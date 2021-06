Trabajadores de la energía y de prensa serán incorporados progresivamente al proceso de vacunación contra el COVID-19. Lo anunció el gobernador Omar Gutiérrez.

El éxito y la celeridad del proceso de vacunación contra el COVID-19 que lleva adelante el gobierno de la provincia del Neuquén, permitirá incorporar a nuevos grupos de trabajadores esenciales, tal es el caso de quienes se desempeñan en medios de prensa y en compañías energéticas.

“Los trabajadores de prensa y los vinculados a la generación, producción y distribución de luz, gas y petróleo, o al transporte, no pararon, no paran y no están vacunados”, destacó el gobernador Omar Gutiérrez durante una conferencia de prensa que ofreció, este miércoles, en Casa de Gobierno.

“Vamos viendo cómo va disminuyendo la edad promedio de contagio, la edad promedio de internación y de mortalidad, porque son los que están trabajando y no están vacunados; entonces tenemos que avanzar en estos sectores”, destacó.

“Lo haremos con la participación de los sindicatos, que tienen la puerta abierta”, enfatizó y explicó que “hay trabajadores dentro de cada una de estas actividades esenciales, que sí o sí tienen que trabajar de manera presencial y hay otros que lo hacen y lo tienen que seguir haciendo de manera virtual. Entonces se irá de vacunado de manera progresiva a quienes tienen mayor exposición o riesgo de contagio por las características de sus trabajos”.

Los turnos se irán asignando “de acuerdo al aprovisionamiento de vacunas que vayamos recibiendo (este jueves serán 31 mil) y de acuerdo al avance del proceso de vacunación de los sectores etarios y sectores que se han definido”, dijo el gobernador y expresó: “nosotros confiamos en la gente, en el pueblo de la provincia, en los dirigentes sindicales y en los dirigentes empresariales”.

“Es muy importante seguir avanzado con el proceso de vacunación”, porque estos “son días difíciles, días tristes y complejos, en los que hay que seguir dando la batalla en forma continua y permanente”, finalizó Gutiérrez.