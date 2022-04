Los grupos de mujeres de los barrios Progreso y Esfuerzo festejaron el primer aniversario del programa “Mercado de Proximidad”. Recientemente se conformó un nuevo espacio en Don Bosco III.

Con el objetivo de brindar herramientas y acompañamiento a mujeres que fueron víctimas de violencia de género o que han sido vulneradas en otros contextos, se lleva adelante el programa “Mercado de Proximidad”, a través de la conformación de Grupos de Mujeres Emprendedoras (GME), quienes recientemente celebraron su primer año de funcionamiento.

La iniciativa es coordinada desde la subsecretaría de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos del ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía.

El propósito del programa es alentar a estas mujeres para que puedan contribuir a su independencia económica a través de la gestión de microemprendimientos mediante la venta de manualidades, artesanías, panificados y conservas, entre otros.

Para ello, se les brindó una ayuda económica inicial que les posibilitó la compra de los primeros insumos y se gestionaron distintas actividades para obtener recursos que les permitieran comprar lo necesario para la exhibición de los productos. Además, los Grupos de Mujeres Emprendedoras realizan otras reuniones que posibilitan la creación de una red de contención y acompañamiento entre ellas.

Susana Rodríguez integra uno de estos espacios y contó: “Me sumé al grupo de emprendedoras por la necesidad de ampliar mis ventas, hago repostería, panadería y comidas. Me enteré que estaba el grupo en el barrio y me gustó la idea de sumarme para salir un poco de casa, de la rutina, poder conocer a otras personas y compartir experiencias. El grupo sirve mucho para contención”.

Por su parte, Margarita Flores afirmó que “el Mercado de Proximidad me sirvió muchísimo porque con la pandemia no podía ir a trabajar por mi edad, así que fue lindo porque me ayudaron mucho, podía ir los días que hacíamos feria, vender y reunirme con las mujeres, charlar un rato. Eso fue de mucha ayuda para mí”.

Los festejos por el primer aniversario de estos grupos se realizaron el 25 de marzo en barrio Esfuerzo, donde participan activamente alrededor de 18 mujeres, y el 30 de ese mismo mes en barrio Progreso, donde hay cerca de 20 mujeres. En el marco de la celebración se pintaron murales, se compartieron experiencias y se degustaron productos elaborados por los grupos.

El pasado 8 de abril se realizó la presentación formal de un tercer Grupo de Mujeres Emprendedoras en barrio Don Bosco III, conformado por 18 mujeres que vienen trabajando desde el mes de marzo.

Antecedentes

Estos espacios de encuentro están destinados a mujeres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad por motivos económicos, de violencia de género o por consumos problemáticos de sustancias, a quienes se puso a disposición un equipo técnico psicosocial que brindó acompañamiento y escucha.

Recibieron asesoramiento en los trámites administrativos y exigencias normativas para poder habilitar la apertura de Mercados de Proximidad mediante la instalación de puestos para la venta de distintos productos.

Como parte del proyecto, se llevaron a cabo capacitaciones con el fin de fortalecer los lazos entre ellas y brindar herramientas para el desarrollo personal. Además, se realizaron encuentros para abordar la violencia de género junto a la subsecretaría de las Mujeres y la Línea 148.