La localidad tuvo 100% de ocupación de plazas hoteleras durante el fin de semana largo. Se estima que más de 12 mil personas circularon por el predio en la tercera y última noche de la celebración.

La previa lo anunciaba y fue una realidad: Aluminé despidió una nueva edición la fiesta que rinde homenaje a su árbol milenario, en una edición histórica al ritmo de La Konga, Turf y Nahuel Pennisi, además de otros veinte espectáculos de talentosos artistas nacionales y regionales que hicieron vibrar el predio del SAF Nº1 de la localidad, en un evento totalmente libre y gratuito.

El jueves se inició el cronograma de actividades con la tradicional Plantación del Pehuén encabezada por el Intendente Gabriel Álamo junto al Lonco Daniel Salazar, en territorio de la Corporación Interestadual Pulmarí y que contó con el canto del Tayil Mapuche de Rosalía Barra y las Pillan Kuse del Consejo Zonal Pewence.

Desde el año pasado, esta actividad dejó de ser un acto y se transformó en una ceremonia, que es organizada por el Consejo Zonal Pewence junto a la municipalidad de Aluminé. La Corporación es un espacio emblemático para el desarrollo y la integración departamental del territorio, así como la articulación con el gobierno nacional, provincial y local. Y, por primera vez en la historia de la institución, es presidida por un integrante de una comunidad mapuche, quien también es coordinador de dicho Consejo, el lonco Daniel Salazar.

Durante la noche otro hecho intercultural inédito se logró con la elección de la primera Hueche Pehuén, María Eva Catalán, como representante departamental del Pehuén y la Interculturalidad, luego de un trabajo de diálogo, revisión y consenso con el Consejo Zonal Pewence

El sábado se realizó el desfile cívico, militar y gaucho frente a la Plaza San Martín, con una cantidad sin precedentes de instituciones y de montados, que fueron más de 140. La comunidad acompañó registrando las calles colmadas de vecinos, vecinas, turistas y representantes de las instituciones locales y provinciales. Durante el acto se realizó el reconocimiento a cuatro vecinas y vecinos que fueron los pioneros en la organización de este evento. Además, fue reconocido el profesor Ricardo Solano, prestador turístico e impulsor de los deportes de aguas blancas en la localidad, destacado por su trabajo y entrega a nivel provincial como nacional.

Durante todos los días la feria de artesanías y productores Neuquén Emprende, ofreció una gran diversidad de propuestas que fueron muy bien recibidas por locales y visitantes. La gastronomía abrió un abanico de sabores para todos los gustos, que fue acompañada de propuestas cerveceras artesanales locales.

El punto cúlmine del festival fue la noche del sábado, con la presentación de La Konga. No hubo lugar a dudas, cerca de las 22:00 cuando el predio estaba colmado de fanáticos no sólo de ciudades aledañas, sino de toda la provincia y el país. La banda cuartelera subió al escenario en el horario planificado cercano a las 23:00 horas, en medio de la ovación del público ante las primeras estrofas de “Si ya no tengo tus besos”.

Las tradiciones y costumbres camperas volvieron a ser revalorizadas durante el sábado y domingo en el predio “Julián Parra” del Centro Tradicionalista el “Cencerro”, acompañaron 153 montados y decenas de familias que participaron de las actividades. Hubo jineteada, destrezas criollas y bailanta campera con una gran concurrencia.