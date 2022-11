Se lleva a cabo la quinta Jornada del Sistema Integrado de Atención Domiciliaria (SIAD) para fortalecer el trabajo en toda la provincia.

La ministra de Salud, Andrea Peve, participó de la quinta Jornada del Sistema Integrado de Atención Domiciliaria (SIAD), donde agradeció el trabajo que realizan los equipos de salud y destacó la función fundamental que cumplen en relación con la atención primaria de la salud.

La actividad se desarrolla desde esta mañana en el Salón Tromen del Espacio Duam, con la presencia de más de 100 trabajadores y trabajadoras de todas las zonas sanitarias de la provincia. Esta instancia les permite a los equipos avanzar en distintas líneas de fortalecimiento del SIAD como también identificar desafíos y mejoras.

“Es un placer estar acá, veo muchas caras conocidas, compañeros, ex compañeros y compañeras de trabajo. Este encuentro es muy importante, desde hace muchos años venimos pensando que este modelo de atención es un excelente modelo de atención primaria”, afirmó Peve y señaló que no hay otro modo de trabajar que no sea en equipo y en red.

“El cuidado a domicilio era un objetivo muy importante que teníamos hace ya un tiempo y que se haya logrado y que de a poco vemos que cada vez se suma más gente”, indicó la titular de la cartera sanitaria frente al centenar de personas que asistieron al encuentro, de las siete que inicialmente estaban abocadas al SIAD.

“La cantidad de personas que hoy nos acompañan y que trabajan en equipos que trabajan en territorio, es parte de lo que queremos seguir haciendo y queremos seguir fortaleciendo”, enfatizó Peve y aclaró que, si bien este sistema comenzó en la ciudad de Neuquén, la idea siempre fue provincializarlo.

Para finalizar, la ministra de Salud agradeció la participación de los y las presentes y concluyó: “Creo que esto demuestra que el objetivo se está cumpliendo y que seguramente nos quedan muchas cosas por hacer; ustedes nos van a indicar el camino. Sumamente agradecida del rol importante que tuvieron en la pandemia, que sabemos que fue difícil, que fue un momento que hizo un quiebre también en el equipo de atención, en las necesidades que hemos tenido y que ustedes siempre estuvieron dispuestos y trabajando para fortalecer la atención primaria de la salud”.

Por su parte, la jefa de Zona Sanitaria III, Georgina Terranova, habló en representación de su zona y sostuvo: “Estamos muy contentos, entusiasmados y motivados de tener todos los hospitales participando de estas jornadas. Agradecida por la invitación y agradecerles a todos ustedes el trabajo cotidiano y el entusiasmo que le han puesto y cómo se fueron dando las jornadas. Esto está abriendo un montón de puertas y un montón de trabajo más, así que tenemos mucho por hacer, este es el camino, encontrarnos, ponernos de acuerdo y tener un norte e ir todos para el mismo lado”.

Finalmente, la directora provincial de Organización de Establecimientos de la cartera sanitaria, Melina Mazzeo, indicó: “Estoy completamente agradecida de la presencia de ustedes y de haber hecho estas distintas jornadas, con una propuesta que el año pasado fue bien recibida por ustedes y que entre todas las jornadas tuvimos una participación importante de médicos, enfermeros, agentes sanitarios, de mucha gente y con el abordaje de temas que fueron surgiendo a medida que íbamos transitando este camino”.

En el encuentro también estuvo presente el subsecretario de Salud, Alejandro Ramella; y la jefa de Zona Sanitaria Metropolitana, Alejandra Espinosa.

Las jornadas son organizadas por la dirección provincial de Organización de Establecimientos y el SIAD (dispositivo provincial que lleva a cabo la tarea de atención domiciliaria en el territorio neuquino), con el objetivo de optimizar las redes de atención domiciliaria.

En relación con los temas a desarrollar en esta oportunidad, el programa incluyó la evaluación integral del usuario/paciente y el domicilio; los registros y otras utilidades de la aplicación ANDES; la solicitud de insumos; y los cuidados del cuidador/a.

Tanto en esta ocasión, como en las anteriores, participó personal de todas las zonas sanitarias de la provincia, mayoritariamente personal de enfermería y agentes sanitarios. También estuvieron presentes desde las áreas médicas, kinesiología, servicio social y gestión de pacientes.

Las jornadas ya se realizaron en las localidades de Zapala, Junín de los Andes, Huinganco y Cutral Co, donde el SIAD hizo entrega de cajas con insumos para curaciones de heridas a los equipos que hacen atención domiciliaria. Además, se incorporaron otros insumos y equipamientos útiles para los controles domiciliarios, como son los tensiómetros y glucómetros, entre otros elementos.