Hasta 30 días después de la cuarentena se extiende la inscripción a este programa de Nación, destinado a la finalización de la educación primaria y secundaria.

El ministerio de Educación de la Nación, a través de la resolución Nº 193/2020, informa la prórroga en la inscripción de las Becas Progresar para la línea Finalización de Educación Obligatoria (Primaria y Secundaria) hasta 30 días posteriores al aislamiento social, preventivo y obligatorio, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus Covid-19.

Entendiendo la importancia que este beneficio significa para el acompañamiento y la finalización de los trayectos escolares, y las dificultades que pudieren generarse en torno a la modalidad de inscripción de las y los estudiantes, es que desde la cartera educativa nacional se fijó una nueva prórroga para llevar a cabo la inscripción a la línea “Finalización de Educación Obligatoria (primaria y secundaria)”.

La ministra de Educación y presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Cristina Storioni señaló que “este acompañamiento se suma a las acciones en materia educativa que, como Provincia, venimos llevando adelante”, y aseguró que “colaboran con el fortalecimiento de la igualdad de oportunidades para todos nuestros estudiantes en sus trayectos escolares”.

En cuanto a las inscripciones para los trayectos del Nivel Superior No Universitario, las inscripciones se concretaron del 1 de marzo al 17 de abril del 2020, y en la provincia del Neuquén el número de inscriptos/as fue de 2645.

Sobre la modalidad de inscripción:

Las Becas Progresar 2020 se gestionan en la web del Ministerio de Educación de la Nación a través del link: https://progresar.educacion.gob.ar/

Los requisitos a cumplimentar son:

Tener al momento del cierre de la convocatoria, en el caso de estudiantes ingresantes, entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos.

Ser argentino nativo o naturalizado, con 5 años de residencia.

Tener Documento Nacional de Identidad (DNI)

No ser titular de un plan o programa social nacional, provincial o municipal.

Los ingresos del beneficiario/a y los de su grupo familiar no deben superar el monto de 3 salarios mínimo, vital y móvil.

Ser estudiante regular de una institución educativa.

Completar el formulario correspondiente y enviarlo.

En este proceso quien quiera acceder a este beneficio deberá completar sus datos personales, y en caso de tener alguna discapacidad o pertenecer a alguno de los grupos especiales, deberá adjuntar el certificado correspondiente junto con la inscripción.

Este año el plan de Becas Progresar 2020 incluyó nuevos grupos prioritarios, como aquellos estudiantes que pertenezcan a comunidades indígenas o pueblos originarios (en estos casos el beneficio se extiende hasta los 30 años en lo referido a educación obligatoria). También se incluye entre los grupos vulnerables para las Becas Progresar a las mujeres con hijos o hijas de hasta 18 años de edad que se encuentren a cargo de un hogar monoparental, y a las personas transgénero que quieran completar su educación.

Sobre los montos

Estudios primarios y secundarios: Se cobra $ 2.100 por mes por ciclo lectivo (de marzo a diciembre) un máximo de 10 cuotas mensuales. Se percibe el 80% del monto mensualmente y el 20% restante si acredita la regularidad. El dinero se deposita en una cuenta bancaria y se le otorga al beneficiario una tarjeta de débito para comprar y retirar efectivo.

Hay tres líneas diferenciadas de Becas Progresar: a) Para terminar la educación obligatoria. (Inscripción Prorrogada). b) Para cursar carreras universitarias o terciarias. (No prorrogada). c) Para realizar cursos de formación profesional. (No Prorrogada).

Se espera que recién días después de que esta situación se normalice, las autoridades de educación y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), den a conocer efectivamente las fechas de pago y montos que percibirán quienes resultaron o resulten elegidos.

Una vez obtenida una de las Becas Progresar se puede perder por múltiples motivos (modificación de alguna de las causas que justificaron su otorgamiento, abandono de estudios, perdida de la condición de alumno regular, incumplimiento de las obligaciones de la beca o haber dado información falsa al programa) y también el beneficiario puede renunciar a la misma si deja de estudiar o si no la necesita.