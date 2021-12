Llega fin de año y las reuniones con familiares y amigos son más frecuentes, por ese motivo desde la cartera sanitaria destacaron que es importante continuar aplicando las medidas de prevención que se aprendieron durante la pandemia del COVID-19.

Desde el ministerio de Salud de la provincia del Neuquén se destacó que para disfrutar de reuniones y de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, es necesario seguir cuidándose para evitar contagios. Dado que durante diciembre y los meses de verano se realizan más reuniones, encuentros o viajes, es importante que continúen los cuidados frente al COVID-19.

“Vacunarnos y acompañar con las medidas de prevención que ya conocemos es fundamental para poder cuidarnos y proteger a nuestros seres queridos, especialmente en esta época de reuniones y reencuentros”, apuntó la ministra de Salud, Andrea Peve.

Las recomendaciones generales para los encuentros incluyen: evitar reuniones masivas; respetar la distancia de dos metros entre personas no convivientes; evitar el contacto físico como abrazos, besos, etc.; realizar las reuniones al aire libre dentro de las posibilidades, como en patios, terrazas, etc.; aunque la reunión sea al aire libre, se sugiere utilizar tapabocas mientras no se come o bebe; y en espacios cerrados, aumentar la ventilación manteniendo puertas y ventanas abiertas el mayor tiempo posible y disponer las mesas garantizando el distanciamiento.

También se aconseja: todos los que concurran a la reunión deben realizar lavado de manos con agua y jabón, al llegar y en forma frecuente. Si no es posible, puede utilizarse alcohol en gel; no compartir elementos o utensilios como platos, vasos, copas, etc., ni tomar del mismo vaso o botella; se sugiere utilizar identificadores de vasos, botellas o sitios identificados en la mesa para que cada uno sepa cuáles son sus elementos; lo ideal es que una o pocas personas sean las encargadas de manipular, servir y retirar la comida y los elementos de la mesa. Deberán hacerlo utilizando tapabocas en todo momento.

Vale destacar que las personas que sean casos confirmados de COVID-19 y no hayan sido dados de alta; las personas que hayan estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días; y las personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19 y aún no hayan sido estudiadas o estén esperando sus resultados, no deberían participar de las reuniones.

La mejor opción para evitar contagios sigue siendo el uso del barbijo, mantener la distancia, y lavarse las manos con frecuencia; así como completar los esquemas de vacunación COVID-19 y aplicarse la dosis de refuerzo y adicional para aumentar la inmunidad y bajar la circulación del virus.