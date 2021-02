El gobernador Omar Gutiérrez inauguró obras y destacó el esfuerzo de la comunidad de cara al inicio de clases.

Durante una jornada en la que se destacó la inauguración de obras, se repasaron los proyectos que se encuentran en plena ejecución y se realizaron anuncios, la localidad neuquina de San Martín de los Andes celebró, este jueves, el 123 Aniversario de su fundación.

En la oportunidad se realizó un acto -muy distinto al de otros años, en virtud de los protocolos que impone la pandemia- que fue encabezado por el gobernador Omar Gutiérrez; quien estuvo acompañado por el intendente Carlos Saloniti, autoridades políticas y de las Fuerzas de Seguridad.

Las inauguraciones de la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos, del Jardín de infantes N 53 y de la cancha de césped sintético en el complejo polideportivo de Chacra 2, fueron sólo algunas de las que se pusieron de relieve.

En la oportunidad Gutiérrez hizo hincapié en el esfuerzo de los “hombres y mujeres que trabajan para proporcionar los servicios esenciales y que desde que se declaró la pandemia cumplen con su tarea para que la sociedad funcione, en esta nueva normalidad”.

Respecto de los turistas destacó la posibilidad de “poder desconectarse y regocijarse de este ambiente natural, de este paisaje cordillerano, de este aire puro”, pero “eso sí cumpliendo con todos los protocolos y cuidándonos los unos a los otros”.

“La pandemia nos ha puesto en una prueba difícil, hemos transitado seguramente, todo tipo de situaciones nuevas e inesperadas, sin embargo más allá de todo dimos continuidad a las obras y está el compromiso y el apoyo para enfrentar juntos los nuevos desafíos”, sostuvo el gobernador.

En materia educativa subrayó que “desde el inicio de la pandemia hemos realizado grandes esfuerzos para que la obra pública no se detuviera” y ejemplifico no sólo con el nuevo jardín de infantes, sino también con el reacondicionamiento de la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes N 3”.

Por otro lado, destacó que continúa avanzando la obra del nuevo Hospital -que ya está en un 60% – y para el cual ya se ha adquirido instrumental que incluye un equipo de Rayos X y camas de internación para terapia intensiva. “Hay que seguir invirtiendo en el equipamiento que necesita el hospital”, sostuvo el gobernador y subrayó: “No tenemos más que palabras de agradecimiento y reconocimiento para el sistema de Salud, en esta lucha contra la pandemia que todavía no terminó”.

Gutiérrez también felicitó al municipio “por todo el trabajo que ha llevado adelante en materia de Niñez y Adolescencia”; y porque “San Martín de los Andes es una de las tres localidades que se sumaron este año a la descentralización del abordaje integral y dinámico de la discapacidad; ya tiene Junta Evaluadora, para que no sea necesario ir hasta la capital de la provincia”, para realizar los trámites.

Sobre la conectividad vial, mencionó que “hemos dado un paso adelante con la obra de pavimentación de la Ruta provincial N 65” y agregó que a esta obras se suma el puente de la Rinconada, que se encuentra en pleno proceso de ejecución. Mientras que en materia de conectividad aérea, “durante la pandemia realizamos una fuerte inversión en el aeropuerto Aviador Carlos Campos”.

En otro tramo de su discurso, el gobernador indicó que “no es la manera de solucionar nuestras diferencias cortando una ruta o haciendo un piquete”, porque eso juega en contra de la aceleración de las inversiones y, en consecuencia, del desarrollo económico y la generación de nuevos puestos de trabajo.

Respecto del regreso a clases, anunciado para el 3 de marzo, dijo lo siguiente: “Si hay una actividad que está cerrada es la educación presencial, yo sé que genera dudas y temores, pero les pido que hagamos foco y centro en el diálogo constructivo. Construyamos los acuerdos necesarios para que los niños, de manera segura y cuidada” puedan regresar a las aulas. Destacó asimismo las obras que se realizaron en 660 escuelas de toda la provincia durante los meses en que no hubo clases presenciales.

“Estoy para dialogar las 24 horas y así como es tan importante acelerar la recuperación y la reactivación económica, turística, productiva y laboral también lo es seguir avanzando en la prevención y en (la aplicación de) la vacuna”.

Por su parte, Saloniti recordó “el hermoso aniversario” de 2020 y trazó un paralelo con el acto de este jueves. “En marzo el mundo cambió para siempre, hoy nos toca mantener el distanciamiento y cuidarnos”, dijo y agregó que “el 2020 implicó un desafío enorme para todos porque todos nuestros proyectos cambiaron y pasamos a estar abocados cien por ciento a la salud”.

Subrayó que la población transitó por momentos difíciles y de enojos; y tras destacar el esfuerzo de gobernantes y vecinos dijo: “Si hay algo que no podemos en un momento de pandemia es politizar la situación, no hay margen, no hay espacio para una crítica que afecte aún más a la sociedad (…) y tengan la certeza de que estamos poniendo lo mejor para salir adelante”.

Dijo que como el 70% de la población local vive directa o indirectamente del turismo, era indispensable habilitar la temporada y agregó que “tenemos que aprender a convivir con este virus, pero no hay que aflojar” a los cuidados mientras avanza el proceso de vacunación.

En los discursos también se recordó al ex intendente de esa ciudad, Juan Carlos Fernández, quien falleció recientemente. Fernández gobernó la ciudad en el período 2011 -2015.

Estadio municipal

Durante el aniversario, Gutiérrez inauguró una nueva cancha de césped sintético que fue bautizada con el nombre de “Estadio municipal, glorias del fútbol de San Martín de los Andes”. “Pudimos concretar esta esta obra en un momento muy difícil”, dijo el gobernador.

“Obra que se termina, obra que hay que habilitar inmediatamente”, para que pueda disfrutarla la comunidad, sostuvo y agregó: “Simplemente estamos viniendo a agradecerles a todos los que lucharon y trabajaron para que esta obra forme parte de esta gran revolución deportiva”.

“Decirles que la cuiden, que es para ustedes; el deporte nos enseña los valores de la vida, el respeto, la disciplina, la solidaridad; el deporte saca de uno el máximo esfuerzo para alcanzar un objetivo”, dijo y concluyó: “Esto no termina acá, hay nuevas obras de infraestructura deportiva para seguir generando igualdad de oportunidades, para que en cada barrio de San Martín de los Andes se tenga la accesibilidad temprana al desarrollo deportivo”.

Cabe destacar que el pal de obras en San Martín de los Andes incluye la construcción de bicisendas y los convenios con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) tanto para llevar el servicio a nuevos loteos como para fortalecer el alumbrado público. A eso se suman los planes del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y el acuerdo con la Asociación Civil Puentes de Luz, para la construcción viviendas especialmente adaptadas para personas con discapacidad.

También se destacan el muro de contención de posibles derrumbes en el Sector 85 Viviendas, la ampliación de la red de gas, la puesta en valor de distintas plazas y las mejoras edilicias en la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes N 3.