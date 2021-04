El sábado 24 y el domingo 25 de abril de 16 a 19, con los protocolos sanitarios correspondientes, se podrá disfrutar de una nueva edición de la feria con más de 90 emprendedores neuquinos.

Este fin de semana se realizará la primera Feria Germinar del año con la participación de más de 90 emprendedores de diferentes rubros como indumentaria, productos textiles, accesorios, bolsos, juguetes, tejidos, cosmética natural, pastelería, panadería, artesanías y cuadernos. Será en la ex U9 este sábado y domingo de 16 a 19.

Al respecto, la ministra de Niñez, Adolescencia y Juventud, Sofía Sanucci Giménez, resaltó la importancia que tiene la feria para las juventudes neuquinas. “Con los protocolos de cuidado por la pandemia tendremos un fin de semana donde las y los emprendedores contarán con un lugar para ofrecer sus productos y la ciudadanía tendrá la posibilidad de acceder a emprendimientos locales”, destacó.

Asimismo, la subsecretaria de Juventud, Natalia Garay, expresó que “la Feria Germinar es un espacio que vino para quedarse y que las y los emprendedores han hecho propio y nos llena de alegría. En esta oportunidad, la hacemos dos días para que no circule tanta gente junta y los y las vecinas puedan acercarse a merendar y hacer sus compras con todos los cuidados».

En el marco de la campaña “Reciclando Hábitos”, que tiene como uno de sus puntos de acopio a la ex U9, la feria será también la oportunidad para traer papeles blancos y de color que ya no se utilicen para su posterior reciclado. La campaña tiene como objetivo concientizar y generar responsabilidad por los residuos que se generan, transformando los papeles que ya no se utilizan en un recurso.

Esta será la octava edición de la Feria Germinar desde que se hizo por primera vez en 2018. En sus distintas ediciones se lleva adelante en el predio de la ex U9 en la ciudad de Neuquén.

Programa Germinar

Es un programa implementado a través de la dirección provincial de Fortalecimiento Integral de la Juventud. Está orientado al acompañamiento de jóvenes emprendedores a través de la vinculación efectiva con los diferentes actores públicos, privados y de la sociedad civil que realizan acciones positivas para el fortalecimiento de emprendimientos económicos y la generación de herramientas de acuerdo a las necesidades de las y los emprendedores.

Una de las herramientas principales del programa son las ferias que se realizan desde hace tres años y tienen por objetivo la comercialización de los productos de las y los jóvenes emprendedores.