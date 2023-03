Se trata del paso Minas Ñuble, a pocos kilómetros de Las Ovejas. Se realizó la apertura del camino de acceso al cruce y un acto en el hito.

El gobernador Omar Gutiérrez y el su par de la Región de Ñuble (Chile), Óscar Crisóstomo, participaron hoy de un acto en el hito fronterizo que se ubica en cercanías de Las Ovejas, y que une el norte neuquino con aquella región chilena.

Además, en la ocasión -de la que participó el intendente de Las Ovejas, Vicente Godoy-, se realizó la apertura del camino hacia el límite fronterizo que concretó personal de Vialidad Provincial. En su primera etapa, el camino quedará habilitado para vehículos 4×4, pero continuarán las tareas de mejoramiento. Luego de la visita al hito, se realizó el acto oficial junto a la laguna Vaca Lauquen.

“Estoy muy contento y me siento honrado de estar en este día histórico uniéndonos y vinculándonos. La cordillera nos hermana y nos integra. Es un día en el cual estamos dando respuestas a décadas de mantener bien en alto los sueños para hacer realidad las necesidades de la integración comunitaria, ciudadana, económica, social e internacional”, expresó el gobernador Omar Gutiérrez.

Agregó que “en un momento en el cual hay una guerra en el mundo, también es un ejemplo y una demostración de paz, armonía e integración. El paso Minas-Ñuble, que queda inaugurado hoy formalmente, nos integra y nos acerca”.

“Quiero agradecer y destacar a los que durante muchísimo tiempo bregaron por hacer realidad esta necesidad y por este ejemplo que, juntos y a la par, estamos dando ambos países y ambas regiones: la región del Ñuble y el departamento Minas en la zona Norte de la provincia del Neuquén”.

Gutiérrez dijo que se debe rendir honores y agradecer a todos los que hicieron posible esto, porque es un triunfo de las respectivas zonas, y reiteró que esta iniciativa es fruto del trabajo en equipo y en conjunto. “Si no hubiera estado esa decisión y un grupo de hombres y mujeres no hubiera trabajado en equipo con perseverancia y constancia, no estaríamos acá”, indicó.

“Es un hecho histórico, emotivo y único. Para nosotros, es el séptimo paso fronterizo en la provincia del Neuquén”, acotó Gutiérrez.

Esta iniciativa es considerada histórica debido a que es un antiguo reclamo de comunidades del lado argentino y chileno por la apertura del paso fronterizo que favorezca la integración y las actividades económicas.

Por su parte, el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, expresó que “es una actividad histórica para ambos países y en especial para Neuquén; quiero agradecerte Omar (Gutiérrez) por tus palabras, porque hablan de los lazos entre las dos regiones pero que tiene que ver además con la fraternidad y la amistad”.

Agregó que “las cosas se construyen entre personas que tienen liderazgos, sueños y pasiones, y eso lo van transmitiendo al entorno, y gracias a eso se construye esta realidad”, y finalizó “esto no se construye en un día, hubo muchas personas, y lo primero que se construye es la confianza, y acá, además de la infraestructura, estamos construyendo confianza, que es la base fundamental, construiremos mil cosas más que beneficiará a ambos regiones a cada lado de la cordillera”.

El ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González, indicó: “Es un día histórico para la provincia y para el país; hacía más de 35 años que no se abría un paso fronterizo en la provincia del Neuquén, y esto es producto de las gestiones que han realizado los intendentes de la región de Chile y de Las Ovejas por mantener esta vía de conectividad. Pero además, en una región binacional como es Minas (Neuquén) y Ñuble (Chile), que históricamente se vincularon, con fuertes lazos familiares, culturales y sociales, y que nunca pudieron contar con una vía directa”.

El intendente de Las Ovejas, en uso de licencia, Vicente Godoy, destacó este hecho y la importancia que tiene las dos regiones, y agradeció al gobernador Gutiérrez por el acompañamiento en cada gestión que realizó desde el municipio, “porque además de escuchar y de ponerse en el lugar del otro, el gobernador sabe interpretar las necesidades en cada pedido”.

Estuvieron presentes el ministro de Turismo, Sandro Badilla; el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara; el subsecretario de Servicios Públicos, Mauro Millán, y la presidenta del Concejo Deliberante de Las Ovejas -a cargo de la intendencia, Marisa Antiñir, e intendentes de Chile y de la región norte de la provincia, entre otros.