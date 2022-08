La ceremonia se realizó esta mañana en el monumento al Libertador de la ciudad de Neuquén. Asistieron autoridades provinciales, municipales, de las fuerzas armadas y de seguridad.

Audio del gobernador Omar Gutiérrez

En la mañana de este miércoles, el gobernador Omar Gutiérrez participó del acto por el 172º aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, que se desarrolló en el monumento ubicado en Avenida Argentina y General Roca de la ciudad capital.

Participaron, además, el vicegobernador Marcos Koopmann; Evaldo Moya, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén; la presidenta del Concejo Deliberante de Neuquén, Claudia Argumero; la ministra de las Mujeres y la Diversidad, María Eugenia Ferraresso; el ministro de las Culturas, Marcelo Colonna; el presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana, David Ojeda; autoridades de fuerzas armadas y de seguridad; y estudiantes de escuelas primarias.

Luego del izamiento de las banderas nacional y provincial, y la entonación de los himnos se colocó una ofrenda floral.

Gutiérrez expresó que San Martín “era un prócer y también un revolucionario. Un hombre que conoció la grandeza, el desencanto y, como cualquier mortal, las miserias humanas. Es la figura del héroe que flaquea, se fortalece y se consolida. Es el héroe que se cae y que se levanta, cuando se levanta es más héroe que antes”.

“La grandeza de este hombre se refleja cuando en una de sus cartas escribe: ´lo que no me deja dormir no son los enemigos sino cruzar esos inmensos montes´. El cruce de Los Andes es una de las hazañas más grandes de la historia. Eso no hace más que engrandecer su figura. Luego del triunfo en Chacabuco entra de noche en Santiago para evitar homenajes. Indudablemente ha vencido una difícil prueba: la de la vanidad y la del propio orgullo. Es un ejemplo de coherencia política, de valentía y de austeridad”, destacó.

El mandatario señaló que “hoy es un día para venerar, para mirarnos al espejo interpelando y reflexionar si estamos haciendo en nuestra provincia, en nuestra familia, en nuestra escuela lo que se nos pide y necesita de nosotros. Esa es la pregunta. Hay mucho por hacer y creo también que hay que valorar lo que se hizo bien, ese balance y solvencia de la historia nos tiene que apuntalar y promover para construir el porvenir y concretar lo que está faltando”.

Por su parte, el vicegobernador Koopmann expresó que “Don José de San Martín, nuestro padre de la Patria nos dejó mucho legado sobre todo con su mirada, una visión de autonomía, libertad e independencia. Fue quién empezó a sembrar la semilla del federalismo en la República Argentina”.

Y agregó: “muchas veces tuvo ataques personales, decisiones difíciles y siempre priorizó la Argentina. En 1818 tenía que decidir si volver a Buenos Aires cuando le decían que debía venir a enfrentarse con otros argentinos y él decidió seguir adelante, dando la independencia a Chile, luego hacia Perú porque entendía que si no había una América libre, Argentina no podría ser libre. A partir de esos legados siguió construyendo esa semilla del federalismo”.

A su turno, el presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana, David Ojeda, indicó que “desde la Asociación año a año nosotros tratamos de difundir la vida y obra del general San Martín en todos los lugares que nos convocan como los colegios y otras instituciones. Esta fecha es de reflexión para los argentinos, en la cual debemos analizar la realidad en la que estamos para poder visualizar y preguntar si el legado de San Martín en estos 172 años lo hemos llevado a la realidad”.

También resaltó que “San Martín fue una persona que tenía muchas características desde el punto de vista político, de liderazgo, económico, era una persona honesta y simple, nos dejó en su legado puntos como la responsabilidad, el trabajo, la solidaridad, la libertad y la educación. Entendió que la educación era la que realmente liberaría a los pueblos y mantendría en un crecimiento en comunidad”.

Claudia Argumero, en tatno, manifestó que “hoy recordamos el compromiso y lealtad del padre de la Patria, Don José de San Martín” y aseguró que “son tiempos de aprender y llevar a la práctica este legado que nos dejó”.