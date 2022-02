El vehículo que cuenta con doble tracción y capacidad para 4000 litros fue gestionado ante el gobierno provincial y el gobernador Omar Gutierrez dispuso el financiamiento.

El Gobierno provincial liberó el financiamiento para la compra de una nueva autobomba que reforzará el parque automotor de la Asociación Bomberos Voluntarios Senillosa, que optimizará las tareas de control y ataque de incendios.

El ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo, destacó que “a través de una inversión de 7,9 millones de pesos dispuesta por el gobernador Omar Gutierrez, se adquirió esta herramienta fundamental para fortalecer el trabajo de los Bomberos Voluntarios de Senillosa, trabajamos de manera conjunta con el ministerio de Economía e Infraestructura”.

“La localidad tiene 14 barrios y uno de los ejidos urbanos más extensos de la provincia, por lo que este nuevo vehículo permitirá cubrir todo el territorio y facilitar el trabajo del personal”, explicó y agregó: “hay que destacar la insistencia de la intendenta Patricia Fernández y Luciano, integrante del cuerpo de bomberos de Senillosa”.

La nueva unidad cuenta con todas las funciones requeridas para la operación en ataques rápidos durante incendios; es modelo Mercedes Benz 4×4 con una bomba Rosenbauer y capacidad de 4000 litros.

La intendenta Fernández, por su parte, señaló que “esta inversión comprometida por el gobernador Omar Gutiérrez era muy necesaria para nuestra localidad, por eso acompañamos las gestiones de la Asociación ante el ministro Llancafilo”.

“De nuestro municipio dependen también más de 1.000 hectáreas de chacras, zonas rurales que a veces son de difícil acceso y ahora podrán ser mejor cubiertas”, agregó.

En tanto, el oficial inspector de la Central 9 de Bomberos Voluntarios, Luciano López, expresó: “teníamos la necesidad de una nueva autobomba, me tomé el atrevimiento de hablar directamente con el gobernador, que no sólo me escuchó sino que me derivó con el ministro Llancafilo para iniciar las gestiones y hoy estamos muy agradecidos porque se pudo concretar la compra”.