Junto a parte de su gabinete, la ministra de Educación se reunió con la conducción de los sindicatos ATE, UPCN, SADOP y ATEN.

Continuando con la agenda de trabajo en búsqueda de una gran concertación para avanzar en la planificación del posible regreso a la escuela presencial, esta mañana la ministra de Educación y presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Cristina Storioni, junto a parte del gabinete educativo, encabezó cuatro reuniones con los diferentes sindicatos de la provincia: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP); y la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN).

En primer lugar, la ministra Storioni resaltó que “no impulsaremos la apertura de ninguna escuela que no esté en condiciones o ubicadas en contextos epidemiológicos delicados en sus localidades”. Explicó que “estamos preparando las propuestas para que, el planteo del regreso a la escuela que se está analizando a nivel nacional y jurisdiccional, sea el resultado de acuerdos y de decisiones que estamos construyendo en conjunto; de ninguna manera será con imposiciones”, afirmó y aclaró que “la dinámica que el virus COVID-19 está proponiendo, hace que las decisiones se vayan adaptando, priorizando siempre la salud de la sociedad”.

Las reuniones realizadas durante esta mañana hasta horas de la tarde con los sindicatos vinculados al sistema educativo, se propusieron teniendo en cuenta que han tomado estado público diferentes acciones que se están diseñando y construyendo para el posible regreso a la presencialidad. La ministra Cristina Storioni destacó que es importante para el poder Ejecutivo, que los sindicatos puedan tener la información directamente en una reunión de estas características para que se realicen aportes a la propuesta plasmada en un documento formal, a fin de pensar en conjunto el posible regreso a la escuela física.

En este marco, se explicó que el documento presentado tiene como disparador inicial el protocolo federal aprobado en el Consejo Federal de Educación, con el Ministerio de Educación de la Nación, las 24 jurisdicciones y los 5 sindicatos nacionales. El mismo ha dado un marco al documento jurisdiccional y permitió diferenciar entre obligaciones y recomendaciones para pensar en una escuela con presencialidad.

“Hasta ahora nosotros no habíamos impulsado ningún documento formal acerca del presunto, posible, regreso a la escuela presencial. Hoy nos reunimos para poder darle la formalidad pertinente, para lo cual invitamos a los sindicatos y a otras organizaciones a fin de que realicen aportes, y lo ponemos a consideración porque entendemos que es importante en momentos tan críticos y en contextos de tanta incertidumbre la búsqueda de consensos y concertaciones”, explicó la ministra Storioni.

Asimismo, aclaró que “en el renglón cero, de este documento, está el informe epidemiológico que brindan los equipos de expertos del ministerio de Salud de la provincia del Neuquén”. En este sentido aseguró que “que no impulsaremos la apertura de ninguna escuela que esté en una situación donde, epidemiológicamente, haya una contrariedad en el sentido de que hay circulación del virus o hay personas infectadas. Para poder leer este documento, tienen que tener la certeza de que no se impulsará la apertura a la presencialidad si el estado epidemiológico no es cero”.

Sobre el documento “Camino a la Escuela Presencial”, Storioni detalló que tiene capítulos que acerca acciones para ir definiendo la posible decisión de poder regresar a la escuela. Una de las primeras definiciones es que no necesariamente se volverá a la presencialidad todos al mismo tiempo y que no se impulsará un regreso apresurado. “Estamos tomando decisiones con mucha prudencia, con procesos graduales, con muchos análisis y análisis que nos va marcando la actualidad epidemiológica”, explicó la titular de la cartera.

Asimismo, en las reuniones, desde la cartera educativa señalaron que existe la necesidad de comenzar a pensar y plantear el regreso presencial, entendiendo que esta situación va a permanecer. “Esta no es una situación que termina en treinta días. Tenemos claro y es una definición también de la agenda que, hasta tanto no exista una respuesta farmacológica, ya sea una vacuna, una pastilla o lo que sea que nos permita protegernos, nosotros conviviremos en un sistema educativo que va a tener tres estados dentro de sí, el presencial, el no presencial y el combinado”, apuntó Storioni.

Indicó que, como provincia, y en relación al regreso presencial a la escuela, nos encontramos en un estado de preparación, de consulta, de búsqueda de consensos. Asimismo, preocupan las y los estudiantes que están abandonando su trayecto escolar, que se están yendo del sistema, o quienes no se han reconectado con la escuela o transitan su trayecto en la ruralidad. “La escuela, como ustedes saben, es un estado público en el que no solo se enseña y se aprende, sino que se contiene y, en ese sentido, estamos preocupados y ocupados por los chicos y chicas que se encuentran en la ruralidad y que no tienen la escuela como salvataje. Por ello es importante recuperar la escuela física”.

Por su parte, desde la conducción de los diferentes sindicatos valoraron la iniciativa del espacio y expresaron que realizarán la lectura del documento, para analizar las acciones propuestas, a fin de poder realizar aportes. Algunos de los temas puestos a consideración refirieron a transporte; trabajadores y trabajadoras de riesgo; limpieza y desinfección; capacitación y formación del personal docente, no docente y auxiliares de servicio; jornada laboral; infraestructura; seguridad e higiene; la necesidad de que se garantice la salud de la comunidad educativa; que se garanticen los “puentes de igualdad” para sostener las trayectorias escolares; entre otros. Asimismo, sostuvieron la importancia de no apresurar el regreso a clases en la escuela física, especialmente teniendo en cuenta las indicaciones y recomendaciones del Ministerio de Salud nacional y provincial.

Participaron por parte de la cartera educativa, la subsecretaria de Articulación de Políticas Públicas Educativas, Pilar Corbellini; el Vocal en representación del Poder Ejecutivo Rama Inicial, Primaria y Especial, Danilo Casanova; la coordinadora de Planeamiento y Trayectorias Escolares, Viviana Buamscha; la coordinadora de Gestión Territorial, Lorena Farías; la coordinadora de Recursos Humanos, Marcela González; el coordinador de Educación Social y Cultural, Juan Marcos Vázquez; el coordinador Interinstitucional, Gabriel Potás; la coordinadora de Relaciones Institucionales; Graciela Bonelli; la referente técnica de Seguridad e Higiene de la dirección provincial Unidad de Planificación e Infraestructura, Macarena Rivera.