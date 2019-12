Estuvo destinada a las personas que trabajan en prevención y atención del VIH/SIDA.

El servicio de Infectología del Hospital Provincial Neuquén (HPN) presentó el jueves un resumen de las actividades de VIH del año. Fue en el Aula de Docencia e Investigación del hospital Castro Rendón.

La apertura estuvo a cargo del jefe del servicio de Infectología del HPN, Adrián Morales, quien dijo que “este año la temática del VIH tuvo mucha repercusión en la provincia”. Señaló que “esta jornada es para mirar el trabajo que hemos hecho entre todos, porque fue un trabajo mancomunado” y agregó que “comenzó formalmente cuando en el 2018 fuimos a Canadá para hacer una rotación con Julio Montaner, que fue el que ideó el plan 90-90-90”.

“Realizamos muchas actividades. Inclusive una de ellas fue la campaña de publicidad gubernamental que empezó el año pasado”, dijo Morales y explicó que era necesaria “para que lleguemos a la población que no tiene acceso, no puede ir un médico o no se le ocurre informarse espontáneamente. No descuidamos los trabajos de investigación en congresos. Esto también fue importante”.

Morales destacó que, en el hospital, el Centro de Prevención, Asesoramiento y Testeo (Cepat) aumentó el volumen de trabajo. “Simbólicamente es importante, porque es el primer lugar donde una persona se puede hacer un análisis sin tener que pasar por un médico y una orden. Hace diez años no era así”, comentó.

En 2016 se realizaron 164 test rápidos y este año 281; es decir que se hicieron 117 más. “Básicamente esto ocurrió por la difusión mediática, pero todavía la mayoría de los médicos no saben que existe el test rápido, que es un testeo voluntario y gratuito”, expresó.

“Con el apoyo de los ministerios de Educación, Salud y Ciudadanía del gobierno de la provincia estamos logrando que se visualice la temática. Esto hace que mucha gente se siga sumando a la campaña”, aseguró Morales.

Por su parte, Ricardo Gaiser, jefe del Plan provincial de HIV, Hepatitis virales y otras ITS, señaló sobre el Plan 90-90-90 en Neuquén que “este plan es de la Organización Mundial de la Salud para controlar la epidemia de VIH-SIDA. Esta propuesta se orienta a que al menos el 90 por ciento de las personas que viven con VIH conozcan su diagnóstico; que el 90 por ciento de las personas con serología positiva reciban terapia antirretroviral (TARV); y que el 90 por ciento de las personas en TARV tengan carga viral indetectable”.

La médica Paola Titanti habló sobre el proyecto Educar para Prevenir, que se desarrolla entre estudiantes de colegios secundarios de la provincia. En la disertación se refirió a las últimas acciones que se desarrollaron en las ciudades de Zapala, Chos Malal, Rincón de los Sauces y Cutral Co, donde participaron de talleres unos 745 estudiantes a los que se les suman los 1.000 de la ciudad de Neuquén.

Romina Alessandrini, del equipo de Infectología del Castro Rendón, disertó sobre la transmisión perinatal del VIH. La temática fue: ¿Estamos cumpliendo las metas de la OMS? El cierre de la jornada estuvo a cargo de Daniel Calfunao, del servicio de Infectología del HPN.

Cabe recordar que semanas atrás el gobernador Omar Gutiérrez, acompañado por las ministras de Salud, Andrea Peve y de Educación, Cristina Storioni, presentó la actualización de la campaña 2019 “Yo Me Cuido–Yo Te Cuido, El VIH Se Puede Prevenir”.