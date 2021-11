Autoridades y referentes del Sistema de Salud de la provincia del Neuquén se reunieron para poner en valor el trabajo realizado durante la pandemia y analizar los desafíos actuales y venideros.

Esta mañana, el primer Encuentro Neuquino de Políticas Sanitarias fue encabezado por la ministra de Salud, Andrea Peve, quien agradeció la participación de los presentes y dio comienzo a las actividades y ponencias planificadas para el día. El objetivo del encuentro que reunirá a autoridades y referentes de salud del sector público y el subsector privado durante dos días es poner en valor el trabajo articulado, las herramientas y estrategias originadas durante la pandemia, así como también un análisis de los desafíos actuales y futuros en torno a la atención sanitaria. De esta primera jornada que se llevó a cabo en el auditorio de Casa de Gobierno también participó el gobernador Omar Gutiérrez.

“Estoy agradecido y orgulloso. La pandemia nos unió, tenemos que capitalizar este espacio, priorizarlo, darle continuidad. Felicito la iniciativa de Andrea y del equipo de Salud de realizar este encuentro”, destacó el mandatario provincial. En el lugar estuvieron presentes el subsecretario de Salud, Alejandro Ramella; autoridades sanitarias del sector público y el subsector privado, y del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

“Uno de los mayores objetivos que nos propusimos al organizar este encuentro fue poner en valor el tremendo trabajo en equipo que venimos llevando hasta acá, nada de lo que voy a decir es desconocido para ustedes, gestionar sobre la base de la incertidumbre nos sometió a muchas angustias, a muchas presiones y a noches sin dormir. En muchas ocasiones nuestros equipos se vieron desbordados, sufrieron y aún así respondieron, modificaron sus modos de trabajar, en algunas ocasiones cambiaron de roles, se capacitaron, trabajaron hasta el hartazgo y algunos hasta investigaron,” reflexionó Peve en el comienzo de la jornada, reconociendo la enorme labor que realizaron y realizan los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud.

En este sentido, la titular de la cartera sanitaria señaló que una de las grandes fortalezas sobre la que se estructuró dicho trabajo tiene que ver, en parte, con todo el recorrido histórico que tiene el sistema de salud, “un sistema de salud que es fuerte”, y que construye sobre la base de múltiples conversaciones, discusiones, consensos, regulaciones, convenios.

“Todo eso que hicimos, no fue fácil, pero siempre se hizo pensando en cubrir todo lo que hiciera falta para dar respuesta a una comunidad», afirmó. Asimismo, la ministra de Salud indicó que siempre se sintió muy acompañada y agradeció. «Acompañada por el equipo de gestión que está siempre conmigo, acompañada por todos ustedes y también acompañada por el gobernador», agregó.

En términos de proyección, Peve sostuvo: «Es nuestra obligación hacerle frente a retos que se nos plantean en el futuro inmediato, por una salud equitativa, justa y afectuosa también. Creo que este encuentro nos muestra que no estamos solas, que no estamos solos, y que tenemos la obligación de continuar trabajando en equipo y que nuestro único norte son la salud, la enfermedad, el cuidado y la atención. Me siento muy orgullosa de pertenecer como trabajadora al sistema de salud y les vuelvo a agradecer el enorme compromiso de todos los que están presentes acá”.

Luego, el Director del Hospital Castro Rendón, Adrián Lammel, habló de los desafíos y adecuaciones que demandó la pandemia y apuntó: «Saber que después de estas crisis se generan cuestiones de cambio que después tenemos que ver cómo perduran. Indudablemente tenemos que seguir con estas mejoras de accesibilidad, generar mejoras de accesibilidad de atención, por supuesto mejoramos cuestiones de referencia y contrarreferencia dentro de la provincia y de georeferencia».

A su turno, el director del CMIC, Rodrigo Rabuffetti, indicó: “Yo creo que se lograron canales de diálogo, porque si bien la pandemia tuvo lo negativo de perder seres queridos, compañeros de trabajo, de familia, nos permitió acercarnos, rompió barreras que se venían profundizando en el tiempo y esto hizo que esas barreras se fueran cayendo. Entendimos todos que el objetivo era uno solo y era el sistema de salud, era la población de la provincia de Neuquén”.

Por otra parte, el administrador de ISSN, Néstor Martín, concluyó: «Dentro del país y dentro de las obras sociales provinciales financiadoras de los sistemas de salud, somos de algún modo un faro para el resto de los sistemas de salud, eso ha sido consecuencia básicamente del diseño de un sistema de salud hace más de 50 años que fue muy efectivo, que es muy efectivo, y un subsector privado que es también parte integrante de nuestro sistemas de salud que efectivamente es muy sólido y que ha tenido la rapidez de reflejos para reaccionar de forma permanente».