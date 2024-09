Se realizó la intervención artística «Zapatos Rojos»

Visibiliza la ausencia de mujeres víctimas de violencia y concientiza sobre esta problemática social.

La subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, dependiente del ministerio de Gobierno, llevó a cabo la intervención artística «Zapatos Rojos” en la explanada del monumento al General San Martín de Neuquén capital. Esta iniciativa, inspirada en la obra de la artista mexicana Elina Chauvet, visibiliza la violencia de género y el profundo impacto que tiene en nuestra sociedad.

La instalación, compuesta por zapatos rojos, simboliza el vacío de hijas, hermanas, madres, esposas, amigas y vecinas que fueron víctimas de violencia.

Durante el evento, el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Riva, expresó: “Como Estado no podemos estar ajenos a esta realidad que nos atraviesa y sobre la que hoy podemos reflexionar a través del arte; esto no es una cuestión privada, es una cuestión pública. El hecho de que haya un femicidio nos compete a todos como personas y como Estado. Por lo tanto, nosotros como subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos no podemos estar ausentes”.

La subsecretaria de las Mujeres, Lorena Barabini, afirmó que “debemos comprometernos a transformar esta realidad y encontrar las herramientas necesarias para cambiar el modo en que nos vinculamos como sociedad, que podamos traducir esa violencia y ese odio en lazos de amor, solidaridad y respeto”. En este sentido “el arte nos va a seguir ayudando, porque siempre contribuye para que podamos transformar esas emociones en creaciones”.

Oscar Sarhan, subsecretario de Cultura, destacó que “esta muestra emociona, porque siempre podremos contar con el arte como un aliado de la vida”.

Desde la subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos se destacó el trabajo coordinado entre las distintas áreas del Gobierno Provincial con la colaboración de la municipalidad de Neuquén y una pinturería neuquina.