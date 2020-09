En el encuentro se definieron acciones en conjunto para fortalecer los derechos de las y los consumidores.

La dirección provincial de Protección al Consumidor, dependiente del ministerio de Ciudadanía, llevó a cabo la segunda reunión de la Red Provincial de Consumo Responsable a través de videoconferencia en una plataforma virtual.

La iniciativa tuvo como consigna principal y fundamental el desarrollo de capacitaciones regulares de los agentes sobre los lineamientos específicos relacionados a las distintas intervenciones administrativas respecto al contexto actual y las diversas resoluciones ministeriales dictadas para combatir la crisis generada por el Covid- 19.

Se expusieron temas relacionados con situaciones específicas sobre reclamos, contingencias y convenios suscriptos. También se explicaron las resoluciones dictadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, sus modalidades y situaciones a considerar para llevar adelante las fiscalizaciones e inspecciones y los requisitos para la elaboración de informes que cada delegación deberá presentar, entre otros.

El ministro de Ciudadanía Ricardo Corradi Diez felicitó a todas las delegaciones de la provincia del Neuquén y al equipo de la dirección provincial de Protección al Consumidor por el trabajo realizado.

“Hay que estar en un ejercicio permanente mediando entre la información que se dice en los medios nacionales, los precios que se fijan a nivel nacional y la realidad de cada localidad. En el contexto de pandemia que atravesamos, sinceramente creo que hemos podido representar exitosamente a las y los consumidores y trabajar entendiendo que no se trata simplemente del reclamo en sí mismo si no se der mediadores, psicólogos, trata de ayudar y no ir siempre por la multa si no de encontrar una solución”, dijo el ministro.

Miryam Zurita, directora provincial de Protección al Consumidor dijo: “Estos encuentros son muy esperados y ponderados ya que nos posibilitan saber las diversas situaciones que se vivencian en todo el territorio de la provincia, y de esta forma desarrollar políticas públicas integrales para la protección y educación de las y los consumidores.” También comentó que “estos son momentos enriquecedores y fraternos, más aún, en esta circunstancia de pandemia, ya que nos dan ánimo para seguir firmes en la defensa de nuestros consumidores y usuarios.”

Del encuentro participaron el ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, representantes de la dirección Provincial de Protección al Consumidor y representantes de las delegaciones que funcionan en Plaza Huincul/Cutral Co, Picún Leufú, Loncopué, Chos Malal, Zapala, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Rincón de los Sauces, Andacollo y Centenario que junto con Villa La Angostura se suman recientemente también a través de convenios municipales.

Sobre la red

La red cuenta con seis años de funcionamiento ininterrumpido, ya que dio inicio a sus acciones en el 2014, y fue diseñada con el fin de abordar situaciones ordinarias y extraordinarias de carácter institucional. Busca ser el ámbito de reflexión y debate que permita coordinar y articular acciones y fortalecer las decisiones pertinentes en el ámbito administrativo. A su vez, apunta a reforzar y propiciar una comunicación directa y fluida entre los diversos actores vinculados con la protección y la defensa de los derechos de las y los consumidores.