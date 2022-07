Participaron funcionarios provinciales, municipales y del Poder Judicial. Hubo un pedido de justicia y verdad por las 85 víctimas fatales del atentado.

Se desarrolló esta mañana el acto conmemorativo por el 28º aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Se llevó a cabo en el salón Jorge Olden Gorosito del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. El atentado ocurrió el 18 de junio de 1994 a las 9.53 y dejó 85 víctimas fatales. Durante los discursos, las autoridades recordaron a las personas que perdieron la vida y renovaron el pedido de justicia y de verdad.

Participaron del acto el jefe de Gabinete, Sebastián González; la presidenta del Concejo, Claudia Argumero; el fiscal general del Tribunal Superior de Justicia, José Gerez; la presidenta de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) filial Allen, Cipolletti y Neuquén, Andrea Faynbloch; la presidenta del Centro Hebraico de Neuquén, Vaniria Mela; y concejales entre otras autoridades.

El acto comenzó a las 9,53, momento en que ocurrió el atentado hace 28 años. Luego de que se hiciera sonar una sirena, se cumplió un minuto de silencio y seguidamente hubo una oración por los fallecidos en el ataque.

“Hoy es un día especial para todos los argentinos. La justicia tiene una deuda imprescriptible con la causa AMIA y con las 85 personas que perdieron la vida ese 18 de julio de 1994. También la clase política tiene una profunda deuda con esta causa, con este terrible atentado que aún no se ha esclarecido”, expresó Sebastián González.

En este sentido, remarcó: “tengamos memoria porque es lo que nos permite ir permaneciendo en este camino y que todas las personas que fallecieron ese día sigan entre nosotros. Espero que la próxima vez que nos reunamos no sea solo para conmemorar esta fecha, sino para celebrar que se haya hecho justicia”.

En tanto, Faynbloch señaló que “hoy se cumple 28 años de una explosión que todavía nos aturde; de un atentado planificado, organizado y ejecutado por el terrorismo fundamentalista que marcó la historia de nuestro país. No fue un atentado solamente contra la comunidad judía, fue contra todos los argentinos, contra la democracia, contra los derechos humanos de nuestro país”.

“Estamos aquí para honrar a las víctimas y acompañar a sus familiares en el dolor y en el pedido de justicia. Desde el 18 de junio de 1994 bregamos para que los responsables materiales e intelectuales de la masacre sean juzgados y condenados. Desde entonces la causa AMIA ha sido una dolorosa herida que todavía no puede cicatrizar”, enfatizó.

Por su parte, Vaniria Mela dijo que “el atentado contra nuestro país en la sede de la mutual AMIA costó 85 vidas inocentes, 300 personas heridas y además golpeó los cimientos de nuestra mismísima creación como Nación libre, soberana y pacífica”.

Destacó que “hoy pedimos justicia por 85 personas argentinas, iguales en dignidad y derechos; niños, niñas, jóvenes y adultos cuyas vidas fueron truncadas al igual que se trastocó la vida de sus familiares, quienes aún los extrañan con la impotencia de esperar una justicia que aparentemente nunca llega”.

A su turno Gerez manifestó: “cuando pienso en el atentado a la AMIA se me vienen rápidamente dos palabras, una es dolor por la muerte de 85 personas inocentes y también por sus familiares y amigos, la otra palabra es impunidad. No puedo no ser crítico con el accionar de la justicia argentina, ya que todo el proceso estuvo signado por la inoperancia, la corrupción, el encubrimiento, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“La justicia argentina no ha logrado atrapar ni condenar a los autores materiales e intelectuales de este brutal ataque. Tampoco a los cómplices necesarios o secundarios. Las únicas condenas que logró hasta ahora fueron precisamente por las gravísimas irregularidades que se cometieron en el curso de la investigación judicial”, resaltó.

Finalmente, se dio a conocer la declaración de interés municipal Nº 32/2022 aprobada en el Concejo Deliberante por las actividades organizadas en conmemoración de los 28 años del atentado, y en la plazoleta Estado de Israel se colocó una ofrenda floral.