una visión y una actitud seria, responsable, solidaria. Su trabajo interinstitucional con el gabinete formal de la ley de gabinete y con las distintas instituciones nos abre nuevos horizontes.

El programa Germinar visibilizó más de 100 emprendedores y emprendedoras jóvenes. En 2020 llevaremos este programa a toda la provincia del Neuquén

En materia de salud, un año en el cual cumplimos 50 años de historia, con la Ley de Parto Humanizado se continúa trabajando en el cuidado y acompañamiento del embarazo, parto y puerperio. Destacamos el programa “Primeros 1000 días, tu Salud, nuestro Futuro”, para la atención sanitaria integral de niños y niñas hasta los dos años.

A través del modelo de Maternidades Seguras centradas en las Familias se efectuaron más de 12 mil controles de salud a 4.104 mujeres embarazadas.

La cobertura de vacunas del Calendario Regular en la Provincia del Neuquén, el indicador de acceso se mantiene en 95% de vacunación y la Tasa de abandono es de tan solo el 3%, lo que revela un buen sistema de seguimiento y la posibilidad de contar con una cobertura alta.

En materia de Interrupción Legal del Embarazo la aprobación por Resolución Ministerial del Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo es un imperativo de la política sanitaria provincial en materia de salud sexual y reproductiva. De esta manera se pudieron concretar consensos, siempre persiguiendo el objetivo de respetar el derecho de las personas sobre su vida sexual y reproductiva.

Las principales causas de muerte de la población adulta se deben a enfermedades crónicas no transmisibles. Para prevenirlas, continúa implementándose el programa Estilo de Vida Saludable y Puntos Saludables. El ACV es la segunda causa de mortalidad y una de las principales generadoras de discapacidad. En una primera instancia hemos presentado un primer proyecto de ley para la Creación de la Red Provincial de ACV que tienen ustedes a vuestro tratamiento.

Superamos los 9.200 agentes, de los cuales entre el 55 y el 60% tiene nivel técnico-profesional. El número de agentes de enfermería por cada 10.000 habitantes es de 39 y el de médicos asciende a 22 por cada 10.000 habitantes, lo que nos posiciona con uno de los mejores indicadores a nivel regional.

En materia de incorporación de personal, hoy tenemos más de 1.400 profesionales médicos y hay más de 125 incorporaciones anuales de profesionales médicos, un tercio son egresados de nuestras residencias, un sistema que tiene 45 años de trayectoria y de vida.

Tenemos cinco sedes de residencias distribuidas en todo el territorio provincial para generar un semillero de médicos que refleje resultados positivos en los próximos años. En este año seguiremos fortaleciendo este sistema: ampliaremos los cupos en un 60 por ciento pasando de 88 a un promedio de 140 vacantes a cubrir. Vamos a incrementar el número actual de sedes de 5 a 11. Sumaremos 7 nuevas especialidades, consolidando en 2020 una oferta en formación de 27 especialidades. Y se sumarán entonces el hospital de Junín de los Andes, Plottier, Villa La Angostura y Bouquet Roldán en Neuquén y además, la subsecretaría de Salud funcionará como sede.

Hemos realizado con el Sistema Integral de Emergencias del Neuquén más de 20.000 asistencias anuales, el 24 por ciento de ellas realizadas en eventos relacionados con incidentes de tránsito y más de 250 traslados sanitarios por año.

Se han registrado casi 60 mil expresiones de voluntad afirmativas de donación de órganos. La tasa de donantes por millón de habitantes pasó de 11,13 en 2016 a casi 29 en 2019 y Neuquén supera la media nacional que es de 10 personas cada millón de habitantes menos, 19 personas.

Durante el año 2019 el parque automotor se vio fortalecido con la adquisición de 47 vehículos, entre ambulancias, camionetas y utilitarios.

Estamos alcanzando el 65% de los hospitales digitalizados para imágenes radiológicas. Incorporamos un acelerador lineal para tratamientos de radioterapia externa, de energía única de fotones, sin modalidad de electrones, destinado al Servicio de Oncología del Hospital Castro Rendón donde hemos llevado adelante la licitación y la apertura para la construcción donde funcione dicho equipamiento.

La digitalización de nuestro sistema de salud a través del soft ANDES alcanza a 85 efectores, 22 hospitales y 63 centros de salud.

Durante el año 2019 en infraestructura de salud construimos e incorporamos, habilitados y funcionando 21.000 metros cuadrados a la red de salud, con una inversión de más de 700 millones de pesos.

Finalizamos los centros de salud de Villa Pehuenia-Moquehue, Colonia Nueva Esperanza, del barrio Mariano Moreno en Neuquén, el acceso del hospital de Las Coloradas; de la Guardia del hospital Picún Leufú; la remodelación del hospital Horacio Heller para la instalación del tomógrafo; las nuevas facilidades para residentes y la ampliación del servicio de tomografía y consultorios para ecografías en el hospital de Cutral-Có y Plaza Huincul.

Tenemos la obra de ampliación de lo que va a ser nuevo hospital en Zapala prácticamente terminada. Estamos llevando adelante una obra de electrificación con el EPEN de 15 millones de pesos y la adquisición del equipamiento de 55 millones de pesos para lo cual en los próximos meses vamos a estar inaugurando nuestro nuevo hospital en Zapala.

En San Martín de los Andes avanza nuestro hospital, un hospital que tenemos la previsión de que este año sea finalizado para poder dar comienzo a la compra del equipamiento y a la designación de los recursos humanos que nos permita inaugurar el segundo hospital en importancia en cantidad de metros cuadrados y cobertura del país.

Hemos tenido un inconveniente en el hospital de Rincón de los Sauces con la empresa adjudicataria y respecto de esto hemos rescindido y hemos licitado. Vamos a dar comienzo con quien resulte adjudicatario de la construcción de la ampliación, refuncionalización y construcción de nuestro nuevo hospital en Rincón de los Sauces.

Proyecto del hospital Norpatagónico. El estudio profesional de arquitectura ganador del concurso se encuentra desarrollando el Proyecto Ejecutivo para la futura licitación de la obra.

En materia de educación tenemos un sistema educativo inclusivo: recibimos a estudiantes desde 1 a 84 años. El 31 por ciento de la población neuquina son estudiantes. Tres de cada diez neuquinos están transitando el tramo educativo.

La matrícula en el último año fue de 233.530 alumna/os, triplicando el promedio a nivel país, 6.600 neuquinos y neuquinas se incorporan por año al sistema educativo. 918 instituciones conforman la oferta edilicia e institucional. Entre el 2015 y 2019 hemos incrementado 86 unidades nuevas.

Tenemos 30 mil empleados que integran la plantilla educativa entre personal docente y no docente. El 83 por ciento de los alumnos cursan en establecimientos de gestión estatal. La media del país es del 70 por ciento. Superamos con 13% más la media del país.

La cobertura del nivel inicial (sala de 4 años) ha pasado del 64 por ciento en el año 2016 a casi el 80 por ciento en el 2019, sentando las bases para la futura universalización de la sala de 4 años.

Logramos un aumento del 32% en estos cuatro años en la cantidad de ingresantes a trayectos de formación Superior No universitaria (terciaria) y un incremento del 28,5% en la matrícula total de ese nivel, superando ampliamente el crecimiento total de la población del sistema educativo en el mismo período que es del 13%. Con amplia participación de docentes, sindicato y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) logramos los consensos para escribir los acuerdos pedagógicos de la Nueva Secundaria Neuquina.

Incorporamos contenidos prioritarios en las currículas de los diferentes trayectos educativos: Cultura digital, TICs, prevención de adicciones, perspectiva de género, cuidado ambiental y el proyecto Educación Ambiental.

Consolidamos la enseñanza y el aprendizaje de contenidos informáticos, digitales y de programación en espacios curriculares. El 100% de nuestros jardines de infantes, el 98% de las escuelas primarias y el 85% de las escuelas secundarias poseen equipamiento digital. Tenemos funcionando Laboratorios de robótica, mecatrónica y automatización industrial y energía renovable en todas las escuelas de educación técnica. Pusimos en marcha la Plataforma de Capacitación Docente Virtual.

El 60 por ciento de nuestros estudiantes con discapacidad cursan incluidos en escuelas comunes, hemos incrementado la inclusión educativa en un 80% desde que comenzamos la gestión. Tenemos funcionando además 23 servicios de educación domiciliaria y hospitalaria que garantizan la continuidad y la inclusión de niños y niñas afectados en su salud.

Ampliamos las propuestas de formación docente, con 17 nuevas carreras de formación docente inicial y 9 tecnicaturas superiores. Le sumamos también 47 carreras docentes para Nivel secundario y este año avanzaremos en la creación de un nuevo Instituto de Formación Técnico Profesional y un Observatorio para Evaluación de Impacto. Este año el Consejo Provincial de Educación propondrá la creación de un nuevo distrito educativo, el de Andacollo.

En materia de infraestructura educativa este año invertimos más de 1.100 millones de pesos. Terminamos 42 obras, tenemos 34 obras en ejecución, casi 40 mil metros cuadrados de superficie nueva, beneficiando a 17.000 alumnos.

Entre las obras finalizadas puedo señalar y destacar el Jardín 58 de Neuquén, el Jardín 74 de Villa El Chocón, la Escuela Primaria N°366 del barrio Colonia Nueva Esperanza de la capital de la provincia, la Escuela Primaria Rural N°252 de Paimún, el CPEM N°81 de Barrancas, la EPET 22 de Centenario y la EPET 21 de San Martín de los Andes. Tenemos en ejecución y próximo a terminar un anhelo y un sueño, una necesidad: el jardín en Chos Malal.

Los edificios del Centro de Formación Profesional N°16 de Andacollo, el Instituto de Formación Docente N° 14 de Cutral Có, la Escuela Primaria 194 de Zapala y la escuela primaria en el barrio El Porvenir de Plottier. Estamos ejecutando 17 ampliaciones de edificios escolares, son nuevos 3.300 m2, para beneficiar a 1.400 alumnos.

El plan de ampliación de aulas en 45 edificios, va a sumar 8.100 m2, que beneficiará a 6.300 alumnos. El Plan de Construcción de edificios nuevos y ampliaciones de 17 edificios, contendrá en total 18.000 m2 nuevos, para beneficiar a 5.300 alumnos.

Vamos a terminar 11 edificios nuevos que ya comenzamos de los jardines de infantes del Plan Nacional 3000 Jardines, para llegar a 3100 alumnos beneficiados. Una segunda etapa de construcción de Jardines ya está licitada a la espera de la No Objeción de parte de Nación, que incluye otros 7 edificios nuevos, para dar respuesta a 1.500 nuevos alumnos.

Vamos a mantener en materia de Desarrollo Social a la Tarjeta Alimentaria Crecer y el dia 11 de marzo se implementará la Tarjeta Nacional Alimentaria, que forma parte del “Plan Argentina contra el Hambre para beneficiar a aquellas familias de mayor vulnerabilidad de la provincia. Neuquén fue una de las primeras en adherir a este plan que alcanzará a 16.300 titulares.

Ampliaremos la cobertura del Plan Provincial de Economía Social «Hay Producto». Unas 47 localidades adhirieron ya al programa y se llegó a 1.900 beneficiarios directos y 8.000 de forma indirecta.

Vamos a continuar implementando los “Programa Asistencia y Abrigo”. Hemos distribuido el año pasado 71 mil garrafas en la ciudad capital, 95 mil garrafas en el resto de la provincia; y alrededor de 85 mil metros cúbicos de leña en toda la provincia.

El Programa de Turismo Social ha sido todo un éxito. Lo mantendremos y lo descentralizaremos. Durante el periodo de los últimos tres años, 1.500 niños y niñas de distintos centros de merienda, escuelas, parajes, organizaciones y clubes deportivos de nuestra provincia conocieron lugares como Villa El Chocón, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Neuquén capital.

Es importante destacar el trabajo que lleva adelante el Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia “Madre Teresa” de la ciudad de Neuquén, que brinda alojamiento y contención social a mujeres solas o con hijos/hijas que por violencia familiar o de género se encuentran en situación de Riesgo de Vida. Atiende a más de 110 mujeres y más de 200 niños y niñas por año que se encuentran en esa triste situación. En el presupuesto y ejecución de este año, está prevista la construcción del edificio propio para este emblemático refugio, como también la construcción de refugios similares para Chos Malal, Zapala y San Martín de los Andes.

En materia de turismo la provincia de Neuquén ha generado en el último año aproximadamente 14.000 millones de pesos de ingresos en concepto de consumo turístico, con más de 1.100.000 turistas alojados en establecimientos habilitados.

Tenemos 24.506 plazas habilitadas, en 836 establecimientos.

Durante el mes de enero recientemente finalizado se registraron ingresos por más de 2 mil millones de pesos y la llegada de más de 97 mil visitantes a la provincia.

En conectividad aérea, entre enero y diciembre 2019 se generó un movimiento de 1.351.000 pasajeros. El mes de julio del año 2019 marcó un hito con el transporte de un total de 140.321 personas.

Organizamos la Tercera Feria de Turismo del Neuquén FETUR 2019. Y volveremos a realizarla este año.

Acompañamos y trabajamos en esta gran revolución del desarrollo social que son nuestras fiestas que rescatan nuestra historia, afianzan nuestra identidad y construyen nuestro porvenir y futuro. 42 fiestas populares en toda la provincia.

La inversión privada en infraestructura en el rubro del turismo en la provincia ha sido de 16 mil metros cuadrados. El sector privado del turismo ha incorporado nuevos 16 mil metros cuadrados para el desarrollo turístico, generando desarrollo económico y social.

Finalizó la segunda etapa del Sendero a Jesús Luz del Parque Vía Christi en Junín de los Andes y están en ejecución los caminos que hemos anunciado. Vamos a construir la confitería y el parador en el paseo de la vida de Cristo.

Vamos a impulsar el desarrollo en Zapala del Parque Escultórico, Religioso y Cultural San Cayetano.

Está a un paso de ser adjudicado por el gobierno nacional y dará comienzo en breve la construcción del Centro de Convenciones en el Paseo de la Costa en el río Limay con un crédito del BID que fue tramitado en las primeras giras que realizamos.

Logramos que la empresa que tiene a su cargo el funcionamiento del aeropuerto, finalice la ampliación del Aeropuerto de la ciudad de Neuquén capital.

Con la técnica de Corfone y con la madera de nuestros bosques implantados vamos a construir una hostería en Los Miches, para seguir promoviendo el turismo en el departamento Minas y vamos a construir también un mirador a la vera de la Ruta Nacional 237 frente al nuevo Parque Eólico “Vientos Neuquinos” que tendrá vista al río Limay medio.

Este año tendremos la oportunidad de disfrutar un evento que genera desarrollo turístico económico y social: el “Eclipse Solar” tendrá lugar el 14 de diciembre con impacto mayor en Junín de Los Andes. También se apreciará en Las Coloradas, Piedra del Águila, Santo Tomas, Villa La Angostura y San Martín de los Andes. Hemos preparado ya dos lugares gratuitos donde poder observar este fenómeno en Junín y Piedra del Aguila.

En materia de infraestructura deportiva estamos construyendo y próximo a inaugurar la primera cancha de hockey base agua en Ciudad Deportiva de toda la Patagonia. Dos nuevas canchas de hockey (de césped) sintético. Esto permitirá que todos los deportistas de hockey puedan acceder al nivel de elite para formar parte el día de mañana, con buen desempeño, del seleccionado, de Los Leones y Las Leonas porque juegan con base de agua.

En los próximos días estamos inaugurando dos nuevas cancha de hockey de césped sintético. Una en Las Lajas y otra en Junín. Esas dos no son base de agua, son comunes.

Estamos a un paso de terminar la construcción de la pileta olímpica en Loncopué, construimos en forma conjunta con los municipios donde no había pileta, en El Huecú y en Piedra del Águila.

Terminamos el centro de Actividades Físicas (SAF) de Neuquén capital, en el barrio Z1. Mejoramos el Centro de Educación Física de San Patricio del Chañar, pusimos en funcionamiento la pileta que nos costó varios dolores de cabeza.

Terminamos el Ruca Che del interior en San Martín de los Andes, una obra hermosa, importantísima y ratifico el compromiso de hacer lo mismo en el Ruca Che de Vista Alegre. Y el año pasado llevamos adelante y construimos 17 canchas de fútbol de césped sintético en toda la provincia.

Concretamos la Tecnicatura Superior en Deporte Social donde egresó la primera camada de 38 Técnicos Superiores.

Formamos más de 170 Promotores Deportivos.

Entregamos 60 Becas para deportistas neuquinos de mediano y alto rendimiento. En los Juegos Integrados Neuquinos participaron 45 mil niñas, niños y adolescentes de 10 a 18 años en 36 municipios y 21 comisiones de fomento. Y estuvimos presentes en los Juegos Nacionales Evita 2019, los IV Juegos Nacionales de Invierno 2019, los Juegos Binacionales de la Araucanía 2019, la I Edición de los Juegos Binacionales Para-Araucanía los Juegos de la Patagonia Para-Epade 2019 y los Juegos de la Patagonia 2019 (Epade). Organizamos exitosamente el IV Congreso Provincial de Actividad Física y Deporte, al cual asistieron más de mil personas en el Espacio DUAM.

En materia cultural, algunos hitos: La grabación musical de la “Trilogía de las Cantoras Campesinas del Norte Neuquino”. Impulsamos el programa “Cine con vecinos”, una verdadera revolución barrio por barrio de la ciudad de Neuquén capital y que tenemos Fox (Marcelo Colonna, ministro de las Culturas) que replicarla en toda la provincia junto a los intendentes. Felicitaciones porque es un trabajo estupendo.

Logramos la instalación y permanencia en la Provincia de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica- Sede Patagonia Norte, que abrió sus puertas en la ciudad de Neuquén y continuará con sus actividades académicas en San Martín de los Andes.

Se inició el Programa de Creación y Fortalecimiento de Orquestas y Ensambles infanto-Juveniles “Música en Bandada”. En el periodo constitucional anterior se discontinuó un programa de orquesta infanto-juveniles en las ciudades. Con Fox reactivamos ese programa y con todos los intendentes y municipios y yo quiero felicitarlos y agradecerles porque hay 36 orquestas infanto-juveniles a lo largo y a lo ancho de la provincia del Neuquén e invitamos a los municipios que estén pendientes a que se sumen a esta gran revolución cultural infantil.

Creamos la Orquesta Provincial de Tango.

En enero se realizó la apertura de sobres con propuestas económicas para la construcción de la Usina Cultural en la ciudad de Neuquén capital.

Junto a Mariano (Gaido, intendente de Neuquén) y el municipio vamos a poder llevar adelante, cumplir y terminar una obra inconclusa, que es el Cine Teatro de la obra social de la Universidad Nacional del Comahue, Sosunc, para incorporar.

En materia de producción e industria hemos gestionado más de 35 millones de dólares de financiamiento externo a través de diferentes organismos multilaterales de crédito que empezarán ejecutarse a partir de 2020. Gracias Facundo (López Raggi, ministro de Producción e Industria) y Chani (Alma Sapag, diputada nacional por Neuquén) que ha sido verdaderamente un trabajo muy arduo, de espera y de confianza y vamos a poder cumplir.

Nosotros hemos electrificado la zona rural norte y centro de la provincia del Neuquén y ahora vamos a electrificar las áreas rurales del centro y sur de la provincia del Neuquén. Las áreas rurales de Junín de los Andes, Las Coloradas, San Ignacio y El Salitral y Catan Lil. Serán casi 300 kilómetros de líneas y 79 subestaciones transformadoras que van a beneficiar aproximadamente a 1 7.000 pobladores, 3 escuelas rurales, 2 postas sanitarias del área de Junín de los Andes, la conexión al sistema eléctrico interconectado de parajes como El Farallón, Chiquilihuin – Paso Mamuil Malal (ex Tromen), San Ignacio, Catan Lil y El Salitral. Está prevista una segunda etapa también que vamos a ejecutar entre Santo Tomás y Piedra del Águila.

En materia de programas de desarrollo rural estamos avanzando con el financiamiento acordado en el programa de Inclusión Socio-económica en Áreas Rurales con financiamiento del Banco Mundial, el programa de desarrollo de las cadenas caprinas” con el PRODECCA y el Programa de Gestión Integrada de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR)

En materia de modernización implementamos el Sistema de Expediente Digital para la tramitación de Boletos de Marca de bovinos y de Señales para animales menores, y el Documento Único de Traslado (DUT) online para movimientos de hacienda.

Hay 26 engordes a corral de bovinos que concentran aproximadamente 10.000 animales.

Asistimos a 116 productores durante dos campañas de siembra (otoño y primavera) con puesta en producción de 224 hectáreas de alfalfa, verdeos y pasturas permanentes.

Esta temporada se han producido 400 kilos de hilo de fibras naturales lana, mohair y sus mezclas, y concretamos en Junio pasado la venta de la fibra obtenida en la zafra de otoño, la cual se realizó en torno a un lote de 7.500 kilos vendidos a una firma de Turquía.

En la Estación Experimental Agrozootécnica Campana Mahuida se criaron y recriaron anualmente, más de 300 animales mejorados genéticamente para provisión a productores y mejoramiento genético del stock ganadero provincial.

Se gestionaron 91 millones de pesos, en forma de 731 créditos para el sector frutícola con destino a emergencias, poda, insumos fitosanitario emisores de feromonas y compra de malla antigranizo. En este marco se logró que más del 83% de los establecimientos tuvieran un porcentaje de daño por carpocapsa menor al 0,5%.

Durante 2019 hemos beneficiado y dado cobertura a 130 productores afectados por el granizo a través del ente compensador agrícola.

Neuquén se abrió camino en las exportaciones. Entre 2008 y 2019 se implantaron alrededor de 305 hectáreas dedicadas a los nogales y 105 hectáreas con almendros, con 47 productores operando. El año pasado se concretó el envío de 60 toneladas de nueces con cáscara a Italia y Dubai.

A principios de 2019 se concretó la primera exportación de cerezas argentinas de 755 toneladas a China representando un incremento interanual del 15 por ciento. Sumando además 180 toneladas a distintos mercados de Medio Oriente, Europa y América del Norte.

La Provincia está desarrollando un Polo Acuícola con la Planta de Procesamiento de Pescados. Se trata de una infraestructura modelo en Argentina que brindará el servicio de logística de aprovisionamiento de peces, faena, mantenimiento de mercadería congelada y elaboración de productos con valor agregado.

El Mercado de Concentración del Neuquén SAPEM es el principal portal de ingreso de frutas y verduras a la Patagonia. El 29 por ciento es mercadería que se produce en la zona y cada año esa participación es mayor. Pudimos cumplir con un sueño y un anhelo. Hemos garantizado la operatoria de contratos a largo plazo con los operadores de nuestro mercado concentrador.

En materia a desarrollo y fortalecimiento industrial en 2019 se logró la regularización definitiva de 180 lotes otorgados a empresas en el Parque Industrial, la radicación de nuevas inversiones en áreas Industriales Provinciales y la prefactibilidad para la infraestructura y el desarrollo de Agua Potable en el Sector Z1. Se encuentran en ejecución las obras de distribución eléctrica en Media Tensión en ese sector del Parque Industrial. Este año avanzaremos en la Mensura Global del Sector Z1, tarea que servirá para la proyección de servicios públicos.

Adjudicamos y firmamos el contrato de concesión de la Zona Franca Zapala. Además se avanzó en la conformación del Comité de vigilancia. Se logró la priorización de dos obras fundamentales para su desarrollo: la obra de conectividad e internet y la planta reguladora de gas.

Concretaremos este año proyectos en los cuales hemos venido trabajando. Lanzaremos la licitación para el desarrollo del Centro Logístico y de Transferencia de Cargas del Z1, desarrollaremos el Parque Industrial Provincial de Añelo, fortaleceremos el desarrollo de los parques municipales en Centenario, en Junín de los Andes, en Senillosa y en Vista Alegre.

Firmaremos los convenios y consolidaremos los desarrollos de los parques industriales en Plaza Huincul y en Zapala, para ello firmaremos convenios para administración conjunta, regularización de lotes ya otorgados y se realizarán gestiones para la incorporación de infraestructura. En el PIN se avanzará en la consolidación sector Z1.

Vamos a hacer realidad el parque industrial de Rincón de los Sauces. Lo vamos a concretar. Se está dialogando con el municipio, con los distintos actores, para definir el lugar en el cual también Rincón de los Sauces tenga el espacio hacia el cual crecer en la planificación y el desarrollo industrial.

En materia de hidrocaburos, la provincia de Neuquén tiene comprometidas inversiones en 38 áreas concesionadas por 200 mil millones de dólares, el seis por ciento de esas concesiones ya están en desarrollo masivo, aproximadamente 1700 kilómetros cuadrados. ¿Qué resultados ha traído esto?

Un dato para destacar es que el 71 por ciento del total de la producción de la Cuenca Neuquina es no convencional con origen en Vaca Muerta. Ha permitido que Neuquén vuelva a ser además de la principal productora de gas, la principal productora de petróleo del país, y a exportar gas.

La producción entre las distintas cuencas de petróleo posibilita un sendero libre de exportación. La producción de petróleo creció el 23 por ciento el año pasado, y la del gas, 11 por ciento. La producción de enero volvió a crecer el 21 por ciento y la de gas, 4 por ciento. La producción de petróleo no convencional en los últimos cuatro años creció.

En el 2018 la producción neuquina explicaba el 23 por ciento y el 52 por ciento del total de la producción nacional de gas y petróleo, hoy explica el 30 por ciento y el 56 por ciento. La producción acumulada de barriles se sextuplicó, pasando de un promedio de producción de 20 mil barriles a 120 mil barriles y la producción de gas aumentó 25 veces pasando de una producción promedio de 2, 5 millones de metros cúbicos a 44 millones de metros cúbicos. Terminamos el gasoducto de Vaca Muerta Sur, se culminó la planta de acondicionamiento Tratayén, se construye el gasoducto Vaca Muerta Norte, se inauguró el oleoducto Loma Campana-Pellegrini.

Algunos me preguntan por los 2 mil ó 3 mil trabajadores que tienen su relación laboral en dificultad, cómo puede ser que sigamos con la ralentización de las inversiones, que se ha producido con el diferimiento, cómo puede ser que siga creciendo la producción de Neuquén si el ritmo de inversión está en una tensa espera esperando las nuevas definiciones de política macroeconómica y energética nacional.

Es la calidad del reservorio que tenemos los neuquinos y en esto es importante destacar que nuestra proyección de crecimiento de producción de barriles para fin del año pasado era de 170 mil barriles y se produjeron 160 mil barriles, es decir que se produjo un 7 por ciento menos aun así la producción creció un 23 por ciento y nosotros estimamos una proyección del crecimiento de la producción del petróleo superior a ese 23 por ciento para este año. Es el rendimiento, la productividad, la eficiencia de las inversiones de una industria que piensa y trabaja en el mediano y largo plazo.

En Houston, cuando fui en marzo del año pasado, habíamos planteado la posibilidad de llegar a 40 concesiones, llegamos a 38 y la posibilidad de que 10 concesiones pasen a desarrollo masivo, pasaron en total y hay en desarrollo masivo, 8.

La situación de inestabilidad e incertidumbre producida a partir de mayo, junio, más el dictado del decreto 566, las retenciones a la importación, el congelamiento de los precios en boca de pozo ha hecho que se difieran las tomas de decisiones para avanzar al ritmo que veníamos en flujo de crecimiento de producción. Aún con esas inversiones comprometidas que se están cumpliendo, la producción sigue siendo un récord, están los oleoductos listos y disponibles para poder exportar 260 mil barriles. Ahí la posibilidad concreta de generar las divisas que necesita el país para pagar su deuda para crecer, progresar y desarrollar.

¿Qué se necesita? La libertad de poder exportar respetando la industrialización en origen de los recursos, atendido el mercado interno del petróleo y tres reglas básicas que construyan acuerdos: plazo, precio, tarifas.

El plazo está conferido por la ley vigente, 35 años. El precio, nos remitimos al precio en boca de pozo, no al precio del surtidor. Si el precio del petróleo fluctuó, el inversor ¿por qué preferiría invertir acá? Porque competimos con otras cuencas, con esas firmas y cuando hay un precio distinto en boca de pozo, eso es lo que está generando el diferimiento de las inversiones. Para esto existen conectores de la política macroeconómica con la política argentina, esos conectores puede ser la fluctuación de los impuestos internos, certificados de deuda hacia los distintos acores de la industria, un sendero incremental móvil de retenciones.

En la medida en que logremos resolver esto podemos seguir avanzando. El gobierno nacional ha dado tres pasos fundamentales: ha sancionado la ley de emergencia económica y social, está negociando acuerdo de deuda con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores privados internacionales y ha establecido una disposición del Banco central por el cual las compañías pueden comprar divisas para pagar deuda y remitir al exterior y además también y remitir hasta el 30 por ciento de moneda extranjera al exterior.

La libertad de divisas, con esas disposiciones permiten avanzar, el plazo está otorgado por la ley hidrocarburífera, lo que está faltando establecer son los conectores de la política energética con la política macroeconómica y la libre disponibilidad para exportar petróleo y gas una vez atendido el mercado interno. Eso es lo que permitirá un flujo de inversión de crecimiento de progreso y también generar energía a precios más competitivos y baratos para atender los distintos sectores económicos del país.

GyP alcanzó durante los primeros nueve meses del año pasado un resultado positivo de 235 millones de pesos. Pasó de tener de 9 a 12 concesiones no convencionales y posee 37 contratos de asociación en yacimientos convencionales y no convencionales, resultando 43 áreas en actividad. Registró hasta la actualidad siete aperturas trimestrales para la presentación de ofertas con relación a las áreas disponibles, habiendo sido adjudicadas 10 áreas. Estos contratos implican 350 millones de dólares en las áreas.

La inversión en infraestructura, incluyendo obras de arquitectura educativa, salud, seguridad, obras viales, de gas, de energía eléctrica, agua y saneamiento, superó los 17.000 millones de pesos, entre 438 obras ejecutadas y 269 obras en ejecución.

Terminamos la obra de energía eléctrica a las escuelas rurales de los parajes Huncal – Cajón Chico y Quintuco en el departamento Loncopué. Estamos construyendo y vamos a terminar la infraestructura eléctrica de alta tensión con el EPEN para mejorar el abastecimiento y dando cobertura al crecimiento demográfico para la ciudad capital, Plottier, Senillosa y Añelo, con un horizonte de 20 años.

El EPEN llegó al Lanín, hemos colocado un sistema de paneles fotovoltáicos en el refugio de montaña.

En materia de infraestructura de agua y saneamiento, fortalecimiento y cuidado del ambiente. Este año, estamos a un paso de firmar el Contrato de Concesión de los servicios para Neuquén capital que contempla un plan de mejoras y expansión de agua y saneamiento, y se sumará a los ya firmados en Junín de los Andes, Senillosa y Villa La Angostura.

Estamos llevando adelante una obra importantísima en Neuquén capital, el colector del oeste II que permitirá el transporte y la recolección de los residuos cloacales para los sectores más vulnerables de Neuquén capital. Que se suma a las plantas depuradoras compactas en Thomas y Guido, O´Connor y Santo Tomé y Bejarano, estas obras representan una inversión de casi 700 millones de pesos. Y se suman a la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales de Villa La Angostura y a la de Senillosa.

En materia de recursos hídricos hemos invertido más de 100 millones de dólares en obras públicas hídricas para Neuquén, Las Lajas, Caviahue, Aluminé, Rincón de los Sauces, Las Ovejas, Plottier, Senillosa, Añelo, Cutral Co y Plaza Huincul.

Terminamos los colectores pluvioaluvionales para Rincón de los Sauces – etapas I y II y nos quedan tres o cuatro cuadras que las vamos a terminar y son de una tercera etapa.

Una obra histórica, soñada por Pechi (Quiroga) que es la reactivación, sistematización y saneamiento del Arroyo Durán en Neuquén capital. Esta es la manera para honrar a los hombres que entregaron la vida para hacer grande a la ciudad y la provincia.

Estamos llevando adelante el colector pluvioaluvional Norte de El Huecú. Estamos trabajando en la elaboración del proyecto de desagües pluvioaluvionales de Aluminé.

Tenemos una postura clara respecto a la construcción de la represa de Portezuelo del Viento en Mendoza. Se deben cumplir las condiciones de estudio de impacto ambiental integral de la cuenca del Río Colorado a realizarse por universidades públicas, el llamado a una audiencia pública nacional y debe quedar claro que el control y manejo de caudales de la represa sea a través de COIRCO que es el comité del Río Colorado el cual integra la provincia del Neuquén.

En materia de infraestructura quiero destacar el trabajo de Hidenesa que lleva adelante una obra importantísima garantizando el gas para 500 nuevos consumidores en domicilios de Rincón de Los Sauces con la obra de ampliación y crecimiento en la red. La obra de extensión de red de distribución de gas Campo Ayoso de Aluminé, la obra de extensión de red de distribución de gas del barrio Nueva Esperanza en la localidad de Loncopué que beneficia a 306 usuarios y una obra nexo a red de distribución desde la nueva planta de GLP – Extensión de Red conexión Loop de refuerzo zona urbana, cruce de río Agrio y ruta Provincial Nº 32 y 33. Pusimos en funcionamiento el primer móvil preventivo, como tiene el BPN, también de Hidenesa para recorrer todas las plantas del interior de la provincia y llevar adelante un sistema de monitoreo y de prevención en nuestras plantas.

En materia de infraestructura habitacional durante el 2019 se entregaron 1.114 viviendas que beneficiaron a 3.462 familias. Tenemos en ejecución caso dos mil viviendas, en total beneficiará esto a 8 mil familias.

A través de la Unidad Ejecutora de Viviendas Rurales se concretaron: 147 viviendas de 2 y 3 dormitorios; 154 mejoramientos habitacionales; 46 baños, 38 unidades productivas, 42 invernaderos, 3 postas sanitarias, 14 salones de usos múltiples, 6 destacamentos policiales, 4 salas velatorias, 2 viviendas para la contención de la violencia de género, 1 planta y toma de agua potable para comunidad Aigo.

Lo primero que hay que decir en el marco de las tomas, es que la usurpación de tierras es una acción ilegal, es un delito. En algunos casos, en muchos, esto lo está investigando la Justicia, se materializa un intento de lucrar con la necesidad y con la dignidad de la gente. Hay muchas familias con necesidad de vivienda. La provincia de Neuquén es la que más viviendas ha construido pero hay mucha necesidad de viviendas pero sólo una minoría realiza estas acciones que no corresponden y que constituyen un delito.

Muchas son instigadas y parte de nuestro compromiso es trabajar con la Justicia para identificar a los que se aprovechan de la buena fe de quienes tienen carencias. En el mes de febrero hemos desarticulado 6 tomas de terrenos en Neuquén y Centenario.

La provincia se encuentra trabajando con la municipalidad de Neuquén para prevenir que se repitan estas acciones en el futuro y facilitar el acceso a la vivienda.

Quiero agradecer el trabajo de Vialidad Provincial con el cual pudimos reasfaltar la Ruta Provincial Nº 7- en el tramo Añelo-San Patricio del Chañar, 34 kilómetros terminados. La repavimentación de la ex Ruta Nacional Nº 22 en el tramo Neuquén- Plottier, aquí se culminó el microaglomerado y está comenzando a instalarse la señalética horizontal. Estamos gestionando un cobro para poder acelerar y terminar. Estuve con la firma constructora que tiene a cargo las obras de finalización, también con Vialidad Nacional y es una obra que ellos han priorizado y ya nos han dado la palabra por eso en estos días han vuelto a trabajar y la firma constructora ha comprometido que esa primera parte pueda estar terminada en los próximos 30 días y ser inaugurada.

Una obra muy esperada, pudimos asfaltar el ingreso a San Martín de los Andes, los callejones de Bello y Gins Gins en San Martín de los Andes para conformar la Ruta Alternativa Norte que descongestiona el volumen de tránsito de la Ruta Nacional Nº 40. Asfaltamos los 6 kilómetros de acceso a Taquimilán.

Repavimentamos la ruta provincial Nº 14 en el tramo Zapala-Mariano Moreno. La ruta provincial Nº 23 que estamos asfaltando une el circuito grande con el Paso Internacional Pino Hachado, en el mes de mayo vamos a estar inaugurando los primeros 35 kilómetros asfaltados y en el mes de junio vamos a estar inaugurando el nuevo puente sobre el Río Malleo. Los otros tres tramos para terminar de asfaltar hasta el paso Pino Hachado están en instancia final de firma de las nuevas autoridades con el Fondo Fiduciario y la CAF para poder dar comienzo a la licitación, va en muy buenos términos y estoy confiado en que podremos asfaltar para integrar la zona centro con el norte y el sur de la provincia de Neuquén.

Estamos construyendo con un nivel de ejecución del 60 por ciento, que es el segundo puente en importancia de longitud de la provincia que es el nuevo puente sobre río Curí Leuvú en Chos Malal. Estamos repavimentando la ruta provincial Nº 7 en el sector de Parque Industrial de Añelo., una obra que se prevé culminar en el mes de abril, mayo. Son cinco kilómetros.

Estamos haciendo los estudios previos para completar el pavimento de los 8 kilómetros para unir Andacollo y Huinganco.

Puente de la Rinconada. El gobierno provincial ha realizado intensas gestiones para la reactivación de esta obra clave. En diciembre de 2019 Vialidad Nacional emitió la resolución 2019-2315, a través de la cual autorizó el proyecto ejecutivo de la obra del puente y accesos en la zona de La Rinconada. En la misma se establece que obra estará a cargo de la contratista Juan Lavigne y CIA SA, tendrá fecha de finalización a mediados del año que viene, en 2021. En esa obra se continuaron armando los pilotes, los hierros y es una obra que está necesitando y la hemos priorizado con vialidad Nacional, con quien estuve reunido por el pago de un anticipo de 40 millones de pesos para poder ganarle a la veda de la baja del río en invierno y poder colocar los pilotes en forma conjunta con el intendente de Junín de los Andes.

Estas obras representan una inversión total de más de 3 mil millones de pesos. En forma paralela también tenemos aprobada la prefactibilidad de los créditos para asfaltar el paso Mamuil Malal, los 5 kilómetros saliendo de Caviahue a Copahue, los cinco kilómetros saliendo de Las Ovejas y tenemos un crédito de la CAF, con quien pasado mañana tenemos una reunión, un almuerzo en Buenos Aires por el cual nos van a financiar 85 millones de dólares para asfaltar la ruta de Siete Lagos hasta Traful, la 67, paralela a la 7 al corazón de Vaca Muerta y este proyecto de hacer una nueva circunferencia a la ruta 17 desde la ruta 7 pasando por el corazón de Vaca Muerta hasta la estación de Shell con ruta 7 en el tramo Añelo-Rincón de los Sauces, ingresando hasta la localidad de Añelo.

Entregamos 80 mil hectáreas escrituras a 5 comunidades mapuche: Antipán; Calfucurá; Namuncurá; Gramajo y Millaqueo.

Realizamos compras de artesanías Tradicionales y Contemporáneas a 676 artesanos y artesanas.

La Corporación Forestal Neuquina cuenta con 60.000 hectáreas de bosques implantados. Se plantaron 500 hectáreas. La producción de plantines forestales 2018-2019 fue de 600.000 plantas, de las cuales se vendieron 125.000. Adquirimos una cosechadora Harvester.

Firmamos convenios con los colegios profesionales del ISSN para agilizar las prestaciones. Los jubilados pueden tramitar en forma digital computarizada, sus trámites en ISSN.

Hemos comprado 10 vehículos, cinco de ellos son nuevas ambulancias y hemos dado comienzo a la ampliación y mejoramiento en las delegaciones de El Cholar, Andacollo y Plottier y comenzó la obra para la construcción de la nueva delegación en Zapala. Esto permitirá que los afiliados de las zonas Centro y Norte de la provincia no tengan que derivar a Neuquén capital.

BPN S.A. 72 cajeros automáticos incorporó el banco provincia del Neuquén el año pasado. Llegamos a todas las comisiones de fomento. Felicitaciones al banco. Tiene 4 unidades móviles, una Unidad Comercial del Banco que apoya y acompaña en los desarrollos deportivos y culturales.

El programa de Inclusión Financiera Derribando banderas para afianzar la bancarización con más de mil niños y niñas en tránsito educativo. La transformación digital de la app del banco y en agosto estamos lanzando el nuevo Home Banking del Banco Provincia del Neuquén.

Atento a la situación macroeconómica del país, hemos tomado la decisión de mantener y de relanzar las líneas de crédito a tasa subsidiada, son 1300 millones de pesos disponibles a tasa subsidiada del 25 por ciento con destino a la Línea Agrícola Ganadera, la de Turismo, actividad comercial, eficiencia energética y Vaca Muerta. Se colocaron los 500 millones de pesos el año pasado y a partir de esta semana, está disponible un nuevo cupo de 500 millones de pesos que forman parte de estos 1300 millones de pesos para fomentar a tasa subsidiada el desarrollo económico y social en la provincia de Neuquén.

El Centro PyME-ADENEU sigue acompañando a más de 1500 emprendedores.

Estamos llevando adelante y ampliando la matriz energética y económica, vamos a terminar el primer parque eólico en la historia de la provincia del Neuquén. Son 29 aerogeneradores, molinos que generan 120 megavatios que ya están contractualizados en su despacho al mercado industrial.

Los primeros cinco molinos serán inaugurados en los próximos días de marzo, tienen una altura equivalente a tres obeliscos, 180 metros cuadrados, se lo puede ver desde la ruta y vamos a construir un parador turístico para poder disfrutar de este atributo porque sin lugar a dudas que más que una nueva realidad energética y social, es un nuevo atributo turístico.

Hemos adjudicado el Proyecto Multipropósito Nahueve que va a generar 4,5 MW, el doble de lo que consume el norte neuquino, generando 300 puestos de trabajo, habrá de regar cien hectáreas y constituirá un escenario turístico recreativo y productivo. Mi reconocimiento a Pedro Salvatori, la empresa que lleva su nombre.

Tenemos en marcha con la Adi-Nqn el desarrollo del proyecto fotovoltaico El Alamito, una primera etapa de 1,5 MW que demandaría una inversión de U$S 1,5 Millones, estamos en la búsqueda de los inversores.

Chihuido es una obra y un proyecto estratégico para la provincia y el país. Tiene impactos positivos que la justifiquen como la generación de energía limpia, regular el río para riego y la producción como así también brindar seguridad frente a las crecidas, teniendo en cuenta la realidad que implica el cambio climático. Si no hay avance habré de pedir una inmediata re-licitación de esta obra multipropósito para el desarrollo de Zapala, el centro de la provincia del Neuquén.

Hemos priorizado la ejecución de nuevos proyectos vinculados al ordenamiento del territorio en Villa Traful, Chos Malal y Senillosa. También estamos en la elaboración de un anteproyecto participativo en la ciudad de Zapala para el desarrollo, el ordenamiento y la planificación de la costanera del Lago Lácar.

Avanzamos en proyectos relacionados a la conservación ambiental, en la reserva natural urbana “Quilque Lil” de Aluminé; la mejora en la prestación de servicios públicos, como la factibilidad del soterramiento de las líneas de distribución eléctrica en Villa La Angostura y el fortalecimiento de capacidades locales a través de nuevas ofertas académicas universitarias junto a la Universidad Nacional del Comahue. La diplomatura en Interculturalidad en Aluminé y dos propuestas vinculadas a la industria hidrocarburífera en Rincón de los Sauces.

Llega la Universidad Nacional del Comahue también ahora junto a los intendentes a Rincón de los Sauces y Aluminé.

Durante el 2020 concluiremos la etapa final de los proyectos científicos tecnológicos, avalados desde el COPADE con financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, por más de $80 millones y la gestión de nuevas líneas de financiamiento, que permitan fomentar la innovación desde sus diversas dimensiones.

Respecto de las recientes notas periodísticas que se han referido a un posible tsunami en Villa Traful, el Gobierno de la provincia del Neuquén ha encomendado al Servicio Geológico Minero Argentino un estudio en la ladera norte del lago Traful. Luego de que un grupo de geólogos recorrieran la zona y analizaran los escenarios de peligrosidad geológica, concluyeron que no habría condiciones de riesgo de deslizamiento que generaran un tsunami en la zona. No obstante, se prevé la instalación de una red de instrumental de control y monitoreo que será supervisada desde la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana del gobierno del Neuquén y la Nación.

Lanzamos el plan “Gobierno Local Inteligente”, una estrategia integral de capacitación y asistencia que tendrá como objetivo esencial la búsqueda de una mejora continua en la capacidad de gestión y calidad institucional de municipios y comisiones de fomento de nuestra provincia. Contará con cuatro líneas de acción: Estado local moderno y abierto; fortalecimiento institucional y buenas prácticas; territorio y ambiente; y estímulo al desarrollo local.

Tenemos 100 iniciativas de Modernización e Innovación Pública en la provincia del Neuquén.

Vamos a comenzar con la limpieza del predio del pulmón verde en la ex U9, que debe realizarse siguiendo estrictas medidas de cuidado a fin de no afectar o menoscabar el patrimonio histórico para la investigación de delitos de lesa humanidad y la preservación de la memoria histórica.

Quiero destacar que dentro del espacio intramuros, además de los espacios verdes y ámbitos deportivos y culturales, vamos a desarrollar también espacios destinados a la preservación de la Memoria de esa oscura etapa de nuestra historia: el Archivo de la Memoria; el Museo de la U9, y el Museo de la Mujer ´Memorias de Ellas´, así como la Sala de Archivos para la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en los Pabellones 8, 10 y 11. El municipio está comenzando a realizar la apertura de las respectivas calles.

Hago entrega de Proyectos de Ley.

La continuidad para afianzar los ciclos productivos de la ley de Incentivo a la Producción Ganadera Neuquina – Fase IV, un proyecto de ley de actualización de la ley apícola provincial, la Ley de Fomento para la Zona Franca de Zapala. Nos han solicitado y estamos de acuerdo en eximir de Ingresos Brutos y Sellos a los sujetos que están interesados en radicarse en la Zona Franca Zapala.

La Ley del Código de Procedimiento de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, la Ley de Garantía del Derecho a la Identidad de Origen en la Provincia del Neuquén.

Ley “Lautaro” para la prevención primaria de la violencia. La ley propuesta adopta el nombre de Lautaro Bettini Speranza, quien el 1 de Enero del 2018 fue víctima de un hecho de violencia hegemónica de amplia trascendencia social, como lo ha sido el reciente caso que culminó con el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. El de Lautaro no ha sido el único caso en nuestra provincia de prácticas de violencia hegemónica machista, también recordamos los casos de Javier Galar y Ariel Guzmán.

Mediante este proyecto, elaborado en el marco del Gabinete Joven, se buscará realizar un abordaje integral de las masculinidades y de la violencia de varones para con varones, fomentando la formación y la prevención en aspectos tales como: violencia estructural, respeto por la diversidad, deconstrucción de formas de relacionarse y la comprensión mutua.

También un proyecto de Ley por el cual habremos de modificar la Ley provincial 2152, de creación del Centro de Atención a la Víctima de Delito. Esta ley fue sancionada y promulgada en el año 1995, de ahí surge la necesidad de su reforma, dada las diversas situaciones que transcurrieron desde su creación a la actualidad. En esta materia, es fundamental contar con un cuerpo normativo que se actualice a las nuevas legislaciones vigentes en materia de violencias contra las mujeres y en el ámbito familiar. Además, ante la ausencia de instituciones que brinden asistencia y contención a víctimas de siniestros viales, es fundamental la incorporación de la atención a las víctimas y sus familiares.

Cuando veo el gabinete y veo que pudimos cumplir al igual que en el recorrido electoral y en la conformación con la cámara y los concejos deliberantes con una necesidad de toda la comunidad, de uno- una, una- uno en política de perspectiva de género, quiero decir que no es bandera a cuadros ni línea de llegada. Es línea de partida. Quiero invitarlos a que juntos sigamos transitando esta necesidad de que en los máximos cargos de conducción de los órganos del sector público y privado haya misma igualdad y posibilidades y oportunidades.

Un proyecto de ley por el cual promovemos el Empleo Joven y el Empleo de las Personas con Discapacidad dando un crédito fiscal de hasta 4.000 pesos para cada nuevo trabajador joven o persona con discapacidad. Las personas con discapacidad, sin límite de edad. Son dos proyectos de ley. Aquí vamos a invertir en total 65 millones de pesos. Es por un semestre, prorrogable por un semestre más y hasta dos nuevos empleos que se registren por empresa.

Un Plan de Regularización de deuda, de los deudores del EPEN y del EPAS.

La Ley de modificación del artículo 263 del Código Fiscal, respecto a los contratos de exploración, explotación y cesión de derechos sobre áreas hidrocarburíferas. Este no es un nuevo tributo o un nuevo hecho imponible. Busca disponer específicamente que los contratos entre privados y vinculados a las cesiones de derechos sobre Áreas Hidrocarburíferas para la exploración y explotación otorgados por el poder concedente se encuentran alcanzados por el Impuesto de Sellos.

Un Proyecto de Ley por el cual creamos la Tasa de Retribución de los Servicios Extraordinarios de Vigilancia, Seguridad y Protección prestados por la Policía de la Provincia. El proyecto legal prevé la creación de la Tasa por la retribución de los servicios extraordinarios de vigilancia, seguridad y protección, denominado “Servicios de policía Adicional”, y la creación de la Tasa por la Verificación de Automotores y Motocicletas realizadas por la Policía de la Provincia. El objeto de la creación de estos tributos responde, entre otras razones, a la necesidad de solventar la Caja de Retiro Voluntario del Instituto de Seguridad Social de la Provincia del Neuquén. Me refiero al retiro voluntario y obligatorio del personal policial de la provincia del Neuquén, artículo 8° de la Ley 1131.

Otro proyecto de Ley por el cual vamos a facultar a que el Estado provincial pueda percibir las regalías hidroeléctricas no solamente en plata, en efectivo, sino también en especie y que esa energía se la pueda entonces ceder en pago del consumo habitual y corriente que tiene con el EPEN y el EPEN pueda cancelar la compra de su energía a CAMMESA, para lo cual hay una disposición que nos permite ahorrarnos hasta un 30% de la compra final que realiza el EPEN de CAMMESA permitiendo que el EPEN lleve adelante un desarrollo de tarifas diferenciales para determinados sectores.

Ley para la conformación de una Comisión para la elaboración de propuestas para la reforma del régimen de coparticipación provincial vigente. El presente proyecto de Ley desarrollará las herramientas técnicas necesarias para la conformación de una Mesa Técnica de análisis, evaluación y actualización de parámetros vigentes para los nuevos indicadores del régimen de coparticipación provincial.

La conformación de un espacio técnico para que a partir de la última información estadística existente, contenida en el Plan Quinquenal provincial, junto a otras vinculadas a faltante, el desarrollo, el presente y los planes de infraestructura social y de servicios, la prestación efectiva de servicios públicos y niveles de desarrollo relativo más la realización del Censo Nacional previsto para este año en el mes de octubre, permitan contar con elementos para la elaboración de criterios para la elaboración de los nuevos indicadores del régimen de coparticipación provincial, teniendo como objetivo principal un desarrollo más equitativo y sustentable de toda la población de la provincia del Neuquén, priorizando el resultado equitativo y justo del conjunto de la provincia del Neuquén.

Esta mesa técnica en el proyecto de ley que estamos propiciando está conformada por los intendentes, los integrantes del Poder Ejecutivo Provincial, un diputado por cada bloque, si quieren ampliarlo se amplía, eso véanlo ustedes y conducido por el actual vicegobernador de la provincia del Neuquén Marcos Koopmann.

Una Ley de prevención de riesgos de incendios y enfermedades endémicas, asociadas a áreas rurales y forestales, creando un Comité Provincial el cual será integrado por distintas áreas del Gobierno Provincial y que actuará de manera coordinada con los distintos organismos involucrados y el sector privado para trabajar en conjunto y responsabilizarnos llevando adelante acciones de prevención y procedimientos en las zonas rurales y forestales.

Quiero aquí, porque no lo dije en Salud, agradecer y felicitar a toda la comunidad de salud pública de la provincia del Neuquén, a todos los municipios e intendentes, a todos los que asumieron un rol activo en el trabajo de la prevención del hantavirus. No tenemos ninguna víctima fatal por el hantavirus en la provincia del Neuquén.

Hemos dispuesto ya la aplicación del protocolo contra el coronavirus en los pasos fronterizos, en los aeropuertos y en la terminal de ómnibus en la provincia del Neuquén.

Así como en un momento se promovió la reforma Procesal Penal, vamos a impulsar ahora la Reforma Procesal Civil y Comercial en consonancia a las nuevas demandas de la ciudadanía, poniendo la centralidad de la persona en el eje del Poder Judicial, haciéndolo accesible y fácil para que el ciudadano sienta que tiene el respaldo del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo cuando tiene una necesidad, conflicto o pretensión que llevar adelante. Esta Justicia que falta reformar es la más importante en cantidad de casos por cómo resuelven la vida diaria los neuquinos y las neuquinas.

Sistema previsional. Se abre una nueva etapa de debate y reflexión acerca del sentido de la protección y la seguridad social, la ampliación de sus instrumentos para lograr la igualdad para todos, en el que se encuentren representadas las necesidades e intereses de diferentes colectivos.

El sistema jubilatorio es una de las partes de la seguridad social por la cual debe velar el Estado y para caracterizarlo como un sistema sano debe cumplir mínimamente con los objetivos siguientes: La jubilación debe garantizar un ingreso tal que permita a las personas proveerse, para sí mismo y su grupo familiar, que permita a las personas continuar con un estilo de vida digno, equivalente al logrado a través de su historia laboral y por lo tanto debe ser móvil para que la condición de suficiencia se mantenga en el tiempo; debe ser la consecuencia de una determinada cantidad de años de aportes al sistema porque es lo que asegura la solidaridad intergeneracional.

Los sistemas previsionales están en crisis en todo el mundo. Hay una serie de factores que llevan a que los mismos se tornen insostenibles en el mundo, al menos con financiación “contributiva”, es decir, con aportes y contribuciones que se calculan sobre la base de los salarios.

Un factor de primera importancia que explica esta situación es el aumento de la esperanza de vida. La esperanza de vida al nacer en el mundo pasó de unos 47 años en 1950-55 a 69 años en la actualidad, y se proyecta a 76 años para mediados del siglo XXI. En América Latina pasó de 51 años a mediados del siglo XX, a 74 años en la actualidad y se proyecta en 82 años a mediados del presente siglo. En Argentina, la esperanza de vida al nacer asciende en la actualidad a unos 76 años, siendo Neuquén una de las provincias con mayores valores (76 años para varones y 82 para mujeres).

Una mayor longevidad, una buena noticia, indudablemente implica una mayor cantidad de años en situación de pasividad y por tanto, un mayor esfuerzo para las cajas jubilatorias.

El incremento de las expectativas de vida y el nivel y aceleración de las altas netas de beneficiarios previsionales está evidenciando en el corto plazo, un desequilibrio presupuestario del sistema, el cual debe adoptar rápidamente medidas racionales para preservar el interés público y los derechos de acceso a la seguridad social para todos los empleados.

En este marco, además de las dos leyes con afectación directa al sistema de retiro, de esta función indelegable del Estado que es la seguridad a través de la policía de la provincia y también de afectar en forma directa el funcionamiento de la caja jubilatoria en cabeza del instituto, del proyecto de ley que clarifica el hecho imponible entre ausentes y que está elevando la tasa por la transferencia entre privados que realicen sin indivisibilidad, porque el propietario del recurso naturales es el Estado, elevándola de 14 por mil a 21 por mil, de 1,4% a 2,1% esa ley también tendrá afectación directa para el pago de las jubilaciones en la provincia del Neuquén.

Además de esto, estamos trabajando y habremos de presentar a través del ISSN en los próximos días nuevo proyecto de ley para garantizar el funcionamiento del ISSN.

Fondo Anticiclico. Los sistemas económicos están sujetos a “ciclos”. Hasta agosto del año pasado teníamos equilibrio fiscal. El año pasado las cuentas del Estado terminaron con un desequilibrio fiscal de alrededor de 5 mil millones de pesos. Es fruto también de la acción solidaria, de cubrir el déficit de los municipios, de cubrir el déficit del poder judicial, de cubrir el déficit de la caja jubilatoria.

Las crisis cíclicas y recurrentes macroeconómicas golpean no solo al sector privado sino también el crecimiento real de los recursos públicos. Si hay recesión se produce una ralentización de los recursos e ingresos del Estado.

Tuvimos nuevamente resultado económico positivo. Hemos desendeudado al estado provincial en 460 millones de dólares en los últimos dos años.

La provincia del Neuquén su deuda representa el 12% del producto bruto nuestro. El estado nacional está endeudado en más del 90% del producto bruto nacional. Fruto de ese desendeudamiento que hemos llevado adelante en los últimos dos años. Pero tenemos que avanzar en este Fondo Fiduciario Anticíclico.

Esto significa que la evolución económica no sigue un trayecto suave y estable. El año pasado quedó demostrado, sino que sigue momentos de auge y de depresión.

En los momentos en que la actividad económica se desacelera o retrocede, muchas personas ven reducirse sus niveles de ingreso, algunas pierden sus puestos. Normalmente se espera que los gobiernos actúen en estos momentos, promoviendo un repunte de la actividad económica y del empleo.

Pero ocurre que en estos momentos los gobiernos también están viendo caer sus ingresos. Una forma de manejar esta situación es crear un Fondo Anticíclico Fiduciario que servirá de ayuda en los momentos económicos más difíciles, un gran desafío de madurez política.

En Neuquén hay motivos muy fuertes para pensar en un Fondo Anticíclico Fiduciario. Al ciclo económico general, hay que sumarle el ciclo de los precios de los hidrocarburos que determinan de manera importante la actividad económica local y los ingresos fiscales. Atenuar esta vulnerabilidad potencial es uno de los factores y objetivos de la creación de este fondo.

Por otra parte estamos ante la posibilidad de que los volúmenes de producción de hidrocarburos “cambien de escala” con la plena explotación de la formación Vaca Muerta. Yo estoy convencido de que Mulichinco y Agrío también habrán de darnos buenos resultados.

Esto es importante en relación a la viabilidad política de un FAF: estos deben constituirse cuando los ingresos fiscales son crecientes, de manera de reservar parte de los recursos extraordinarios, sin afectar con estrechez el funcionamiento habitual de la economía local.

En los próximos días está prácticamente terminado y voy a presentar el proyecto de ley, sé que hay algunos antecedentes en esta cámara, creo que del diputado Vidal mandato cumplido, para la creación de un fondo anticiclico fiduciario en la provincia del Neuquén.

Cuando comenzaba el año me pidieron la posibilidad de empezar a dialogar el tema salarial del empleo público este año atento a la situación de falta de previsibilidad e incertidumbre que reinaba.

Esa misma situación se vivió el año pasado y cuando estábamos a un paso de llegar a un acuerdo, la cobertura salarial por promedio de índice de inflación de Neuquén, Córdoba y ciudad de Buenos Aires alcanzaba hasta el mes de diciembre. Y los distintos gremios me solicitaron que esa cobertura sea hasta marzo para garantizar el inicio del ciclo escolar. Está previsto, está establecido cómo habrá de liquidarse hasta el sueldo de marzo que se paga en abril. La discusión y el debate es en torno a cómo ha de liquidarse el sueldo de abril que se paga el 5 de mayo y el 2 de mayo son dos meses después del 2 de marzo, que es el inicio del ciclo escolar.

Nosotros cumplimos con un acuerdo que firmamos. Nosotros no antepusimos la caída de recursos por el congelamiento en boca de pozo de nuestros recursos hidrocarburíferos para no poder cumplir. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo tremendo y la variable de ajuste no son las niñas y los niños.

No obstante eso, en el marco de la inestabilidad y la incertidumbre que reina en el país, asumimos el desafío y la responsabilidad de sentarnos a dialogar. Dialogamos, dimos las distintas posibilidades y alternativas, y en ese diálogo llegamos a un pre acuerdo de un trimestre más. Y al momento de firmar me solicitaron dos trimestres más, con lo cual hasta el salario del mes de septiembre que se paga en octubre, esta es la única provincia en el país que va a llevar adelante este acuerdo, que está vigente y que es imperioso, que cuando tres de los cuatro sindicatos lo aceptaron, los chicos no queden fruto de discusiones y enfrentamientos sindicales internos de un gremio. Porque según si hablás con unos te piden una cosa y si hablás con otros te piden otra cosa.

Nosotros no tenemos empleados públicos de primera, de segunda o de tercera. Nosotros tenemos y aquí se los dejo, un acta acuerdo vigente, que estamos cumpliendo y que tiene vigencia hasta el 31 de marzo. Y además le damos vigencia y aplicación a esas mismas condiciones, las mismas que discutimos y aprobamos en los últimos tres años y que hicieron que los sueldos de la administración pública y en particular del sector docente sean los segundos en importancia en el país hasta el mes de septiembre.

Convoco a seguir dialogando. Vamos a seguir dialogando todo lo que sea necesario. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante, esfuerzo que también estamos acompañando con los municipios. Hemos firmado con los otros tres sindicatos, como lo hacemos todos los años, la posibilidad de que esa actualización también alcance a todos los empleados municipales y los tres sindicatos los han suscripto, han consensuado y han aprobado.

Instamos y estoy seguro de que los docentes habrán de concurrir masivamente a las escuelas, porque tenemos un convenio de partes que tenemos que cumplir. Nosotros lo estamos cumpliendo y hemos otorgado con previsibilidad seis meses más a todos los sindicatos. Agradezco y reconozco el esfuerzo de las distintas dirigencias sindicales en buscar y encontrar un acuerdo. Sigamos dialogando entre adultos todo lo que tengamos que dialogar pero no afectemos los derechos de las niñas y de los niños. Voy a ser muy cuidadoso al presentar los proyectos de ley para modificación de la caja jubilatoria para no afectar ni un solo derecho adquirido. No afectemos los derechos que hacen a la base del porvenir y el futuro, la educación de nuestros niños y nuestras niñas.

Este es, reitero, el mismo acuerdo que acordamos y firmamos el año pasado. Forma parte inclusive y tiene una mejoría, 1.210 pesos más de un fondo nacional acordado con las autoridades del ministerio de educación del gobierno nacional, que se atribuyen en todo el país y que el titular del sindicato local firmó porque es integrante de la comisión directiva en Buenos Aires. No se puede firmar una cosa en Buenos Aires y acá decir otra cosa. Pero reitero estamos abiertos a seguir dialogando, a seguir buscando los acuerdos y los consensos.

Hoy es el día del himno del Neuquén, día en el cual se conmemora el fallecimiento de Osvaldo Arabarco quien junto a Marcelo Berbel escribieron la letra de nuestro himno, “Trabun Mapu Neuquén”. Neuquén, tierra de encuentros. Yo convoco en esta tierra de encuentro, de posibilidades y de oportunidades, que lo marca claramente este ADN de planificación y desarrollo del crecimiento económico que sirve y que vale la pena, el que genera desarrollo social, los invito a todos a que abran la puerta del dialogo que permita el crecimiento y el desarrollo social.

He tratado de hacer un resumen de las distintas líneas. Si algo quedó pendiente, pido disculpas. De las acciones que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que habremos de hacer. Y si en algo de lo que he dicho también hay un punto de vista distinto, estamos desde ya obligados y dispuestos a dialogar para encontrar acuerdos que posibiliten el crecimiento y el desarrollo.

Cuando yo hacía mención a la cantidad de personal en el sistema de salud, eso no es desconocer la falta de personal en algunos centros de salud y hospitales que tenemos. Es una crisis nacional porque cada día menos personas deciden estudiar la carrera de medicina. Para eso pusimos los estímulos e incentivos de vivienda y salariales.

Reitero. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande. A mí no se me hubiese ocurrido no cumplir el acuerdo que firmamos el año pasado. Porque es mantener la credibilidad. Hemos abierto y mostrado los números. Estamos dispuestos a sentarnos y seguir mostrando todas las veces que sean necesarios nuestra situación, los números que también han sido objeto de esta presentación.

Muchas gracias. Dejo inaugurado el cuadragésimo noveno periodo de sesiones ordinarias.